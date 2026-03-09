LAN-GATAZKA
Lanuzteak Tubos Reunidosen enplegu-erregulazioko espedientearen bilera erabakigarriaren aurrean

Amurrioko plantillako langileek lanuzte gehiago hasi zituzten bart, bat eginez zuzendaritzaren eta batzordearen arteko bilera erabakigarriarekin, Enplegu Erregulazioko Espedientea (EEE) aztertzeko. Gaur amaituko da kontsulta-aldia, akordiorik ez badago edota luzatzen ez bada.

GRAFCAV688. BILBAO, 06/03/2026.-Imagen de los trabajadores de Tubos Reunidos han vuelto este viernes a manifestarse en Bilbao en contra del ERE que plantea 301 despidos en las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia), en esta ocasión ante la sede del PNV, al que han pedido que exija a la empresa que retire el expediente. EFE/Luis Tejido
Tubos Reunidoseko langileen kontzentrazioa. Argazkia: EFE
Tubos Reunidoseko lan-gatazkak egun garrantzitsua du gaur. Zuzendaritzak eta enpresa-batzordeak Enplegu Erregulazioko Espedientearen (EEE) kontsulta-aldiko azken bilera egingo dute, baina jarrerak oraindik oso urrun daude eta ez dago negoziazioan aurrerapen esanguratsurik.

Bilera horrekin batera, langileek beste lanuzte-txanda bati ekin zioten bart, 22:00etan, Amurrioko lantegian. Iragarritako egutegiaren arabera, astelehen eta astearteko lanuzteak 24 ordukoak izango dira, eta asteazkenetik igandera, berriz, txanda bakoitzeko lau ordukoak.

Zuzendaritzak planteatutako Enplegu Erregulazioko Espedienteak 301 kaleratze aurreikusten ditu guztira, 274 Amurrioko lantegian eta 37 Trapagaranen. Aldez aurreko bileretan, enpresak proposamena hobetu du, baina sindikatuek espedienteari uko egiten diote eta erretiratzea eskatzen dute, justifikatuta ez dagoela iritzita.

Gaur akordiorik lortzen ez bada eta kontsulta-aldia luzatzea erabakitzen ez bada, enpresak hurrengo urratsak erabaki beharko ditu. Aukeren artean daude enplegu-erregulazioko espedientea kentzea, alde batez aplikatzen saiatzea edo epaitegiari hartzekodunen aurrekonkurtsoa hasteko eskatzea.

Bestalde, sindikatuek erreklamazio bat aurkez dezakete Lan Ikuskaritzan edo Lan Arloko Epaitegira jo dezakete espedientea geldiarazten saiatzeko.

Negoziazio-bilera egiten den bitartean, astelehen honetan protestak egingo dira Bilbon, eta asteartean beste elkarretaratze bat egingo da enpresak Bizkaiko hiriburuan dituen bulegoen aurrean. Egun horretan, langileek informazio-batzar bat egingo dute Amurrioko lantegiaren sarreran, kontsulta-aldiak aurrera jarraitzen duen edo behin betiko amaitzen den jakin ondoren.

