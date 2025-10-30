ERABAKIA
Xi Jinpingekin izandako bilera "ikaragarria" izan dela esan du Trumpek, eta Txinari ezarritako muga-zergak % 10era murriztu ditu

Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak beherapena iragarri du Busanen, 2019tik Txinako buruzagiarekin izandako lehen bileraren ostean.

Trump eta Xi Jinping. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du % 20tik % 10era murriztuko dituela Txinaren gaineko muga-zergak, duela sei urtetik Xi Jinpingekin egin duen lehen bilera egin ostean.

Air Force One ontzian, Washingtonera itzultzean, Trumpek zehaztu du murrizketa horrekin AEBk Txinari ezartzen dizkion kargak nabarmen jaitsiko direla, eta Xik fentanilo trafikoaren gaineko kontrolak indartzeko konpromisoa hartu duela.

Buruzagi errepublikanoak azaldu duenez, neurriak "Txinarekin lankidetza saritzen du", eta aldebiko harremanetan "aro berri bat irekitzea" du helburu. Gainera, iragarri du Pekinek AEBetako soja erosteari ekingo diola berriro.

Trumpek eta Xik datorren urteko apirilean Txinan berriro biltzea adostu dute, baina AEBko presidenteak argitu du ez dutela Taiwanen auzia aztertu. Busango bilera Asia-Pazifikoko Ekonomia Lankidetzarako Foroaren (APEC) atarian egin dute, Hego Koreako Gyeongju hirian.

Iturri diplomatikoek azpimarratu dutenez, hurbilketak tonu aldaketa ekar lezake munduko bi ekonomia handienen arteko harremanean, baina konpromisoak datozen hilabeteetan zehaztu beharko direla ohartarazi dute.

