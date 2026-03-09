Tubos Reunidoseko langileek auto-ilara luzeak sortu dituzte Bilbon, Enekuri eta San Mameseko sarreretan
Tubos Reunidoseko langileen protesta dela eta, auto-ilara luzeak sortzen ari dira lehen orduan Enekuritik eta San Mames ingurutik Bilborako sarbideetan. Mobilizazioaren ondorioz, errepideak ez dira erabat itxi, baina hiriko sarreretan auto-ilara handiak sortzen ari dira.
Ekintzak bat egiten du enpresaren lan-gatazkan jardunaldi erabakigarriarekin. Zuzendaritzak eta batzordeak Enplegu Erregulazioko Espedientearen kontsulta-aldiko azken bilera egingo dute gaur, Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) lantegietan 301 kaleratze aurreikusten dituena.
Negoziazio horrekin batera, Amurrioko plantillako langileek beste lanuzte batzuk hasi dituzte. Langileek iragarritako egutegiaren arabera, astelehen eta astearte honetako lanuzteak 24 ordukoak izango dira, eta asteazkenetik igandera bitartean txanda bakoitzeko lau orduko lanuzteak egingo dira.
Gaurko bilera erabakigarria da; izan ere, enpresaren eta batzordearen artean akordiorik ez badago eta kontsulta-aldia luzatzea erabakitzen ez bada, enplegu-erregulazioko espedientearen negoziazio-prozesua gaur amaituko da.
Lanuzteak Tubos Reunidosen enplegu-erregulazioko espedientearen bilera erabakigarriaren aurrean
Amurrioko plantillako langileek lanuzte gehiago hasi zituzten bart, bat eginez zuzendaritzaren eta batzordearen arteko bilera erabakigarriarekin, Enplegu Erregulazioko Espedientea (EEE) aztertzeko. Gaur amaituko da kontsulta-aldia, akordiorik ez badago edota luzatzen ez bada.
Lanuztea dute berriro gaur gauetik hasita Tubos Reunidosen, azken negoziazio bileraren atarian
22:00etan, 24 orduko lanuztea abiatuko dute beharginek. Asteartean ere, 24 orduko lanuztea egingo dute; eta asteazkenetik igandera, 4 orduko geldialdiak egingo dituzte txanda bakoitzean.
Azkoitiko Sidenorreko langileek manifestazioa egin dute euren lanpostuak defendatu eta enpresaren "utzikeria" salatzeko
Enpresa batzordeak deituta, ehunka pertsona kalera atera dira Sidenorrek Azkoitiko ijezketa trena itxiko duela eta 36 behargin Reinosara (Kantabria) lekualdatuko dituela salatzeko.
Kezka kamioilarien artean, erregaien prezioaren igoera dela eta: "Urre likidoa daramagu; lapurretak hasiko dira"
Ekialde Hurbileko gerrak eragin zuzena du garraioan, eta laster zabal daiteke eguneroko bizitzako beste eremu batzuetara. Kamioilariak oso kezkatuta daude prezioak astebetean izan duen igoera handiagatik.
Erregaien prezioak ia % 14 igo dira astebete gutxiagoan Hego Euskal Herrian
Garestitzea areagotu egin da martxoaren 1etik aurrera, AEBek eta Israelek Iranen kontra hasitako gerraren ondorioz.
Brent upela 91 dolarretik gora dago, % 26 garestitu baita astebetean
Ekialde Hurbilean piztutako gerraren ondorioz, eskualdeko energia esportatzaile guztiek ekoizpena eten dezakete aste gutxi barru. Horrek petrolio upelaren prezioa 150 dolarrera eramango luke, eta "munduko ekonomiak hondoratu ditzake".
Arrakastatsua izan da aurtengo BIEMH azoka
Makina-erremintaren azoka bukatzear dagoenean, behin-behineko balantzea egin dute. 39.000 bisitari jasota, "erresilientzia" nabarmendu duen edizio arrakastatsua izan dela nabarmendu dute antolatzaileek.
Lehendakariak dio bentzeno ihesa izan zenean Petronorrek erakundeekin izan zuen koordinazioa ez zela "egokia" izan
Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan, Muskizen bentzeno ihesa egon zenean Petronorrek larrialdi-zerbitzuekin izan zuen komunikazioa eta koordinazioa "ez zen behar bezala egin". Sumar taldeko Jon Hernandezek egindako galderari erantzunez egin ditu lehendakariak adierazpen horiek.
Begiraleak ikasle guztientzat eta zaintza lanak, jantokien grebarako Jaurlaritzak ezarritako zerbitzu minimoen artean
Eusko Jaurlaritzak eskola-jantokietan "funtsezko zerbitzua mantentzea" bermatzen duen agindua eman du LAB eta ELA sindikatuek martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutako grebaren aurrean. Neurri horren helburua da "adingabe bakar bat ere arretarik gabe ez geratzea bermatzea, aldi berean langileen greba-eskubidea zainduz".