Luzatu egingo da Tubos Reunidosen LEEaren kontsulta aldia, enpresaren azken proposamena aztertzeko
Enpresak 301 kaleratzeei eta Amurrioko altzairutegiaren itxierari eutsi die. Hala ere, enpresa uztearen baldintzak hobetu ditu. Ondorioz, Batzordeak, bozketa bidez, kontsulta epea luzatzea erabaki du, eskaintza aztertzeko, plantillarekin kontsultatzeko eta onartzen duten edo ez erabakitzeko.
Tubos Reunidoseko zuzendaritzak eta negoziazio-batzordeak Lan Erregulazioko Espedientearen (LEE) negoziazioa ostiralera arte, martxoaren 13ra arte, luzatzea erabaki dute. Hasiera batean, astelehen honetan amaitzen zen, baina parte sozialak luzapena eskatu du enpresaren azken proposamena aztertu, langileekin kontsultatu eta onartzen duen ala ez erabaki ahal izateko.
Astelehen honetako 10:00etan hasi da zuzendaritzaren eta langileen ordezkarien arteko bilera Bilboko Euskalduna Jauregian. Bertan, enpresak "azken eta behin betiko eskaintza" aurkeztu du. Indarrean mantentzen ditu Amurrioko altzairutegiaren itxiera eta Amurrioko eta Trapagarango lantegietako 301 kaleratzeak, baina irteeren baldintzak hobetu ditu:
Alde batetik, 2028ko abendura arte kaleratze kolektiborik ez egiteko konpromisoa adierazi du.
Bestetik, 57 eta 62 urte bitarteko aurre-erretiroak aurreikusten ditu. Soldata gordinaren % 70eko errenta-plana izango dute (plusekin eta BGAEekin) langileak 63 urte bete arte, eta hitzarmen berezia Gizarte Segurantzarekin 65 urte bete arte.
63 urtetik gorakoei, zerbitzuan emandako urte bakoitzeko 20 eguneko soldataren baliokidea den kalte-ordaina eskaintzen zaie, gehienez 12 hilekotan.
Aldi baterako langileen kasuan, 30 eguneko soldata ordainduko litzaieke zerbitzuan emandako urte bakoitzeko, 12 hileko mugarekin, eta kontratu-loturako unitatean izandako antzinatasuna aitortuko litzaieke.
Kontsultaldia amaitu aurretik egiten diren borondatezko atxikipenetarako, zerbitzuko urte bakoitzeko 45 eguneko soldata ordaintzea proposatzen zaie, 24 hileko mugarekin, gehi 1.500 euro gehiago lan egindako urte bakoitzeko, gehienez ere 10 urtera arte.
Eskaintza horren aurrean, iritzi-banaketa sortu da langileen ordezkarien artean, eta bozketa egin dute kontsulta-aldiaren luzapena eskatu edo negoziazioa amaitu erabakitzeko. Hasiera batean, bozketa berdinketan amaitu da eta negoziazio-epea amaitutzat ematea erabaki da. Ondoren, ordea, zuzendaritzaren prentsa-ohar baten arabera, kontsulta aldia luzatu egin da Trapagarango eta Amurrioko lantegietako CCOOk eta UGTk, eta Trapagarango ELAk eskatuta.
ELAk, LABek eta ESK-k kaleratzeak errefusatu dituzte
ELA eta LAB sindikatuek ohar bana argitaratu dute zuzendaritzaren jarrera salatuz. Altzairu-fabrikaren itxiera eta 301 kaleratzeak errefusatu dituzte, eta adierazi dute zuzendaritza ez dela gai izan negoziazio epe honetan enplegu-erregulazioko espedientea "justifikatzeko".
LAB sindikatuaren ustez, "onartezina da altzairutegia ixtea eta enplegua suntsitzea, eta ezin da adostasun batera iritsi erabaki hori bere horretan mantentzen den bitartean". Era berean, uste du "agerian geratu dela zuzendaritzak urteetan egin duen kudeaketa negargarria", eta salatu du erakundeek ez dutela "aktiboki ezer egiten" enpleguaren eta industria-jardueraren defentsan.
ELAk negoziazio prozesuan "enpresak izan duen fede txarra" salatu nahi izan du negoziazio prozesuan zehar. Bere esanetan, "Amurrioko eta Trapagako langileak zatitu nahi izan ditu, kaleratzeak gauzatzerakoan akordioa errazteko". Halaber, gogorarazi duenez, "taldearen zorraren zati handi bat 2008. urtetik dator, akziodunek 170 milioi euro jasotzeko helburuarekin enpresa bera zorpetu baitzen". Azkenik, Eusko Jaurlaritzari eskatu dio inplikatzeko "industria proiektu zorrotz bat egiteko".
