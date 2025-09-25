La compañía afirma ser "plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de Jerusalén, en particular en relación con el derecho internacional humanitario y la responsabilidad de las empresas, y de la importancia de equilibrar cuidadosamente la protección de los derechos humanos con la necesidad de ofrecer a la población una infraestructura esencial para todas las comunidades sin discriminación".

Impacto sobre los derechos humanos

Por ello, explica que ha aplicado medidas específicas para “identificar, prevenir y mitigar, en su caso, cualquier impacto adverso en los derechos humanos” causado por esta infraestructura.

CAF detalla las diferentes evaluaciones llevadas a cabo sin que, hasta la fecha, asegura, "se haya identificado ninguna vulneración de los derechos humanos ni se haya materializado ningún impacto adverso".

Al contrario, dice que el proyecto de Jerusalén genera impactos “positivos” en la población, “lo que ha sido corroborado a través de informes de expertos independientes realizados en el año 2023, y nuevamente, en julio de 2025", defiende.

Esta afirmación de CAF contrasta con el último informe de la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, quien censuró la participación de la empresa guipuzcoana en el proyecto de tren ligero de Jerusalén, al considerar que esta línea contribuye a "establecer y ampliar las colonias".

Por el contrario, según CAF, los informes independientes a los que alude, elaborados tras visitas y entrevistas a representantes de las diferentes comunidades, destacan "la utilidad social del tranvía de Jerusalén, que constituye una infraestructura de servicio público esencial y es catalizador del cumplimiento de derechos humanos como la libertad de movimiento, y el acceso al empleo, la atención médica, la educación y los lugares de culto para toda la población, sin distinción, con especial beneficio para las comunidades más vulnerables".

"Por todo ello, los informes concluyen que el proyecto tiene un impacto positivo, de manera no discriminatoria, brindando acceso a servicios sociales básicos y proporcionando una infraestructura sostenible y ecológica", subraya la compañía vasca.

Sostiene además que los datos de movilidad disponibles confirman que los miembros de la comunidad árabe, que constituyen una parte significativa de los usuarios del tranvía, son los que lo utilizan con más frecuencia y que la gran mayoría de ellos se sitúan en los niveles más altos de satisfacción con el servicio, de acuerdo con las encuestas de calidad elaboradas periódicamente.

Estándares de integridad

Asegura que también adopta medidas específicas para evitar cualquier discriminación por razones étnicas, de nacionalidad, religiosas, o de otro tipo para asegurar que el sistema de transporte sea accesible a cualquier persona y que los letreros y señales sean plurilingües, incluyendo el idioma árabe y el hebreo.

CAF reitera, por último, "su compromiso de actuar de acuerdo con los más altos estándares de integridad, responsabilidad y transparencia, y de continuar realizando un seguimiento prioritario de cualquier asunto material relativo a la ética y a los derechos humanos, así como del marco normativo en el que desarrolla su actividad".