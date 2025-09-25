Israel-Palestina
CAF dice que el proyecto del tren de Jerusalén “no vulnera los derechos humanos”

La empresa de Beasain ha emitido este jueves por primera vez un comunicado para marcar su posición tras las críticas que ha recibido en los últimos meses por su participación en este proyecto ferroviario.
JERUSALÉN, 18/09/2025.- Amnistía Internacional (AI) elevó este jueves la presión sobre la firma española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por el proyecto de ampliación de las líneas de tranvía en Jerusalén, que conectan asentamientos israelíes ilegales con la parte occidental de la ciudad, haciéndole un nuevo llamamiento para su retirada. EFE/ Magda Gibelli
Un tranvía en Jerusalén. Foto: EFE
EITB

La empresa guipuzcoana CAF ha asegurado que no ha constatado "ninguna vulneración de los derechos humanos" en el proyecto del tren de Jerusalén que, al contrario, "genera -dice- impactos positivos en la población como han corroborado informes de expertos independientes".

CAF ha emitido este jueves por primera vez un comunicado para marcar su posición tras las críticas que ha recibido en los últimos meses por su participación en este proyecto ferroviario.

La empresa guipuzcoana añade que está "firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones, incluyendo la cadena de valor".

La compañía afirma ser "plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de Jerusalén, en particular en relación con el derecho internacional humanitario y la responsabilidad de las empresas, y de la importancia de equilibrar cuidadosamente la protección de los derechos humanos con la necesidad de ofrecer a la población una infraestructura esencial para todas las comunidades sin discriminación".

Impacto sobre los derechos humanos

Por ello, explica que ha aplicado medidas específicas para “identificar, prevenir y mitigar, en su caso, cualquier impacto adverso en los derechos humanos” causado por esta infraestructura.

CAF detalla las diferentes evaluaciones llevadas a cabo sin que, hasta la fecha, asegura, "se haya identificado ninguna vulneración de los derechos humanos ni se haya materializado ningún impacto adverso".

Al contrario, dice que el proyecto de Jerusalén genera impactos “positivos” en la población, “lo que ha sido corroborado a través de informes de expertos independientes realizados en el año 2023, y nuevamente, en julio de 2025", defiende.

Esta afirmación de CAF contrasta con el último informe de la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, quien censuró la participación de la empresa guipuzcoana en el proyecto de tren ligero de Jerusalén, al considerar que esta línea contribuye a "establecer y ampliar las colonias".

Por el contrario, según CAF, los informes independientes a los que alude, elaborados tras visitas y entrevistas a representantes de las diferentes comunidades, destacan "la utilidad social del tranvía de Jerusalén, que constituye una infraestructura de servicio público esencial y es catalizador del cumplimiento de derechos humanos como la libertad de movimiento, y el acceso al empleo, la atención médica, la educación y los lugares de culto para toda la población, sin distinción, con especial beneficio para las comunidades más vulnerables".

"Por todo ello, los informes concluyen que el proyecto tiene un impacto positivo, de manera no discriminatoria, brindando acceso a servicios sociales básicos y proporcionando una infraestructura sostenible y ecológica", subraya la compañía vasca.

Sostiene además que los datos de movilidad disponibles confirman que los miembros de la comunidad árabe, que constituyen una parte significativa de los usuarios del tranvía, son los que lo utilizan con más frecuencia y que la gran mayoría de ellos se sitúan en los niveles más altos de satisfacción con el servicio, de acuerdo con las encuestas de calidad elaboradas periódicamente.

Estándares de integridad

Asegura que también adopta medidas específicas para evitar cualquier discriminación por razones étnicas, de nacionalidad, religiosas, o de otro tipo para asegurar que el sistema de transporte sea accesible a cualquier persona y que los letreros y señales sean plurilingües, incluyendo el idioma árabe y el hebreo.

CAF reitera, por último, "su compromiso de actuar de acuerdo con los más altos estándares de integridad, responsabilidad y transparencia, y de continuar realizando un seguimiento prioritario de cualquier asunto material relativo a la ética y a los derechos humanos, así como del marco normativo en el que desarrolla su actividad".

Los sindicatos urgen a terminar con sus relaciones con Israel

El Comité de empresa de CAF y el sindicato ELA han urgido a la compañía a "terminar con sus relaciones con el Estado de Israel" y abandonar el proyecto.

En un comunicado, ELA ha recordado que lleva seis años, desde que conoció que CAF optaría a la licitación del proyecto, oponiéndose al mismo en "solidaridad hacia el pueblo de Palestina, ya que el diseño del proyecto consolidaba la ocupación ilegal del territorio por parte de Israel".

Sin embargo, ha lamentado que la dirección ha hecho "caso omiso" a esta petición y encima "ha incrementado su relación con el estado de Israel con la adjudicación de un nuevo proyecto en Tel Aviv".

Organismos como Amnistía Internacional han recordado a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y la consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel.