Bestalde, ESK sindikatuak uste du dagoeneko "itxi" dela enplegu-erregulazioko espedientearen kontsulta-aldia. Ez du luzapena onartzen, eta salatzen du "irregulartasunak egon direla" langileen ordezkariek egindako bozketan. Datorren ostiraleko bilerara joaten bada, zuzendaritzari entzuteko izango dela adierazi du sindikatuak, "baina ez kontsulta-epearen barruan".
Asteazken arratsaldean batzar orokorra egingo dute Tubos Reunidoseko langileek.
Negoziazio-batzordeko kideak bileran zeuden bitartean, astelehen eta astearte honetan greba egiten ari diren langileek elkarretaratzea eta protesta-mobilizazioak egin dituzte inguruan, hala nola, trafiko-etenak.
Zure interesekoa izan daiteke
Hobaria onartzera eraman zuten maximoetatik 15 zentimora dago gasolina gaur egun
Ekialde Ertaineko gerran, erregaien prezioak gora egiten ari dira egunez egun. EAEn, diesela litroko 1,767 eurokoa da, eta gasolina, berriz, 1,649 eurokoa. Espainiako Gobernuak laguntzak onartu zituen erregai horiek litroko 1,91 eta 1,81 eurokoak izan zirenean, hurrenez hurren.
ELAk eta LABek ez dute onartu patronalak Arabako metalgintzako hitzarmenerako egindako proposamena, “atzerakoia” delakoan
Bi sindikatuek eskaintza bertan behera uzteko eskatu diote SEAri, sektoreko 25.000 langileen erosahalmena ez duelako bermatzen.
EAEko taxilariak martxoaren 26an mobilizatuko dira, Uberren Donostiako "intrusismo profesionalaren" aurka
Taxien Euskal Federazioak azpimarratu du administrazioek alokairuko auto gidaridunen jarduera "onartzen" dutela, eta indarrean dagoen araudia betetzea eskatu du.
Gas naturalaren prezioak % 30 egin du gora eta 69 euroan dago
Prezioaren igoera Ekialde Hurbileko tentsioaren gorakadaren ondorioz gertatu da, otsailaren amaieran egindako erasoaldi militarraren eta energia-hornidura etetearen beldurra nagusitu baita.
Tubos Reunidoseko langileek auto-ilara luzeak sortu dituzte Bilbon, Enekuri eta San Mameseko sarreretan
Manifestazioan zehar, langileek trafiko arazoak eragin dituzte, izan ere, Zunzunegi etorbidean eta Jesusen Bihotza plazan eserialdiak egin dituzte.
Lanuzteak Tubos Reunidosen enplegu-erregulazioko espedientearen bilera erabakigarriaren aurrean
Amurrioko plantillako langileek lanuzte gehiago hasi zituzten bart, zuzendaritzaren eta batzordearen arteko bilera erabakigarriarekin bat eginez, Lan Erregulazioko Espedientea (LEE) aztertzeko. Gaur amaituko da kontsulta-aldia, akordiorik ez badago edota luzatzen ez bada.
Lanuztea dute berriro gaur gauetik hasita Tubos Reunidosen, azken negoziazio bileraren atarian
22:00etan, 24 orduko lanuztea abiatuko dute beharginek. Asteartean ere, 24 orduko lanuztea egingo dute; eta asteazkenetik igandera, 4 orduko geldialdiak egingo dituzte txanda bakoitzean.
Azkoitiko Sidenorreko langileek manifestazioa egin dute euren lanpostuak defendatu eta enpresaren "utzikeria" salatzeko
Enpresa batzordeak deituta, ehunka pertsona kalera atera dira Sidenorrek Azkoitiko ijezketa trena itxiko duela eta 36 behargin Reinosara (Kantabria) lekualdatuko dituela salatzeko.
Kezka kamioilarien artean, erregaien prezioaren igoera dela eta: "Urre likidoa daramagu; lapurretak hasiko dira"
Ekialde Hurbileko gerrak eragin zuzena du garraioan, eta laster zabal daiteke eguneroko bizitzako beste eremu batzuetara. Kamioilariak oso kezkatuta daude prezioak astebetean izan duen igoera handiagatik.