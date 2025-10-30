Fentanilo, tierras raras, guerra en Ucrania y TikTok: las claves de la reunión entre Trump y Xi
Trump reducirá del 20 % al 10 % los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo, mientras que XI se ha comprometido a suspender durante un año las restricciones a la exportación de tierras raras y a reforzar los controles sobre el fentanilo.
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, han llegado este jueves a una serie de acuerdos para rebajar tensiones en plena guerra comercial, cubriendo temas como los aranceles impuestos al gigante asiático por el fentanilo o el levantamiento de restricciones a la exportación de tierras raras.
Reducción de los aranceles impuestos por el fentanilo
Trump ha anunciado que reducirá del 20 % al 10 % los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo.
El Ministerio del Comercio del país asiático ha informado por su parte que ambos países han alcanzado un "consenso" sobre la cooperación antidrogas acerca del fentanilo.
Fin de las restricciones a las tierras raras
Pekín ha afirmado también que suspenderá durante un año la aplicación de las medidas de control adoptadas el pasado 9 de octubre a la exportación de tierras raras y otros materiales estratégicos, esenciales en tecnología cuya producción y exportación China casi monopoliza.
Guerra en Ucrania
La guerra en Ucrania ha sido otro de los puntos destacados en la reunión, según Trump, en un encuentro en el que se esperaba que pidiera a Xi que presione a su socio Moscú para acabar con el conflicto.
"Hablamos de ello durante mucho tiempo. Ambos vamos a trabajar juntos", ha dicho. Aunque China no se pronunció al respecto tras la reunión, Xi ha señalado en sus declaraciones iniciales ante Trump que Pekín ha estado "también ayudando a promover conversaciones de paz para resolver otras crisis".
Tasas portuarias mutuas
Pekín ha informado de que ambos países suspenderán durante un año las nuevas tasas portuarias que se imponían mutuamente.
El Ministerio del Comercio chino ha avanzado en un comunicado que Washington suspenderá la implementación de las medidas dirigidas a las industrias naviera y logística de China, y que a su vez hará lo propio con las tasas que aplicó en represalia a los buques estadounidenses.
Compras chinas a soja estadounidense
El líder republicano también ha mencionado un acuerdo para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida en mayo pasado por la guerra comercial que emprendió Trump con su escala de aranceles.
China se ha limitado a indicar que aumentará la compra de productos agrícolas de la primera economía mundial.
TikTok
En lo referente a la aplicación TikTok, Pekín se ha comprometido a gestionar "adecuadamente" los asuntos relacionados con la aplicación TikTok.
