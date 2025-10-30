Xi Jinpingekin izandako bilera "ikaragarria" izan dela esan du Trumpek, eta Txinari ezarritako muga-zergak % 10era murriztu ditu
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak beherapena iragarri du Busanen, 2019tik Txinako buruzagiarekin izandako lehen bileraren ostean.
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du % 20tik % 10era murriztuko dituela Txinaren gaineko muga-zergak, duela sei urtetik Xi Jinpingekin egin duen lehen bilera egin ostean.
Air Force One ontzian, Washingtonera itzultzean, Trumpek zehaztu du murrizketa horrekin AEBk Txinari ezartzen dizkion kargak nabarmen jaitsiko direla, eta Xik fentanilo trafikoaren gaineko kontrolak indartzeko konpromisoa hartu duela.
Buruzagi errepublikanoak azaldu duenez, neurriak "Txinarekin lankidetza saritzen du", eta aldebiko harremanetan "aro berri bat irekitzea" du helburu. Gainera, iragarri du Pekinek AEBetako soja erosteari ekingo diola berriro.
Trumpek eta Xik datorren urteko apirilean Txinan berriro biltzea adostu dute, baina AEBko presidenteak argitu du ez dutela Taiwanen auzia aztertu. Busango bilera Asia-Pazifikoko Ekonomia Lankidetzarako Foroaren (APEC) atarian egin dute, Hego Koreako Gyeongju hirian.
Iturri diplomatikoek azpimarratu dutenez, hurbilketak tonu aldaketa ekar lezake munduko bi ekonomia handienen arteko harremanean, baina konpromisoak datozen hilabeteetan zehaztu beharko direla ohartarazi dute.
Milioika lagun argindarrik gabe eta kalte ugari Kuban, oraindik ere irla gainean jarraitzen duen Melissa urakanaren ondorioz
Kuba ekialdeko muturreko biztanleak izan dira Melissa urakanaren ondorioak sumatzen lehenak, hura jo baitu lurra bertako 03:10 zirenean (08:10 Euskal Herrian), orduko 193 kilometroko orduko haize-ufada etengabeekin, nahiz eta gero ahulduz joan den.
Israelek iragarri du berriro ezarri duela su-etena Gazan
"Estamentu politikoaren zuzentarauaren arabera, eta hainbat erasotan terroristak neutralizatu ondoren, Armada su-etena aplikatzen hasi da berriro", nabarmendu dute ohar bidez.
Albiste izango dira: Israelen erasoak Gazan, GOIDIak urtebete eta Donostiako alkate berria
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Melissa urakana ahuldu egin da Kubara iristear dagoenean, 205 km/h-ko haize-ufadekin
Melissa urakana laster iritsiko da Kubako hego-ekialdeko kostaldera, Saffir-Simpson eskalan 3. kategoriako urakana bihurtuta, eta izaera "oso arriskutsuarekin", Ameriketako Estatu Batuetako Urakanen Zentroaren (NHC, ingelesez) arabera. 205 kilometro orduko euri-erauntsi eta haize-ufada suntsitzaileak eragingo dituela aurreikusi da.
Bonba-erasoak, Gazan: Israelen misilek 100 hildako utzi dituzte, gutxienez
Benjamin Netanyahuren Gobernuaren arabera, erasoak Hamasek su-etena urratu duelako gertatu dira, baina talde islamistak ukatu egin du hori.
Gazaren kontrako erasoak berrabiarazita, Israelek dagoeneko hainbat hildako utzi ditu
Erabaki hau Israelgo tropei ustez Zerrendaren hegoaldean eraso egin eta astelehenean Israeli entregatutako bahituaren gorpuzkiak 2023an berreskuratu zuten beste gatibu batenak zirela identifikatu eta gutxira etorri da.
Melissa 5 kategoriako urakan gisa iritsi da Jamaikara eta biztanle ugari elektrizitate gabe utzi ditu
Zerbitzu meteorologikoek ohartarazi dutenez, azken urteotako urakanik suntsitzaileenetako bat izan daiteke. Oraingoz, 295 km/h-ko haize-boladak erregistratu ditu.
5. kategoriako indarra duen Melissa urakana Jamaika astintzen hasi da
Melissa urakana Jamaikako mendebaldeko kostaldera hurbiltzen ari da, 280 km/h-ko haize-bolada, euri-jasa eta olatu handiekin. Agintarien esanetan, "oso urakan arriskutsua" da eta kalte handiak eragingo dituen beldur dira.
New Delhik "euri artifiziala" erabili du, lehen aldiz, kutsadura geldiarazteko
Hodeietan kondentsazio-nukleoak sartzean datza fenomenoa, prozesu naturala bizkortzen saiatzeko eta euria sortzea eragiteko. Estreinakoz egin dute Indian, aurreko urteetan huts egindako hainbat saiakeraren ondoren. Arabiar Emirerri Batuetan eta Pakistanen, esaterako, zenbaitetan erabili izan da.