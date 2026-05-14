El IPC interanual se modera hasta el 3,2 en abril en la CAV y al 3 % en Navarra

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se moderó en abril hasta el 3,2 % interanual en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y el 3 % en Navarra, según los datos facilitados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La moderación se debe principalmente al abaratamiento de la electricidad y a pesar de la subida de los carburantes, que se ha visto compensada por las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno español y que entraron en vigor en marzo.

En concreto, la tasa interanual se ha situado dos décimas por debajo de la registrada en marzo en la CAV y cinco décimas por debajo en Navarra.

De marzo a abril, la inflación experimentó un ascenso del 0,4 % en la CAV y del 0,7 % en Navarra.

En lo que va de año, los precios se han encarecido un 1,6 % tanto en la CAV como en Navarra.

El índice interanual bajó hasta el 3,1 % en Álava, al 3,6 % en Bizkaia y al 2,5 % en Gipuzkoa. Respecto a marzo creció un 0,4 % en Álava, un 0,6 % en Bizkaia y un 0,2 % en Gipuzkoa.

En el conjunto del Estado español el IPC internual se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2 %. Además, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó una décima en abril, hasta el 2,8 %.