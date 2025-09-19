GERRA GAZAN
Amnistia Internazionalak Jerusalemgo tren arinaren proiektua bertan behera uzteko eskatu dio CAFi

Gobernuz Kanpoko Erakundeak salatu duenez, tranbia-lineak zabaltzeak legez kanpoko asentamendu israeldarrak sendotzen eta Jerusalem ekialdea anexionatzen laguntzen du.

caf
CAF. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Amnistia Internazionalak areagotu egin du CAFen gaineko presioa, Jerusalemgo tren arinaren proiektuan parte hartzeagatik. Giza eskubideen aldeko erakundeak Beasainen egoitza duen enpresari eskatu dio eten dezala berehala trenbide-sarearen zabalkuntzan parte hartzea, legez kanpoko asentamendu israeldarrak sendotzea eta Jerusalem ekialdea okupatzea errazten duela iritzita.

CAFek, urte honen hasierara arte, Jerusalem Neve Yaakov koloniarekin lotzen duen Linea Gorria handitzeko lanetan jardun du, eta gaur egun Linea Berdearen eraikuntzan parte hartzen ari da, Giloko asentamendua 30.000 egoiliarrekin Scopus mendiko Hebrear Unibertsitatearekin lotzeko. Amnistia Internazionalaren arabera, proiektu honek "Israelgo legez kanpoko asentamenduak integratzen ditu, jasangarritasun ekonomikoa errazten du eta Jerusalem Ekialdearen anexioa sendotzen du, nazioarteko zuzenbidearen aurka".

Gobernuz Kanpoko Erakundeak gogorarazi du 2019tik "behin eta berriz" eskatu diela CAFeko akziodunei, besteak beste, Eusko Jaurlaritzari eta Kutxabanki, konpainiari eska diezaiotela giza eskubideen arloan dituen erantzukizunak betetzea eta proiektua erantzukizunez erretiratzea. Gainera, enpresari merkataritza-azoketan edo kontratu publikoetan parte hartzeko betoa jartzea eskatu du, "Israelen apartheidean eta Palestinako lurraldearen legez kanpoko okupazioan" laguntzen ez duela frogatzen ez duen bitartean.

Amnistia Internazionalak bat egin du txosten horrekin NBEk Israelgo lurralde palestinarraren okupazioa amaitzeko eskatu zion ebazpenaren lehen urteurrenarekin, eta gogorarazi du hamabi hilabete hauetan "estatu kide gehienek "ez diotela presio nahikorik egin Israelgo Gobernuari.

Beasain Gazako Zerrenda Ekonomia

