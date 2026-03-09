Lanuzteak Tubos Reunidosen enplegu-erregulazioko espedientearen bilera erabakigarriaren aurrean
Amurrioko plantillako langileek lanuzte gehiago hasi zituzten bart, bat eginez zuzendaritzaren eta batzordearen arteko bilera erabakigarriarekin, Enplegu Erregulazioko Espedientea (EEE) aztertzeko. Gaur amaituko da kontsulta-aldia, akordiorik ez badago edota luzatzen ez bada.
Tubos Reunidoseko lan-gatazkak egun garrantzitsua du gaur. Zuzendaritzak eta enpresa-batzordeak Enplegu Erregulazioko Espedientearen (EEE) kontsulta-aldiko azken bilera egingo dute, baina jarrerak oraindik oso urrun daude eta ez dago negoziazioan aurrerapen esanguratsurik.
Bilera horrekin batera, langileek beste lanuzte-txanda bati ekin zioten bart, 22:00etan, Amurrioko lantegian. Iragarritako egutegiaren arabera, astelehen eta astearteko lanuzteak 24 ordukoak izango dira, eta asteazkenetik igandera, berriz, txanda bakoitzeko lau ordukoak.
Zuzendaritzak planteatutako Enplegu Erregulazioko Espedienteak 301 kaleratze aurreikusten ditu guztira, 274 Amurrioko lantegian eta 37 Trapagaranen. Aldez aurreko bileretan, enpresak proposamena hobetu du, baina sindikatuek espedienteari uko egiten diote eta erretiratzea eskatzen dute, justifikatuta ez dagoela iritzita.
Gaur akordiorik lortzen ez bada eta kontsulta-aldia luzatzea erabakitzen ez bada, enpresak hurrengo urratsak erabaki beharko ditu. Aukeren artean daude enplegu-erregulazioko espedientea kentzea, alde batez aplikatzen saiatzea edo epaitegiari hartzekodunen aurrekonkurtsoa hasteko eskatzea.
Bestalde, sindikatuek erreklamazio bat aurkez dezakete Lan Ikuskaritzan edo Lan Arloko Epaitegira jo dezakete espedientea geldiarazten saiatzeko.
Negoziazio-bilera egiten den bitartean, astelehen honetan protestak egingo dira Bilbon, eta asteartean beste elkarretaratze bat egingo da enpresak Bizkaiko hiriburuan dituen bulegoen aurrean. Egun horretan, langileek informazio-batzar bat egingo dute Amurrioko lantegiaren sarreran, kontsulta-aldiak aurrera jarraitzen duen edo behin betiko amaitzen den jakin ondoren.
Zure interesekoa izan daiteke
Lanuztea dute berriro gaur gauetik hasita Tubos Reunidosen, azken negoziazio bileraren atarian
22:00etan, 24 orduko lanuztea abiatuko dute beharginek. Asteartean ere, 24 orduko lanuztea egingo dute; eta asteazkenetik igandera, 4 orduko geldialdiak egingo dituzte txanda bakoitzean.
Azkoitiko Sidenorreko langileek manifestazioa egin dute euren lanpostuak defendatu eta enpresaren "utzikeria" salatzeko
Enpresa batzordeak deituta, ehunka pertsona kalera atera dira Sidenorrek Azkoitiko ijezketa trena itxiko duela eta 36 behargin Reinosara (Kantabria) lekualdatuko dituela salatzeko.
Kezka kamioilarien artean, erregaien prezioaren igoera dela eta: "Urre likidoa daramagu; lapurretak hasiko dira"
Ekialde Hurbileko gerrak eragin zuzena du garraioan, eta laster zabal daiteke eguneroko bizitzako beste eremu batzuetara. Kamioilariak oso kezkatuta daude prezioak astebetean izan duen igoera handiagatik.
Erregaien prezioak ia % 14 igo dira astebete gutxiagoan Hego Euskal Herrian
Garestitzea areagotu egin da martxoaren 1etik aurrera, AEBek eta Israelek Iranen kontra hasitako gerraren ondorioz.
Brent upela 91 dolarretik gora dago, % 26 garestitu baita astebetean
Ekialde Hurbilean piztutako gerraren ondorioz, eskualdeko energia esportatzaile guztiek ekoizpena eten dezakete aste gutxi barru. Horrek petrolio upelaren prezioa 150 dolarrera eramango luke, eta "munduko ekonomiak hondoratu ditzake".
Arrakastatsua izan da aurtengo BIEMH azoka
Makina-erremintaren azoka bukatzear dagoenean, behin-behineko balantzea egin dute. 39.000 bisitari jasota, "erresilientzia" nabarmendu duen edizio arrakastatsua izan dela nabarmendu dute antolatzaileek.
Lehendakariak dio bentzeno ihesa izan zenean Petronorrek erakundeekin izan zuen koordinazioa ez zela "egokia" izan
Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan, Muskizen bentzeno ihesa egon zenean Petronorrek larrialdi-zerbitzuekin izan zuen komunikazioa eta koordinazioa "ez zen behar bezala egin". Sumar taldeko Jon Hernandezek egindako galderari erantzunez egin ditu lehendakariak adierazpen horiek.
Begiraleak ikasle guztientzat eta zaintza lanak, jantokien grebarako Jaurlaritzak ezarritako zerbitzu minimoen artean
Eusko Jaurlaritzak eskola-jantokietan "funtsezko zerbitzua mantentzea" bermatzen duen agindua eman du LAB eta ELA sindikatuek martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutako grebaren aurrean. Neurri horren helburua da "adingabe bakar bat ere arretarik gabe ez geratzea bermatzea, aldi berean langileen greba-eskubidea zainduz".
Etxebizitzen prezioak % 12,3 egin du gora Euskadin 2025ean
Bigarren eskuko etxebizitzak % 12,7 garestitu dira, eta etxebizitza berriak, berriz, % 10,4, INEren datuen arabera.