Así es el proyecto del tren de CAF en Jerusalén

La empresa guipuzcoana CAF ha asegurado que no ha constatado "ninguna vulneración de los derechos humanos" en el proyecto del tren de Jerusalén que, al contrario, "genera —dice— impactos positivos en la población como han corroborado informes de expertos independientes".

¿En qué consiste el proyecto?



El proyecto de Jerusalén fue adjudicado en 2019, con un valor total aproximado de 1800 millones de euros.. El contrato contempla la construcción de la Línea Verde así como la ampliación de la Línea Roja existente, que discurren parcialmente por Jerusalén Este. Se estima que esta fase de construcción concluya en 2027.

Asimismo, el proyecto incluye la operación de ambas líneas durante 15 años (extensibles a 25 años) y su mantenimiento durante 25 años a través de otra sociedad participada igualmente al 50 % por Shapir, una constructora israelí que en años anteriores también ha sido incluida en la lista de la ONU de empresas que se benefician de la colonización, y CAF que comenzó su actividad en 2021.

Características técnicas y de operación

La extensión de la línea Roja es de unos 6,8 km.

La nueva línea Verde tendrá unos 20,6 km y cuatro paradas.

En total, se construirán 27 km nuevos de recorrido combinando ambas líneas.

Se construirán 53 nuevas estaciones y varios depósitos para los material rodante.

CAF suministrará 114 tranvías Urbos para la línea Verde, y se rehabilitarán los 46 tranvías existentes de la línea Roja.

CAF también será responsable de los sistemas de señalización, comunicaciones, energía, etc., y del mantenimiento y operación

El coste total del proyecto es de más de 1800 millones de euros.

Además, ahora están a punto de comenzar los trabajos para una tercera vía, la línea Azul, de 24 km de longitud.

Puntos controvertidos

Hay críticas de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y de la ONU que señalan que el tranvía atravesará zonas de Jerusalén Este y asentamientos israelíes en territorios ocupados, lo que podría consolidar hechos considerados ilegales por el derecho internacional.