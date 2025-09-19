Amnistía Internacional exige a CAF que abandone el proyecto del tren ligero de Jerusalén
Amnistía Internacional ha intensificado la presión sobre CAF por su implicación en el proyecto del tren ligero de Jerusalén. La organización de derechos humanos reclama a la empresa con sede en Beasain que suspenda de inmediato su participación en la ampliación de la red, al considerar que facilita la consolidación de asentamientos israelíes ilegales y la ocupación de Jerusalén Este.
CAF ha trabajado hasta principios de este año en la ampliación de la Línea Roja, que conecta con la colonia de Neve Yaakov, y actualmente participa en la construcción de la Línea Verde, destinada a enlazar el asentamiento de Gilo, con unos 30.000 residentes, con la Universidad Hebrea en el monte Scopus. Según Amnistía Internacional, este proyecto “integra a los asentamientos ilegales en Israel, facilita su sostenibilidad económica y consolida la anexión de Jerusalén Este, en contra del derecho internacional”.
La ONG recuerda que desde 2019 ha pedido “de manera reiterada” a los accionistas de referencia de CAF, entre ellos el Gobierno Vasco y Kutxabank, que reclamen a la compañía el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de derechos humanos y la retirada responsable del proyecto. Además, ha exigido que se vete a la empresa la participación en ferias comerciales o contratos públicos mientras no demuestre que no contribuye “al apartheid de Israel ni a la ocupación ilegal de territorio palestino”.
Amnistía Internacional ha hecho coincidir este informe con el primer aniversario de la resolución de la Asamblea General de la ONU que exigía a Israel el fin de la ocupación del territorio palestino, recordando que en estos doce meses “la mayoría de los Estados miembros no han ejercido presión suficiente sobre el Gobierno israelí”.
Más noticias sobre economía
Convocan una huelga indefinida en la empresa Maderas de Llodio a partir del 22 de septiembre
En un comunicado, el comité de empresa ha denunciado la intención de la compañía de trasladar el 40 % de la producción a otras plantas, lo que supone una "deslocalización que pone en riesgo el futuro de la planta" de Llodio y de la comarca.
Las familias vascas gastan 4207 € en hostelería, récord en su presupuesto familiar
El gasto medio de los hogares de Euskadi se mantuvo estable en 2024, pero el ocio y la restauración siguen ganando peso frente a alimentación, transporte y enseñanza.
La Audiencia archiva las denuncias contra 17 médicos por filtraciones en la OPE de Osakidetza
La Audiencia de Álava ha sobreseído las denuncias contra 17 médicos investigados por las presuntas filtraciones en la Oferta Pública de Empleo 2016-2017 del Servicio Vasco de Salud, mientras que las ha dejado abiertas contra 2 de los 19 investigados.
El Gobiernos Vasco tratará de cerrar este miércoles el traspaso de subsidios de desempleo con el Gobierno español
La consejera de Autogobierno ha mostrado su confianza en que "hayan tenido tiempo suficiente", de forma que este miércoles sí sea posible el acuerdo para el traspaso de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo.
El Gobierno Vasco retomará el teletrabajo a partir de enero de 2026
El personal público podrá desarrollar esta modalidad laboral durante dos días a la semana. Además, el decreto amplía esta modalidad a todo el personal que tenga tareas que puedan desarrollarse desde el teletrabajo, siempre que se garantice la adecuada prestación del servicio público.
Euskadi consigue aumentar un 40 % su potencia eléctrica actual y superará los 16 000 megavatios de capacidad
Con esta ampliación "se garantiza el trabajo para 70 000 personas", lo que representa un impulso significativo para el empleo y la estabilidad económica. El Gobierno Vasco había solicitado 6000 megavatios de capacidad adicional, para alcanzar los 18 000 MW.
¿Cuánta potencia eléctrica necesita Euskadi?
El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad reclama 6000 MW más en su red para cumplir objetivos industriales y de descarbonización.
El Gobierno Vasco y entidades bancarias ponen en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para jóvenes
Este programa se ha iniciado junto a Kutxabank, Laboral Kutxa y Abanca, que ya han firmado el convenio de colaboración, aunque se prevé que puedan sumarse más entidades. El precio de adquisición de las viviendas a financiar no podrá ser superior a 340.000 euros.
Será noticia: Informe Anticorrupción en Navarra, reunión sobre la red eléctrica en Madrid y ataque de EEUU a barco venezolano
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.