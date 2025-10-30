Trump califica de "increíble" su reunión con Xi Jinping y reduce al 10 % los aranceles a China
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que reducirá del 20 % al 10 % los aranceles sobre China, tras mantener en la base aérea de Gimhae, en Busan, su primera reunión con Xi Jinping desde hace seis años. El encuentro, que ha durado cerca de dos horas, ha servido para desbloquear varios frentes de la guerra comercial entre ambas potencias.
A bordo del Air Force One, de regreso a Washington, Trump ha detallado que con esta reducción el total de gravámenes que Estados Unidos mantiene sobre China baja en una proporción significativa. El mandatario ha asegurado además que Xi se ha comprometido a reforzar los controles sobre el tráfico de fentanilo, un potente opioide que, según Washington, los carteles mexicanos producen con precursores químicos procedentes del gigante asiático.
El líder republicano ha explicado que la medida “recompensa la cooperación china” en este ámbito y busca “abrir una nueva etapa” en las relaciones bilaterales. Además, ha anunciado que Pekín retomará la compra de soja estadounidense, suspendida desde mayo por las tensiones arancelarias.
Trump y Xi han acordado volver a reunirse en abril del próximo año en China, aunque el presidente estadounidense ha aclarado que no abordaron la cuestión de Taiwán durante este primer cara a cara desde el G20 de Osaka en 2019. El encuentro en Busan ha coincidido con la antesala de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad surcoreana de Gyeongju.
Fuentes diplomáticas han destacado que el acercamiento podría marcar un cambio de tono en la relación entre las dos mayores economías del mundo, aunque advierten de que los compromisos deberán concretarse en los próximos meses.
