INFLACIÓN
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El IPC interanual se modera hasta el 3,2 en abril en la CAV y al 3 % en Navarra

En el Estado español el IPC ha recortado dos décimas su tasa interanual, hasta el 3,2 %.
(Foto de ARCHIVO) Carro de la compra en un supermercado. EUROPA PRESS 14/11/2025
Carro de la compra en un supemercado. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Urte arteko KPIa % 3,2raino apaldu da EAEn eta % 3raino Nafarroan, apirilean
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Agencias | EITB

Última actualización

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se moderó en abril hasta el 3,2 % interanual en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y el 3 % en Navarra, según los datos facilitados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La moderación se debe principalmente al abaratamiento de la electricidad y a pesar de la subida de los carburantes, que se ha visto compensada por las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno español y que entraron en vigor en marzo.

En concreto, la tasa interanual se ha situado dos décimas por debajo de la registrada en marzo en la CAV y cinco décimas por debajo en Navarra. 

De marzo a abril, la inflación experimentó un ascenso del 0,4 % en la CAV y del 0,7 % en Navarra.

En lo que va de año, los precios se han encarecido un 1,6 % tanto en la CAV como en Navarra.

El índice interanual bajó hasta el 3,1 % en Álava, al 3,6 % en Bizkaia y al 2,5 % en Gipuzkoa. Respecto a marzo creció un 0,4 % en Álava, un 0,6 % en Bizkaia y un 0,2 % en Gipuzkoa. 

En el conjunto del Estado español el IPC internual se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2 %. Además, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó una décima en abril, hasta el 2,8 %. 

IPC Titulares de Hoy Economía Navarra Comunidad Autonóma Vasca España

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