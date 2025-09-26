CAFen Jerusalemgo tren proiektuaren gakoak
2019an esleitu zuten proiektua. 1.800 milioi euro inguruko inbertsioa du, eta Linea Berdea eraiki eta Ekialdeko Jerusalemdik igarotzen den Linea Gorria handitzea aurreikusten du. 2027an amaituko omen dira lanak.
CAF enpresa gipuzkoarrean ez dute "giza eskubideen urraketarik" ikusi Jerusalemgo trenaren proiektuan; aitzitik, "herritarrengan eragin positiboa sortzen du, aditu independenteen txostenek berretsi dutenaren arabera".
Zertan datza, baina, proiektua?
Proiektuak bi linea hartzen ditu bere baitan 15 urteko epean (25 urtera luza daiteke) eta 25 urteko mantentze lanak. Shapir enpresak % 50eko partaidetza du proiektu horretan. Israelgo eraikuntza enpresa hori kolonizazioaz baliatzen diren erakundeen NBEren zerrendan sartu zuten iaz.
Ezaugarri teknikoak eta eragiketaren nondik norakoak
- Linea Gorria 6,8 km luzatuko dute.
- Linea Berde berriak 20,6 km eta lau geltoki izango ditu.
- Guztira, 27 kilometro berri eraikiko dituzte bi lineen artean.
- 53 geltoki berri eraikiko dituzte.
- CAFek Urbos 114 tranbia hornituko ditu Linea Berderako, eta Linea Gorrian dabiltzan 46 tranbiak berrituko ditu.
- CAF arduratuko da seinaleztapenaz, komunikazioaz, energiaz..., baita bi linea horien mantentze lanez ere.
- Guztira 1.800 milioi euro bideratuko dituzte proiektu horretara.
Gainera, hirugarren linea bat egiteko lanak hastear daude. Linea Urdina izango da, eta 24 km-ko luzera izango du.
Puntu eztabaidagarriak
- Amnistia Internazionalak eta NBEk kritikatu dute tranbiak Ekialdeko Jerusalemgo eremuak eta Israelek okupatutako lurraldeetan dituen kokalekuak zeharkatuko dituela, eta horrek nazioarteko zuzenbideak legez kanpokotzat jotzen dituen gertakariak hauspotu ditzake.
- CAFek, bestalde, esan du lege ebaluazioak eta giza eskubideen ebaluazioak egin dituela, eta ez dutela urraketarik ikusi; kontrara, "proiektuak onura sozialak ditu herritarrentzat", horren esanetan.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Urte erdi bete dute greban Gasteizko lorezainek, aurrerapausorik gabe eta manifestazio handi baten esperoan
Gatazkak ez du argirik ikusi, funtsean, lorezainek eskatzen dutena (hitzarmen propioa, soldata igoera garrantzitsuak eta lan-baldintza duinak) eta enpresa eta Udala ekonomikoki zein instituzionalki beren gain hartzeko prest daudena ez datozelako bat. Gainera, bitartekaritzak ez du bi aldeak hurbiltzerik lortu.
Albiste izango dira: CAF, urte judizialaren hasiera eta Zinemaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
D’Anjou, CAFi buruz: "Ez dira gauzak nahastu behar, beraiek trenak egiten dituzte"
Ogasun eta Finantza sailburuak ez du aparteko baloraziorik egin nahi izan CAF enpresak argitaratu duen komunikatuari buruz, Jerusalemen eraikitzen ari den tranbiak ez dituela "giza eskubideak urratzen" esanez. Trenak egiten dituen enpresa pribatua dela, eta gauzak argitzen uzteko eskatu du. "Beraiei utzi behar diegu erabakiak hartzen", esan du.
Palestinako lur okupatuetan duen trenbide-proiektuak nazioartearen begiradapean jarri du CAF
Uztailean aurreratu zuen txosten batean, NBEk salatzen du CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela.
CAFek dio Jerusalemgo trenaren proiektuak ez dituela "giza eskubideak urratzen"
Beasaingo enpresak komunikatu bat igorri du ostegun honetan, lehen aldiz, bere posizioa adierazteko.
Pentsiodunen manifestazio jendetsua Gasteizen, haserre daudela adierazteko
Ehunka pentsiodunek manifestazioa egin dute Andre Maria Zuriaren plazatik Eusko Legebiltzarrera, ganberara eramandako herri-ekimen legegilea aintzat hartu ez dutelako. Proposamenak 145.000 sinadura zekartzan, eta EH Bilduren eta Sumarren babesa jaso du.
Etxebizitzen salerosketa moteldu da Euskadin, uztailean % 12,3 igo da eta
2024ko uztailean, etxebizitzen salerosketa-kopuruak % 29,2 egin zuen gora. Bestalde, hipoteken sinadurek goranzko joerari eutsi diote, % 25,7ko igoera izan zuten.
Petronorreko langileek greba mugagabea hasiko dute, aldagela berriak "ezkutuko lanaldia luzatzea" dakarrelako
Langileek batzarrean hartu dute erabakia. Petronorren zuzendaritzak "neurriz kanpokotzat" jo du greba. Ostegun honetako 18:00etan abiatuko dute lanuztea.
Eusko Legebiltzarrak ez du onartu gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea tramitera eramatea
EAJk, PSE-EEk eta Voxek kontra bozkatu dute, PP abstenitu egin da eta EH Bilduk eta Sumarrek ekimena babestu dute.