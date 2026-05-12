Guerra en Oriente Próximo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Unión Europea plantea ampliar la misión del mar Rojo para proteger Ormuz y desplegar otra en Líbano

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, cree que, con estas dos misiones, por un lado, se protegería el transporte marítimo en el estrecho y, por el otro, se fortalecería el Ejército libanés.
Brussels (Belgium), 12/05/2026.- European Union's High Representative or Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas arrives for a Foreign Affairs Council in its defence configuration, Brussels, Belgium, 12 May 2026. The Council will discuss EU defense readiness, coordinate continued military assistance for Ukraine, and evaluate recent security developments in the Middle East. (Bélgica, Ucrania, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Kaja Kallas. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Europar Batasunak Itsaso Gorriaren misioa zabaltzea planteatu du, Ormuz babesteko eta Libanon beste bat zabaltzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha insistido en la idea de ampliar la misión naval de la UE 'Aspides' en el mar Rojo, para que esa sea la aportación del bloque comunitario a la operación internacional liderada por Francia y Reino Unido para la protección del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, ha adelantado que los Veintisiete están estudiando desplegar una misión europea en Líbano, donde tienen miles de soldados desplegados, ante la retirada de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL) programada para 2027.

En una rueda de prensa desde Bruselas tras una reunión de ministros de Defensa de los Estados miembro, Kallas ha recuperado la idea de ampliar la misión naval esgrimiendo que "bastaría con cambiar el plan operativo" y que los Estados miembro aportaran más barcos para hacer una aportación a la coalición de más de 40 países que estudia desplegar una operación en el estrecho ante el bloqueo de Irán.

La jefa de la diplomacia europea ha defendido que esta es "la forma más rápida de avanzar" y que sería una forma de que la Unión Europea contribuya como "una sola Europa" en la Coalición de Voluntarios, permitiendo además que países pequeños con una flota pequeña puedan participar sin dejar su aportación a 'Aspides'.

Una misión en Líbano ante la retirada de la FINUL

En otro orden de cosas, Kallas, ha detallado que los Veintisiete están estudiando desplegar una misión europea en Líbano, dado que, cuando concluya el mandado de FINUL, "tiene que haber algo más, algo adicional", y ha informado de que los ministros se encuentran en conversaciones para ver en qué podría consistir una misión a nivel comunitario.

"Estamos considerando una nueva misión de la Unión Europea para reforzar el control en el Líbano", ha indicado la jefa de la diplomacia europea, que ha sostenido que "cuánto más fuerte sea el Ejército libanés", más débil será el partido-milicia chií Hezbolá.

Oriente Próximo Unión Europea Líbano Internacional

Te puede interesar

Thiago Ávila y Saif Abukeshek en una foto previa a la misión de 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Israel liberará este sábado a los activistas Thiago Ávila y Saif Abukeshek antes de su deportación

El servicio de inteligencia israelí ha informado al equipo legal Adalah que ambos activistas serán liberados "hoy mismo", y permanecerán bajo custodia en espera de su deportación. Adalah ha asegurado estar monitorizando de cerca la situación para "asegurar que la liberación se lleva a cabo, seguida de su deportación de Israel en los próximos días". Ávila se encuentran en huelga de hambre y Abukeshek en huelga seca y de hambre.
Cargar más
Publicidad
X