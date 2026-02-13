TUBOS REUNIDOS
La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio afronta una jornada de huelga de 24 horas coincidiendo con la reunión del comité con las instituciones vascas

Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se reúnen a partir de las 09:00 horas en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos.
GRAFCAV9548. AMURRIO (ALAVA), 06/02/2026.- Dos trabajadores salen de la empresa, donde el comité de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio ha pedido la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la empresa y no descarta más huelgas -están convocadas el lunes y viernes de la próxima semana-. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Planta de Tubos Reunidos en Amurrio. Foto de archivo: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se reunirán hoy en Vitoria-Gasteiz con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos.

Coincidiendo con la celebración de esta reunión, que se celebrará a partir de las 09:00 horas en la sede del Gobierno Vasco en Lakua, la plantilla se concentrará en el exterior. 

Esta cita se produce después de que este pasado lunes la empresa comunicara al comité un ERE que afectará a 301 trabajadores de las plantas del Valle de Trápaga y Amurrio, siendo la alavesa la fábrica más afectada con 274 de los despidos previstos y donde, además, se va a cesar la actividad de la acería.

Esa reunión con el Gobierno Vasco y Diputación estaba solicitada con anterioridad a la presentación de las medidas de ajuste y, tras tener conocimiento de las mismas, el comité de Amurrio decidió convocar para este hoy una huelga de 24 horas, que arrancó en el turno de anoche (22:00 horas). 

El presidente del comité de Tubos Reunidos en Amurrio (UGT), Andrés García, ha señalado que en ese encuentro solicitarán a ambas instituciones su implicación y apoyo en la búsqueda de soluciones. 

Paros en la planta del Valle de Trápaga

ESK y LAB han anunciado que convocan en minoría movilizaciones para la plantilla del Valle de Trápaga, donde no se habían convocado hasta ahora, a diferencia de Amurrio, donde están previstos en total seis paros de 24 horas y otros ocho de 4 horas.

En concreto, han convocado huelgas de 24 horas para los días 17, 23 y 26 de febrero y para el 4 y 9 de marzo, las mismas fechas de paros convocadas en Amurrio. Los paros coinciden con las reuniones de la mesa de negociación planteadas para negociar el ERE. 

LAB y ESK han añadido que la unidad de acción "no es solo un deseo", sino que es una "necesidad estratégica" para que su voz "llegue con fuerza a la mesa de negociación".

