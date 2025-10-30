AMERIKETAKO ESTATU BATUAK - TXINA

Fentaniloa, lur arraroak, Ukrainako gerra eta TikTok: Trumpen eta Xiren arteko bileraren gakoak

AEBk % 20tik % 10era murriztuko ditu fentaniloagatik Txinari ezarritako muga-zergak, eta, trukean, Pekinek lur arraroen inportazioa baimenduko die Ameriketako Estatu Batuei eta fentaniloaren trafikoaren aurkako kontrolak indartuko ditu.

Busan (Korea, Republic Of), 30/10/2025.- US President Donald Trump (L) and Chinese President Xi Jinping (C) shake hands following their meeting at the Naraemaru reception hall inside an Air Force base in Busan, South Korea, 30 October 2025. (Corea del Sur) EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT
Trump eta Xi. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Xi Jinping Txinako presidenteak hainbat akordio lortu dituzte, bi herrialdeek elkarri jarritako muga-zerga eta neurri batzuk ezerezean uzteko. Esaterako, Trumpek % 20tik % 10era jaitsiko ditu fentaniloagatik ezarritako muga-zergak, eta, trukean, Pekinek lur arraroen inportazioa baimenduko die Ameriketako Estatu Batuei. 

Fentaniloagatik ezarritako muga-zergak

Trumpek iragarri du % 20tik % 10era murriztuko dituela fentaniloagatik Txinako produktuei ezarritako muga-zergak. Gaineratu duenez, Xik fentanilo trafikoaren gaineko kontrolak indartzeko konpromisoa hartu du. 

Asiako Merkataritza Ministerioak jakitera eman duenez, bi herrialdeek "adostasuna" lortu dute fentaniloaren kontura, xehetasunetan sartu gabe.

Lur arraroen esportazioa

Pekingo gobernuak azaldu duenez, Txinak konpromisoa hartu du urtebetez lur arraroen esportazioari mugak jartzeari uzteko

Ukrainako gerra

Ukrainako gerra izan da bileran jorratu duten beste gaietako bat, Trumpen arabera. 

"Luzaroan hitz egin dugu horretaz. Biok elkarrekin lan egingo dugu", esan du Trumpek. Xik bileraren aurretik adierazi duenez, Pekinek "beste gatazka batzuk konpontzeko bake-elkarrizketak sustatzen ere lagundu du".

Portuetako tasak

Pekinek adierazi du urtebetez bertan behera gelditu direla bi herrialdeek, orain arte, elkarri ezartzen zizkioten portuetako tasa berriak. 

Washingtonek bertan behera utziko du Txinako ontzien eta logistika enpresen gaineko neurria, eta Txinak neurri berean erantzungo du, Txinako Merkataritza Ministerioaren arabera.

Soja estatubatuarra

Txinak soja estatubatuarra erosteari ekingo dio berriro, merkataritza gerraren ondorioz maiatzean erosketak bertan behera utzi ostean.

AEBko nekazaritza produktu gehiago erosiko dituela adierazi du, bere aldetik, Txinak. 

TikTok

TikTok aplikazioari dagokionez, TikTok aplikazioarekin lotutako gaiak "behar bezala" kudeatzeko konpromisoa hartu du Pekinek.

