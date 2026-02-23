Tubos Reunidos ha puesto sobre la mesa una nueva oferta en la nueva reunión sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con 301 despidos. Entre otros, plantea un incentivo adicional de 1500 euros por año, con un límite de diez años, para las adscripciones que se produzcan antes del lunes 2 de marzo (el periodo de consultas de cierra el día 9).



Este lunes se ha celebrado en la factoría de Amurrio la tercera reunión entre los representantes de la compañía y de los trabajadores para negociar el ERE, que de inicio plantea 274 despidos en Amurrio y 27 en Trapagaran.



En la anterior reunión la dirección de Tubos Reunidos expuso su primera oferta, con salidas de eventuales, bajas incentivadas y prejubilaciones a partir de los 60 años para reducir el impacto de los 301 despidos recogidos en ERE.



Hoy la dirección ha mejorado su oferta para "minimizar el impacto social". Según ha comunicado, ha ofrecido para los trabajadores eventuales afectados —87 de los 301— una indemnización de 28 días (antes 25) por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.



Respecto a los empleados fijos, la propuesta va por edades: a los menores de 60 años que aceptaran bajas voluntarias se les daría una indemnización de 30 días por año trabajado con un máximo de 18 mensualidades, más —y aquí está la mejora— 1500 euros adicionales por año trabajado con un tope de 10 años para las adscripciones que se produzcan antes del lunes 2 de marzo (el periodo de consultas de cierra el día 9).



A partir de los 60 años y hasta los 63 años se plantean prejubilaciones: hasta cumplir los 63 se cobraría el 65 % del salario bruto (antes, el 60 %). A partir de esa edad se ofrecen indemnizaciones de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades.

Tubos Reunidos perdió el año pasado 71,3 millones de euros. La compañía arrastra además una deuda de 263,2 millones, de los que la mitad corresponden a los 112 millones más los intereses que le prestó la SEPI en 2021.

Tras el encuentro, la dirección ha asegurado que "es crucial" que el acuerdo laboral se lleve a cabo en las próximas semanas para evitar que la compañía se vea obligada a recurrir a otras medidas.



Los sindicatos piden retirar el ERE

En cambio, la delegación negociadora de los sindicatos, que une a los comités de Amurrio y Trapagran, ha pedido de nuevo la retirada del ERE.



Oier Bidaurratzaga (LAB) ha explicado que la dirección "está llevando el debate a cómo mejorar las salidas. La nueva propuesta ni la hemos entrado a valorar, estamos en el debate de están pensando en cuánto valen los despidos, creemos que no tiene que haber ninguno y que retiren el ERE".

En la misma línea, Gorka Abascal (ESK) ha rechazado tanto los 301 despidos como el cierre de acería, el principal activo. "Eso no es un plan de viabilidad, no cuaja, nos piden un acto de fe con 301 despidos", ha dicho.



Coincidiendo con esta reunión negociadora el comité de empresa de Amurrio ha convocado una jornada de huelga que ha sido secundada por toda la plantilla, salvo por los integrantes de los servicios mínimos.



En el caso de Trapagaran el comité no ha convocado huelga contra del ERE, aunque sí lo han hecho LAB y ESK.



El próximo jueves 26 está prevista una nueva reunión para continuar con las negociaciones del ERE.