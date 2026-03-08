Conflicto laboral
Nuevo paro en Tubos Reunidos a partir de esta noche, coincidiendo con la última reunión negociadora

A las 22:00 horas de este domingo, comenzará una nueva tanda de paros en la planta de Amurrio. Los paros del lunes y del martes serán de 24 horas y desde el miércoles hasta el domingo pararán cuatro horas por relevo. Salvo que se decida mañana la prórroga del periodo de consultas, éste acaba mañana.
Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración, frente a la sede del Gobierno Vasco, a 13 de febrero de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). La concentración ha sido convocada por el comité de empresa de Tubos Reunidos Amurrio contra el ERE planteado por la dirección. Iñaki Berasaluce / Europa Press 13/2/2026
Imagen de una protesta. Foto: Europa Press
Agencias | EITB

La dirección y comité de Tubos Reunidos llegarán este lunes a la última reunión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con las posturas encalladas, con las centrales solicitando la retirada del ERE sin negociar las condiciones. Salvo que se decida mañana la prórroga del periodo de consultas, éste acaba mañana.

Coincidiendo con la reunión, a las 22:00 horas de este domingo, comenzará una nueva tanda de paros en la planta de Amurrio. Los paros del lunes y del martes serán de 24 horas y desde el miércoles hasta el domingo pararán cuatro horas por relevo.

En caso de no haber ni prórroga ni acuerdo, la empresa deberá decidir qué pasos dar: si renuncia al mismo —como en el 2021 hizo Tubacex, la otra tubera del valle de Ayala—, si apuesta por intentar aplicarlo unilateralmente —lo que llevaría a un recurso sindical al juzgado— o si pide al juzgado en las próximas semanas que inicie el preconcurso de acreedores.

Por su parte, los sindicatos también pueden presentar una reclamación administrativa ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y una demanda ante el Juzgado de lo Social para que paralice el ERE.

De momento, las posiciones están alejadas: en las reuniones anteriores la empresa ha mejorado su oferta inicial para las 301 salidas previstas, 274 en la planta de Amurrio y 37 en el Valle de Trápaga.

Se desconoce si mañana mejorará su oferta —como suele ser habitual en la última reunión negociadora—, pero, hasta el momento, los sindicatos se han negado a entrar a negociar estas condiciones por considerar el ERE injustificado, y lo que piden es directamente la retirada del mismo.

Mañana lunes hay convocadas protestas y concentraciones en Bilbao mientras se celebra la reunión, y el martes, una concentración ante las oficinas de la empresa en la capital vizcaína.

Ese día, el martes, está convocada una asamblea informativa en la entrada de la fábrica alavesa por la tarde, cuando ya se sabrá si sigue o no el período de consultas.

