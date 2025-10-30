Fentaniloa, lur arraroak, Ukrainako gerra eta TikTok: Trumpen eta Xiren arteko bileraren gakoak
AEBk % 20tik % 10era murriztuko ditu fentaniloagatik Txinari ezarritako muga-zergak, eta, trukean, Pekinek lur arraroen inportazioa baimenduko die Ameriketako Estatu Batuei eta fentaniloaren trafikoaren aurkako kontrolak indartuko ditu.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Xi Jinping Txinako presidenteak hainbat akordio lortu dituzte, bi herrialdeek elkarri jarritako muga-zerga eta neurri batzuk ezerezean uzteko. Esaterako, Trumpek % 20tik % 10era jaitsiko ditu fentaniloagatik ezarritako muga-zergak, eta, trukean, Pekinek lur arraroen inportazioa baimenduko die Ameriketako Estatu Batuei.
Fentaniloagatik ezarritako muga-zergak
Trumpek iragarri du % 20tik % 10era murriztuko dituela fentaniloagatik Txinako produktuei ezarritako muga-zergak. Gaineratu duenez, Xik fentanilo trafikoaren gaineko kontrolak indartzeko konpromisoa hartu du.
Asiako Merkataritza Ministerioak jakitera eman duenez, bi herrialdeek "adostasuna" lortu dute fentaniloaren kontura, xehetasunetan sartu gabe.
Lur arraroen esportazioa
Pekingo gobernuak azaldu duenez, Txinak konpromisoa hartu du urtebetez lur arraroen esportazioari mugak jartzeari uzteko.
Ukrainako gerra
Ukrainako gerra izan da bileran jorratu duten beste gaietako bat, Trumpen arabera.
"Luzaroan hitz egin dugu horretaz. Biok elkarrekin lan egingo dugu", esan du Trumpek. Xik bileraren aurretik adierazi duenez, Pekinek "beste gatazka batzuk konpontzeko bake-elkarrizketak sustatzen ere lagundu du".
Portuetako tasak
Pekinek adierazi du urtebetez bertan behera gelditu direla bi herrialdeek, orain arte, elkarri ezartzen zizkioten portuetako tasa berriak.
Washingtonek bertan behera utziko du Txinako ontzien eta logistika enpresen gaineko neurria, eta Txinak neurri berean erantzungo du, Txinako Merkataritza Ministerioaren arabera.
Soja estatubatuarra
Txinak soja estatubatuarra erosteari ekingo dio berriro, merkataritza gerraren ondorioz maiatzean erosketak bertan behera utzi ostean.
AEBko nekazaritza produktu gehiago erosiko dituela adierazi du, bere aldetik, Txinak.
TikTok
TikTok aplikazioari dagokionez, TikTok aplikazioarekin lotutako gaiak "behar bezala" kudeatzeko konpromisoa hartu du Pekinek.
Zure interesekoa izan daiteke
Volkswagen taldeak mila milioitik gorako galerak izan ditu hirugarren hiruhilekoan, muga-zergak eta Porscheren arazoak direla eta
AEBko muga-zergen igoerak eta Porsche kirol-autoen fabrikatzailearen estrategia-aldaketak (errekuntza-motorra duten modeloen ekoizpena mantendu nahi du) 7.500 milioi euroko karga gehigarria ekarri dio taldeari. Karga horiek gabe, errentagarritasun-operatiboa % 5,4koa izango litzateke.
Hasi da abenduaren 23an onartuko diren aurrekontuen Legebiltzarreko ibilbidea
Sailburuek euren sailetako aurrekontuak aurkezteko egingo dituzten agerraldiak azaroaren 3, 4, 5 eta 6rako programatu dira. Kontuak abenduaren 23an onartuko dira behin betiko.
Bilbo eta Gasteiz sartuta, EAEko hiru hiriburuak alokairuko eremu tentsionatu dira dagoeneko
Etxebizitza eta Hiri Agendako Ministerioaren ebazpenak Astigarraga eta Usurbil ere barne hartzen ditu. Behin EAOn argitaratuta, ostiral honetatik aurrera, lau udalerri horietako etxebizitzen alokairu-kontratu berri guztiek aurreko kontratuaren prezioari lotuta egon beharko dute, eta horrek neurriz kanpoko igoerak saihestuko ditu. Errotazio txikiagoa ere eragin dezake.
KPIa hamarren bat igo da urrian, % 3,1era arte, eta 2024ko ekainetik izan duen tasarik altuena da
Batez ere elektrizitatearen eta garraioaren garestitzeak eragin du prezioen gorakada. Azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat igo da, % 2,5eraino.
BBVAk % 4,7 gehiago irabazi du irailera bitartean eta 7.978 milioiko mozkin garbia lortu du
Erakundeak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) ostegun honetan jakinarazi dizkion emaitzen arabera, % 2 hazi da (% 12,6, dibisen aldaketa kontuan hartu gabe), 19.246 milioi euroraino, Espainiak, Mexikok eta Turkiak bultzatuta.
Garraio publikorako deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte mantentzea aurreikusi du Bizkaiko Aldundiak
Ahaldun nagusiak iragarri du hobaria zabaltzeko izapideak hasiko dituela, eta Espainiako Gobernuari datorren urterako dituen asmoak argitzeko eskatu dio.
EHUko errektoreak adierazi du Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu-proiektuak Unibertsitatea paralisira eramango duela
Sailak % 6,3 handitu du unibertsitate publikorako diru-partida (19 milioi euro). Errektorearen arabera, zenbateko horrek urtea galerarik gabe ixteko baino ez du balioko. Joxerramon Bengoetxeak aurrekontuen proiektua berrikusteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
Garrido: "Aurrekontu kontinuistak izango dira, eta politikak ez badira aldatzen, emaitzak berdinak izango dira"
Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, astearte honetan onartu den 2026rako aurrekontu proiektua "kontinuista" izango da, eta "ez da eraginkorra" izango.
Tolosako Asuncion klinikako langileek subrogazioa eskatu dute "% 100 publikoa" izango den ospitalean
Osasun sailburuari eskatu diote Onkologikoan erabili duten ereduari jarraitzeko eta klinikako 350 langileak subrogatzeko. Azaroaren 22an manifestazioa egingo dute Tolosan.
Eusko Jaurlaritzak Talgo operazioaren alde egiten jarraitzen du, Jainagaren gaineko ikerketa gorabehera
Sidenorrek Talgoren akzioen zati bat erosteko prozesuaren alde egiten jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak, nahiz eta Auzitegi Nazionalak Jose Antonio Jainaga presidentearen gaineko ikerketa abiatu, "bi gauza ezberdin" direlako.