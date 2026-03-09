CONFLICTO LABORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La plantilla de Tubos Reunidos vuelve a parar ante la reunión decisiva del ERE

La plantilla de la planta de Amurrio inició anoche nuevos paros que coinciden con la reunión decisiva entre la dirección y el comité para tratar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Si no hay acuerdo ni prórroga del periodo de consultas, este finalizará hoy.
GRAFCAV688. BILBAO, 06/03/2026.-Imagen de los trabajadores de Tubos Reunidos han vuelto este viernes a manifestarse en Bilbao en contra del ERE que plantea 301 despidos en las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia), en esta ocasión ante la sede del PNV, al que han pedido que exija a la empresa que retire el expediente. EFE/Luis Tejido
Concentración de trabajadores de Tubos Reunidos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidoseko langileak enplegu-erregulazioko espedientearen bilera erabakigarriaren aurrean gelditu dira
author image

EITB

Última actualización

El conflicto laboral en Tubos Reunidos afronta hoy una jornada clave. La dirección y el comité de empresa celebran la última reunión del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con las posiciones todavía muy alejadas y sin avances significativos en la negociación.

Coincidiendo con ese encuentro, la plantilla inició anoche a las 22:00 horas una nueva tanda de paros en la planta de Amurrio. Según el calendario anunciado, los paros de este lunes y martes serán de 24 horas, mientras que desde el miércoles hasta el domingo se realizarán paros de cuatro horas por relevo.

El ERE planteado por la dirección prevé 301 salidas en total, 274 en la planta de Amurrio y 37 en el Valle de Trápaga. En las reuniones previas, la empresa ha mejorado su propuesta inicial, aunque los sindicatos mantienen su rechazo al expediente y reclaman su retirada, al considerar que no está justificado.

Si este lunes no se alcanza un acuerdo ni se decide prorrogar el periodo de consultas, la empresa deberá decidir los siguientes pasos. Entre las posibilidades figuran retirar el ERE, intentar aplicarlo de forma unilateral o solicitar al juzgado el inicio de un preconcurso de acreedores.

Por su parte, los sindicatos también podrían presentar una reclamación ante la Inspección de Trabajo o acudir al Juzgado de lo Social para intentar paralizar el expediente.

Mientras se celebra la reunión negociadora, este lunes hay convocadas protestas en Bilbao, y el martes está prevista una nueva concentración ante las oficinas de la empresa en la capital vizcaína. Ese mismo día, la plantilla celebrará una asamblea informativa en la entrada de la fábrica de Amurrio, una vez se conozca si el periodo de consultas continúa o concluye definitivamente.

Industria Amurrio Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari dice que la coordinación de Petronor con las instituciones por la fuga de benceno no fue la "adecuada"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que cuando se produjo un pico de emisiones de benceno en Muskiz, la comunicación de Petronor con el servicio de emergencias y su coordinación con las instituciones "no se realizó de manera adecuada". Pradales ha respondido en el Parlamento Vasco a una pregunta de Sumar sobre lo ocurrido en Muskiz. 
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco fija en la huelga de comedores servicios mínimos con monitores para todo el alumnado e incluye tarea de cuidado

El Gobierno Vasco ha dictado la Orden por la que se garantiza el "mantenimiento del servicio esencial" en comedores escolares, ante la huelga convocada por los sindicatos LAB y ELA para los días 10, 11 y 12 de marzo. El objetivo de esta medida es "garantizar que ningún menor quede desatendido, preservando al mismo tiempo el derecho de huelga de las personas trabajadoras".
Cargar más
Publicidad
X