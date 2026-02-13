TUBOS REUNIDOS
Tubos Reunidoseko Amurrioko langileek 24 orduko greba  dute gaur, enpresa batzordeak euskal erakundeekin bilera egingo duten egunean

Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeak Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bilduko dira, 09:00etatik aurrera, Lakuan. Hori dela eta, Lakua atarian kontzentrazioa egingo dute. 

Tubos Reunidoseko lantegia, Amurrion. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Tubos Reunidoseko Amurrioko eta Trapagarango enpresa batzordeek bilera egingo dute gaur Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko arduradunekin, bi erakunde horien inplikazioa eskatzeko. 

Bilera 09:00etan hasiko da Gasteizen, Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan, eta atarian elkarretaratzea egingo dute langileek. 

Pasa den astelehenean, zuzendaritzak 301 langile kaleratzeko (274 Amurrion eta 27 Trapagaranen) enplegu erregulazioko espedientea iragarri zuen. Halaber, Amurrioko altzairutegia ixteko asmoa agertu zuen. 

Enpresak enplegu erregulazioko espedientea iragarri baino lehenagotik aurreikusita zegoen langile batzordeen eta erakundeen arteko gaurko bilera. Zuzendaritzaren asmoen berri izan ondoren, Amurrioko enpresa batzordeak 24 orduko lanuztea deitu zuen gaurko, gaueko txandatik hasita. 

Andres Garcia Amurrioko enpresa batzordeko presidentearen esanetan, babesa eta inplikazioa eskatuko diete erakundeei. 

Lanuzteak Trapagaranen

Amurrioko langileekin bat eginez, Trapagarango lantegian gutxiengoan dauden LAB eta ESK sindikatuek 24 orduko bost lanuzte deitu dituzte otsailaren 17, 23 eta 27rako eta martxoaren 4 eta 9rako.

Lanuzteak deitu dituzte, hain zuzen ere, enplegu erregulazioko espedientea negoziatzeko bilerak egingo dituzten egunetan. 

Egoera kritikoa dela argudiatuz, "ekintza batasuna" ezinbestekoa dela nabarmendu dute LAB eta ESK sindikatuek. 

