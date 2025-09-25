CAFek dio Jerusalemgo trenaren proiektuak ez dituela "giza eskubideak urratzen"
Beasaingo enpresak ostegun honetan igorri du oharra, azken hilabeteetan tren proiektu horretan parte hartzeagatik jaso dituen kritikak direla eta bere jarrera adierazteko.
Gipuzkoako CAF enpresak adierazi du ez duela "giza eskubiderik urratu" Jerusalemgo trenaren proiektuan, aitzitik, "herritarrei eragin positiboa ekarriko” diela, "aditu independenteen txostenek agerian utzi duten moduan".
CAFek komunikatu bat igorri du ostegun honetan, lehen aldiz, azken hilabeteetan trenbide-proiektu horretan parte hartzeagatik jaso dituen kritiken direla eta bere posizioa adierazteko.
Gipuzkoako enpresak gaineratu duenez, "konpromiso sendoa du enpresa-etikarekin eta giza eskubideen errespetuarekin bere proiektu guztietan, balio-katea barne".
Israelekin dituen harremanak amaitzea eskatu diote sindikatuek
CAFen langileen batzordeak eta ELA sindikatuak "Israelgo Estatuarekin dituen harremanekin amaitzeko" eta proiektua bertan behera uzteko eskatu diote konpainiari.
Ohar batean, ELAk gogorarazi du sei urte daramatzala proiektuaren kontrako jarrera agertzen, hain zuzen, CAFek proiektuaren lizitazioan parte hartuko zuela jakin zuenetik, "Palestinako herriari elkartasuna adierazteko, proiektuaren diseinuak Israelek lurraldea legez kanpo okupatzen zuela agerian uzten zuelako".
Sindikatuak deitoratu du zuzendaritzak eskaerari "jaramonik egin ez" izana, eta gainera, "Tel Aviven proiektu berri baten esleipenarekin Israelgo Estatuarekin duen harremana areagotu” duela salatu du.
Amnistia Internazionala eta horren gisako erakundeek Beasainen egoitza duen enpresari eskatu diote utzi diezaiola berehala trenbide-sarearen zabalkuntzan parte hartzeari, Israelen legez kanpoko okupazioa sendotzea eta Jerusalem ekialdea kolonizatzea errazten duela iritzita.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Pentsiodunen manifestazio jendetsua Gasteizen, haserre daudela adierazteko
Ehunka pentsiodunek manifestazioa egin dute Andre Maria Zuriaren plazatik Eusko Legebiltzarrera, ganberara eramandako herri-ekimen legegilea aintzat hartu ez dutelako. Proposamenak 145.000 sinadura zekartzan, eta EH Bilduren eta Sumarren babesa jaso du.
Etxebizitzen salerosketa moteldu da Euskadin, uztailean % 12,3 igo da eta
2024ko uztailean, etxebizitzen salerosketa-kopuruak % 29,2 egin zuen gora. Bestalde, hipoteken sinadurek goranzko joerari eutsi diote, % 25,7ko igoera izan zuten.
Petronorreko langileek greba mugagabea hasiko dute, aldagela berriak "ezkutuko lanaldia luzatzea" dakarrelako
Langileek batzarrean hartu dute erabakia. Petronorren zuzendaritzak "neurriz kanpokotzat" jo du greba. Ostegun honetako 18:00etan abiatuko dute lanuztea.
Eusko Legebiltzarrak ez du onartu gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea tramitera eramatea
EAJk, PSE-EEk eta Voxek kontra bozkatu dute, PP abstenitu egin da eta EH Bilduk eta Sumarrek ekimena babestu dute.
CAFi Belgikan esleitutako "mendeko kontratua", zenbakitan
Gipuzkoako enpresak Belgikako trenen bagoiak egiteko kontratu publiko bat lortu du, 1.695 eta 3.400 milioi euro artekoa.
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak onetsi egin du BBVAk Sabadell erosteko egindako eskaintza hobetua
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak azaldu duenez, eskaintza onartzeko epea urriaren 10era arte luzatuko da, egun hori barne.
Inoizko eskaerarik handiena lortzeko bidean dago CAF: 3.000 milioiko kontratua Belgikan
Belgikako tren-konpainia nazionalak uste du ezin dituela erabakiak hartu lehiakideek tokiko enpleguan duten eragina bezalako faktoreak kontuan hartuta, eta, horregatik, bere erabakiari eutsi dio berrikusi ondoren.
Erosketa-saskia % 2,5 garestitu da iaztik
Aukeratutako supermerkatuaren arabera, Estatuko batez besteko aurrezpena erosketa-saskian 1.132 eurokoa izan daiteke aurten, iaz baino % 11 gutxiago.
Fabrikazio aurreratuko 32 euskal enpresa EMO Hannoverren dira, azken berrikuntzak aurkezteko
Makina-erramintak zita oso garrantzitsua du egunotan Hannoverko EMO azokan. Ekonomiak bizi duen ezegonkortasun egoera honetan inoiz baino beharrezkoagoa da munduaren erakusleihoan egoteam eta merkatu berriak jorratzea. Asmo horrekin joan dira, Jaurlaritzak babestuta, EAEko 32 enpresa.