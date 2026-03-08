Lanuztea dute berriro gaur gauetik hasita Tubos Reunidosen, azken negoziazio bileraren atarian
22:00etan, 24 orduko lanuztea abiatuko dute beharginek. Asteartean ere, 24 orduko lanuztea egingo dute; eta asteazkenetik igandera, 4 orduko geldialdiak egingo dituzte txanda bakoitzean.
Tubos Reunidoseko zuzendaritzak eta langile batzordeak bihar, astelehena, ekingo diote enplegu-erregulazioko espedientearen (EEE) negoziatzeko azken bilerari. Enplegu-erregulazioa bertan behera uzteko eskatu dute langileek, baldintzak negoziatzeko asmorik gabe.
Bilerarekin batera iritsiko dira beharginen protestak. Gaurko 22:00etan hasita, 24 orduko lanuztea egingo dute atzera Amurrioko lantegian. Astearteko greba ere, 24 ordukoa izango da, eta asteazkenetik igandera, 4 orduko geldialdiak egingo dituzte txanda bakoitzeko.
Luzapenik edo akordiorik lortu ezean, aurrerantzean zer pauso eman erabaki beharko du enpresak.
Bestalde, sindikatuek administrazio-erreklamazio bat aurkez dezakete Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzan, eta demanda bat Lan Arloko Epaitegian, enpresak enplegu-erregulazioko espedientea geldiaraz dezan.
Oraingoz, langileen eta zuzendaritzaren jarrerak urrun daude: aurreko bileretan enpresak kaleratzeekin lotutako eskaintza hobetu du.
Gerta liteke biharko hitzorduan ere eskaintza hobetzea —azken bileran egin ohi den bezala—, baina orain arte sindikatuek uko egin diote baldintza horiek negoziatzeari, justifikaziorik gabeko enplegu-erregulazioko espedientea dela iritzita. Hori horrela, enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera uzteko exijitzen dute.
Bihar bilera erabakigarria egiteaz gain, protestak eta elkarretaratzeak ere deitu dituzte astelehenerako.
Gainera, astearterako batzarra deitu dute Arabako lantegiaren sarreran, azken informazioen berri emateko, eta orduan jakingo da kontsulta-epea bukatutzat ematen duten ala ez.
Zure interesekoa izan daiteke
Azkoitiko Sidenorreko langileek manifestazioa egin dute euren lanpostuak defendatu eta enpresaren "utzikeria" salatzeko
Enpresa batzordeak deituta, ehunka pertsona kalera atera dira Sidenorrek Azkoitiko ijezketa trena itxiko duela eta 36 behargin Reinosara (Kantabria) lekualdatuko dituela salatzeko.
Kezka kamioilarien artean, erregaien prezioaren igoera dela eta: "Urre likidoa daramagu; lapurretak hasiko dira"
Ekialde Hurbileko gerrak eragin zuzena du garraioan, eta laster zabal daiteke eguneroko bizitzako beste eremu batzuetara. Kamioilariak oso kezkatuta daude prezioak astebetean izan duen igoera handiagatik.
Erregaien prezioak ia % 14 igo dira astebete gutxiagoan Hego Euskal Herrian
Garestitzea areagotu egin da martxoaren 1etik aurrera, AEBek eta Israelek Iranen kontra hasitako gerraren ondorioz.
Brent upela 91 dolarretik gora dago, % 26 garestitu baita astebetean
Ekialde Hurbilean piztutako gerraren ondorioz, eskualdeko energia esportatzaile guztiek ekoizpena eten dezakete aste gutxi barru. Horrek petrolio upelaren prezioa 150 dolarrera eramango luke, eta "munduko ekonomiak hondoratu ditzake".
Arrakastatsua izan da aurtengo BIEMH azoka
Makina-erremintaren azoka bukatzear dagoenean, behin-behineko balantzea egin dute. 39.000 bisitari jasota, "erresilientzia" nabarmendu duen edizio arrakastatsua izan dela nabarmendu dute antolatzaileek.
Lehendakariak dio bentzeno ihesa izan zenean Petronorrek erakundeekin izan zuen koordinazioa ez zela "egokia" izan
Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan, Muskizen bentzeno ihesa egon zenean Petronorrek larrialdi-zerbitzuekin izan zuen komunikazioa eta koordinazioa "ez zen behar bezala egin". Sumar taldeko Jon Hernandezek egindako galderari erantzunez egin ditu lehendakariak adierazpen horiek.
Begiraleak ikasle guztientzat eta zaintza lanak, jantokien grebarako Jaurlaritzak ezarritako zerbitzu minimoen artean
Eusko Jaurlaritzak eskola-jantokietan "funtsezko zerbitzua mantentzea" bermatzen duen agindua eman du LAB eta ELA sindikatuek martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutako grebaren aurrean. Neurri horren helburua da "adingabe bakar bat ere arretarik gabe ez geratzea bermatzea, aldi berean langileen greba-eskubidea zainduz".
Etxebizitzen prezioak % 12,3 egin du gora Euskadin 2025ean
Bigarren eskuko etxebizitzak % 12,7 garestitu dira, eta etxebizitza berriak, berriz, % 10,4, INEren datuen arabera.
UGTk salatu du EHUren Arabako Campuseko bulegoan pintadak agertu direla
Sindikatuaren esanetan, "sabotaje saiakera berri bat" izan da eta "jazarpen kanpaina bat" jasaten ari dira "jarrera propioa defendatzeagatik".