CAFen Jerusalemgo tren proiektuaren gakoak

2019an esleitu zuten proiektua. 1.800 milioi euro inguruko inbertsioa du, eta Linea Berdea eraiki eta Ekialdeko Jerusalemdik igarotzen den Linea Gorria handitzea aurreikusten du. 2027an amaituko omen dira lanak.

EITB

Azken eguneratzea

CAF enpresa gipuzkoarrean ez dute "giza eskubideen urraketarik" ikusi Jerusalemgo trenaren proiektuan; aitzitik, "herritarrengan eragin positiboa sortzen du, aditu independenteen txostenek berretsi dutenaren arabera". 

Zertan datza, baina, proiektua?

2019an esleitu zuten proiektua. 1.800 milioi euro inguruko inbertsioa du, eta Linea Berdea eraikitzea eta Ekialdeko Jerusalemdik igarotzen den Linea Gorria handitzea aurreikusten du. 2027an amaituko omen dira lanak.

Proiektuak bi linea hartzen ditu bere baitan 15 urteko epean (25 urtera luza daiteke) eta 25 urteko mantentze lanak. Shapir enpresak % 50eko partaidetza du proiektu horretan. Israelgo eraikuntza enpresa hori kolonizazioaz baliatzen diren erakundeen NBEren zerrendan sartu zuten iaz. 

Ezaugarri teknikoak eta eragiketaren nondik norakoak

  • Linea Gorria 6,8 km luzatuko dute.
  • Linea Berde berriak 20,6 km eta lau geltoki izango ditu.
  • Guztira, 27 kilometro berri eraikiko dituzte bi lineen artean.
  • 53 geltoki berri eraikiko dituzte.
  • CAFek Urbos 114 tranbia hornituko ditu Linea Berderako, eta Linea Gorrian dabiltzan 46 tranbiak berrituko ditu. 
  • CAF arduratuko da seinaleztapenaz, komunikazioaz, energiaz..., baita bi linea horien mantentze lanez ere. 
  • Guztira 1.800 milioi euro bideratuko dituzte proiektu horretara. 

Gainera, hirugarren linea bat egiteko lanak hastear daude. Linea Urdina izango da, eta 24 km-ko luzera izango du.

Puntu eztabaidagarriak

  • Amnistia Internazionalak eta NBEk kritikatu dute tranbiak Ekialdeko Jerusalemgo eremuak eta Israelek okupatutako lurraldeetan dituen kokalekuak zeharkatuko dituela, eta horrek nazioarteko zuzenbideak legez kanpokotzat jotzen dituen gertakariak hauspotu ditzake.
  • CAFek, bestalde, esan du lege ebaluazioak eta giza eskubideen ebaluazioak egin dituela, eta ez dutela urraketarik ikusi; kontrara, "proiektuak onura sozialak ditu herritarrentzat", horren esanetan.
