Tubos Reunidoseko langileek auto-ilara luzeak sortu dituzte Bilbon, Enekuri eta San Mameseko sarreretan

Mobilizazioa bat dator enpresak Amurrioko eta Trapagarango lantegietarako proposatu duen enplegu-erregulazioko espedientearen negoziazio-egun erabakigarriarekin.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidoseko langileen protesta dela eta, auto-ilara luzeak sortzen ari dira lehen orduan Enekuritik eta San Mames ingurutik Bilborako sarbideetan. Mobilizazioaren ondorioz, errepideak ez dira erabat itxi, baina hiriko sarreretan auto-ilara handiak sortzen ari dira.

Ekintzak bat egiten du enpresaren lan-gatazkan jardunaldi erabakigarriarekin. Zuzendaritzak eta batzordeak Enplegu Erregulazioko Espedientearen kontsulta-aldiko azken bilera egingo dute gaur, Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) lantegietan 301 kaleratze aurreikusten dituena.

Negoziazio horrekin batera, Amurrioko plantillako langileek beste lanuzte batzuk hasi dituzte. Langileek iragarritako egutegiaren arabera, astelehen eta astearte honetako lanuzteak 24 ordukoak izango dira, eta asteazkenetik igandera bitartean txanda bakoitzeko lau orduko lanuzteak egingo dira.

Gaurko bilera erabakigarria da; izan ere, enpresaren eta batzordearen artean akordiorik ez badago eta kontsulta-aldia luzatzea erabakitzen ez bada, enplegu-erregulazioko espedientearen negoziazio-prozesua gaur amaituko da.

