La plantilla de Tubos Reunidos vuelve a parar ante la reunión decisiva del ERE

El conflicto laboral en Tubos Reunidos afronta hoy una jornada clave. La dirección y el comité de empresa celebran la última reunión del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con las posiciones todavía muy alejadas y sin avances significativos en la negociación.

Coincidiendo con ese encuentro, la plantilla inició anoche a las 22:00 horas una nueva tanda de paros en la planta de Amurrio. Según el calendario anunciado, los paros de este lunes y martes serán de 24 horas, mientras que desde el miércoles hasta el domingo se realizarán paros de cuatro horas por relevo.

El ERE planteado por la dirección prevé 301 salidas en total, 274 en la planta de Amurrio y 37 en el Valle de Trápaga. En las reuniones previas, la empresa ha mejorado su propuesta inicial, aunque los sindicatos mantienen su rechazo al expediente y reclaman su retirada, al considerar que no está justificado.

Si este lunes no se alcanza un acuerdo ni se decide prorrogar el periodo de consultas, la empresa deberá decidir los siguientes pasos. Entre las posibilidades figuran retirar el ERE, intentar aplicarlo de forma unilateral o solicitar al juzgado el inicio de un preconcurso de acreedores.

Por su parte, los sindicatos también podrían presentar una reclamación ante la Inspección de Trabajo o acudir al Juzgado de lo Social para intentar paralizar el expediente.

Mientras se celebra la reunión negociadora, este lunes hay convocadas protestas en Bilbao, y el martes está prevista una nueva concentración ante las oficinas de la empresa en la capital vizcaína. Ese mismo día, la plantilla celebrará una asamblea informativa en la entrada de la fábrica de Amurrio, una vez se conozca si el periodo de consultas continúa o concluye definitivamente.