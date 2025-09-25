Israel-Palestina
CAFek dio Jerusalemgo trenaren proiektuak ez dituela "giza eskubideak urratzen"

Beasaingo enpresak ostegun honetan igorri du oharra, azken hilabeteetan tren proiektu horretan parte hartzeagatik jaso dituen kritikak direla eta bere jarrera adierazteko.

JERUSALÉN, 18/09/2025.- Amnistía Internacional (AI) elevó este jueves la presión sobre la firma española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por el proyecto de ampliación de las líneas de tranvía en Jerusalén, que conectan asentamientos israelíes ilegales con la parte occidental de la ciudad, haciéndole un nuevo llamamiento para su retirada. EFE/ Magda Gibelli

Tranbia bat, Jerusalemen. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako CAF enpresak adierazi du ez duela "giza eskubiderik urratu" Jerusalemgo trenaren proiektuan, aitzitik, "herritarrei eragin positiboa ekarriko” diela, "aditu independenteen txostenek agerian utzi duten moduan".

CAFek komunikatu bat igorri du ostegun honetan, lehen aldiz, azken hilabeteetan trenbide-proiektu horretan parte hartzeagatik jaso dituen kritiken direla eta bere posizioa adierazteko.

Gipuzkoako enpresak gaineratu duenez, "konpromiso sendoa du enpresa-etikarekin eta giza eskubideen errespetuarekin bere proiektu guztietan, balio-katea barne".

Israelekin dituen harremanak amaitzea eskatu diote sindikatuek

CAFen langileen batzordeak eta ELA sindikatuak "Israelgo Estatuarekin dituen harremanekin amaitzeko" eta proiektua bertan behera uzteko eskatu diote konpainiari.

Ohar batean, ELAk gogorarazi du sei urte daramatzala proiektuaren kontrako jarrera agertzen, hain zuzen, CAFek proiektuaren lizitazioan parte hartuko zuela jakin zuenetik, "Palestinako herriari elkartasuna adierazteko, proiektuaren diseinuak Israelek lurraldea legez kanpo okupatzen zuela agerian uzten zuelako".

Sindikatuak deitoratu du zuzendaritzak eskaerari "jaramonik egin ez" izana, eta gainera, "Tel Aviven proiektu berri baten esleipenarekin Israelgo Estatuarekin duen harremana areagotu” duela salatu du.

Amnistia Internazionala eta horren gisako erakundeek Beasainen egoitza duen enpresari eskatu diote utzi diezaiola berehala trenbide-sarearen zabalkuntzan parte hartzeari, Israelen legez kanpoko okupazioa sendotzea eta Jerusalem ekialdea kolonizatzea errazten duela iritzita.

