Nuevo paro en Tubos Reunidos coincidiendo con las negociaciones del ERE

La plantilla de Tubos Reunidos está llamada a una nueva jornada de huelga este lunes, día en el que se celebrará una nueva reunión que se celebrará para continuar con las negociaciones del ERE, que prevé el despido de 274 trabajadores en Amurrio (Araba) y 27 en Trapagaran (Bizkaia). El 17, en la primera reunión negociadora, también fueron a la huelga, y harán lo propio los días 26 de febrero y 4 y 9 de marzo, coincidiendo con las próximas reuniones.

El ERE llega después de que Tubos Reunidos perdiera el año pasado 71,3 millones de euros. La compañía arrastra además una deuda superior a 250 millones, de los que la mitad corresponden a los 112 millones más los intereses que le prestó la SEPI en 2021.



De hecho, el Gobierno Vasco, que se ha mostrado dispuesto a acompañar a un inversor con un proyecto industrial "sólido" para Tubos, ha advertido de que con el actual nivel de deuda es "muy improbable encontrar inversores privados dispuestos a apostar" por la compañía.



La clave para la viabilidad del grupo pasa por tanto por reestructurar la deuda, según trasladaron las instituciones vascas a los comités de empresa de Amurrio y Trapagaran en una reunión mantenida en Vitoria-Gasteiz a finales de la semana pasada.

Propuesta de la dirección

La dirección de Tubos Reunidos ha ofrecido bajas incentivadas y prejubilaciones a partir de los 60 años para reducir los 301 despidos recogidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El pasado martes se celebró en la factoría de Amurrio la segunda reunión entre los representantes de la compañía y de los trabajadores para negociar las condiciones del ERE, que de inicio plantea 274 despidos en Amurrio y 27 en Trapagaran. En la cita, la dirección ha presentado su oferta al comité de empresa.

El plan contempla prejubilaciones, salidas de eventuales y bajas voluntarias:

Prejubilaciones: A partir de los 60 años se plantean prejubilaciones. Hasta cumplir los 63 se cobraría el 60 % del salario bruto y a partir de esa edad se ofrecen indemnizaciones de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades.

A partir de los 60 años se plantean prejubilaciones. Hasta cumplir los 63 se cobraría el 60 % del salario bruto y a partir de esa edad se ofrecen indemnizaciones de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Eventuales: 25 días de salario por año de servicio con tope de 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual.

25 días de salario por año de servicio con tope de 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual. Adscripciones voluntarias: 30 días de salario por año de servicio con tope de 18 mensualidades.

El comité de empresa ha tachado de "ridícula" la propuesta planteada por la dirección y ha afirmado que no entrará a valorar las medidas planteadas. "Hablaban de una propuesta generosa, y de generoso no vemos nada", ha aseguró Andrés García, presidente del comité de empresa en Amurrio, al término de la reunión.