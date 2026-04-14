La Fiscalía investiga a CAF por su participación en el tren que conecta asentamientos israelíes en Jerusalén
La Fiscalía española investiga una denuncia contra la empresa ferroviaria vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por su implicación en la construcción y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén, que conecta asentamientos israelíes en territorio ocupado.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, la denuncia fue presentada el pasado 18 de febrero ante la Unidad de Derechos Humanos por seis entidades, entre ellas NOVACT y la Comunitat Palestina de Catalunya. Tras analizarla, el Ministerio Público decidió incorporarla a las diligencias de investigación preprocesales abiertas el pasado año en la Audiencia Nacional sobre presuntas violaciones del derecho internacional en Gaza.
La denuncia acusa a directivos de CAF de participar en posibles crímenes de guerra. En concreto, señala al Consejo de Administración y a responsables de varias filiales por su presunta contribución al traslado de población al territorio ocupado y al mantenimiento de prácticas de segregación.
Además, las organizaciones sostienen que la actividad de la empresa podría vulnerar la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que prohíbe a la potencia ocupante trasladar a su propia población al territorio ocupado.
El proyecto ferroviario conecta y refuerza asentamientos en Jerusalén Este ocupado, según la denuncia. CAF participa desde 2019 en la ampliación de la Línea Roja y en la construcción de la Línea Verde del tranvía, ambas con recorridos de unos 22 kilómetros. Las entidades denunciantes aseguran que la mayor parte del trazado da servicio a asentamientos israelíes, mientras que los barrios palestinos cuentan con una presencia minoritaria de estaciones.
La compañía también suministra trenes, sistemas de señalización, energía y comunicaciones, y participa en la operación y mantenimiento de las líneas a través de una empresa conjunta con la firma israelí Shapir.
Las organizaciones denunciantes consideran que, aunque los hechos se produzcan fuera del Estado, CAF está sujeta a la jurisdicción española, ya que su sede y sus decisiones estratégicas se encuentran en España.
El consorcio formado por CAF y la empresa israelí Shapir fue adjudicatario en 2019 del contrato para el desarrollo del proyecto ferroviario, una decisión que desde entonces ha generado críticas de organizaciones sociales, representantes políticos y organismos internacionales.
Te puede interesar
Iberia suspenderá temporalmente su vuelos directos a Cuba a partir de junio por la crisis energética de la isla
Mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Las oficinas de Iberia en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes.
ELA reclamará el 1 de Mayo un SMI vasco de 1500 euros, bajo el lema ‘Jo ta ke hemen erabaki arte’
El sindicato critica la posición de Confebask, a quien ve “cada vez más alejado de la sociedad vasca", y pide a Pradales que “haga suya la reivindicación” de un SMI propio.
Bizkaia prevé devolver 1.317 euros de media en la declaración de la renta
La Hacienda Foral anticipa una campaña con saldo favorable para la ciudadanía, con el 70 % de los contribuyentes que les saldrá a devolver.
El petróleo Brent sube otro 7 % y el gas natural se encarece un 8,5 %
Antes del ataque de Estados Unidos a Irán el barril Brent se situaba en 72 dólares, frente a los 102 dólares que roza hoy.
El alcalde de San Sebastián pide que el impuesto turístico pueda cobrarse este verano
El alcalde de San Sebastián, el jeltzale Jon Insausti, reclama que el impuesto turístico pueda cobrarse este verano y pide a los partidos políticos que aprovechen el trámite de enmiendas al proyecto de norma foral, actualmente en debate en las Juntas Generales de Gipuzkoa, para hacerlo posible.
Los vizcaínos pagan más por el autobús de la línea Bilbao-Donostia, por lo que Facua pide igualdad
La empresa Avanza, responsable de esta línea, acepta la tarjeta Mugi de Gipuzkoa y aplica los descuentos correspondientes; pero, por el momento, no acepta la Barik. Facua pide medidas a la Diputación de Gipuzkoa, institución que tiene la competencia de esta línea.
Santano afirma que la conexión de la Y vasca con Navarra se decidirá antes de fin de año
El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha lamentado que el debate se esté planteando en términos de ganadores y perdedores.
El Gobierno Vasco reitera su preocupación por la huelga médica, antes de la reunión del lunes entre Sanidad y el comité de huelga
Los sindicatos mantienen su calendario de huelga, y la siguiente está prevista del 27 al 30 de abril.
La plantilla de Arcelor de Bera denuncia deterioro de la atención sanitaria
El sindicato ELA denuncia entre otras cosas que, se recoloca a trabajadores accidentados —incluso con lesiones graves— en lugar de concederles la baja médica correspondiente. Por ello, realizarán paros semanales, todos los jueves, para denunciar el deterioro de la atención sanitaria y condiciones laborales.