La Unión Europea plantea ampliar la misión del mar Rojo para proteger Ormuz y desplegar otra en Líbano

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha insistido en la idea de ampliar la misión naval de la UE 'Aspides' en el mar Rojo, para que esa sea la aportación del bloque comunitario a la operación internacional liderada por Francia y Reino Unido para la protección del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, ha adelantado que los Veintisiete están estudiando desplegar una misión europea en Líbano, donde tienen miles de soldados desplegados, ante la retirada de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL) programada para 2027.

En una rueda de prensa desde Bruselas tras una reunión de ministros de Defensa de los Estados miembro, Kallas ha recuperado la idea de ampliar la misión naval esgrimiendo que "bastaría con cambiar el plan operativo" y que los Estados miembro aportaran más barcos para hacer una aportación a la coalición de más de 40 países que estudia desplegar una operación en el estrecho ante el bloqueo de Irán.

La jefa de la diplomacia europea ha defendido que esta es "la forma más rápida de avanzar" y que sería una forma de que la Unión Europea contribuya como "una sola Europa" en la Coalición de Voluntarios, permitiendo además que países pequeños con una flota pequeña puedan participar sin dejar su aportación a 'Aspides'.

Una misión en Líbano ante la retirada de la FINUL

En otro orden de cosas, Kallas, ha detallado que los Veintisiete están estudiando desplegar una misión europea en Líbano, dado que, cuando concluya el mandado de FINUL, "tiene que haber algo más, algo adicional", y ha informado de que los ministros se encuentran en conversaciones para ver en qué podría consistir una misión a nivel comunitario.

"Estamos considerando una nueva misión de la Unión Europea para reforzar el control en el Líbano", ha indicado la jefa de la diplomacia europea, que ha sostenido que "cuánto más fuerte sea el Ejército libanés", más débil será el partido-milicia chií Hezbolá.