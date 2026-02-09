Tubos Reunidosek Amurrioko eta Trapagaraneko lantegietako 301 langile kaleratzea proposatu du
Enpresak bideragarritasun-plan bat aurkeztu dio enpresa-batzordeari, tartean Amurrioko altzairugintzaren jarduera etetea, langileen irteerak eta zorra berregituratzea barne, industria-proiektuaren jarraipena bermatzeko.
Tubos Reunidosek enpresa-batzordeari jakinarazi dio bideragarritasun-plan bat jarriko duela abian, Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) lantegietan 301 pertsonarentzako enplegu-erregulazioko espedientea aurreikusten duena. Horietatik 87 behin-behineko langileak dira eta 214 langile finkoak, konpainiak ordezkaritza sindikalarekin izandako lehen bileraren ostean jakinarazi duenez.
Zuzendaritzak azaldu duenez, planak hiru ardatz nagusi ditu: merkataritza dibertsifikatzea, kostuak murriztea eta zorra berregituratzea, jardueraren jarraipena ziurtatzeko eta epe ertainera bideragarritasun ekonomikoa berreskuratzeko.
Galerak eta finantza-presioa
Iragarpena 2025eko ekitaldia behin-behinean itxi ondoren iritsi da. Ekitaldi horretan, Tubos Reunidosek 71,3 milioi euroko galerak eta 22,8 milioiko ebitda negatiboa izan zituen. Azken urtean, finantza-zor garbia 234,3 milioi eurotik 263,2 milioi eurora igo zen, nahiz eta 2021eko uztailetik zor gordinaren murrizketa globala 160 milioi eurokoa izan.
Enpresak 2028an egin beharko dio aurre egungo zor-programaren mugaegunari, eta, beraz, beharrezkoa da, zuzendaritzaren arabera, finantzak berregituratzea, industriaren eta lanaren doikuntzarekin paraleloan.
Amurrioko altzairutegia ixtea eta langileen irteerak
Kostuak murrizteko atalaren barruan, planak honako hauek aurreikusten ditu: Amurrioko altzairu-fabrikaren jarduera etetea, totxoa eta lingotea egitea kanpora ateratzea, eta produkzio-prozesuari eta zeharka eragindako beste eremu batzuei lotutako langileen irteerak.
Enpresak adierazi duenez, altzairutegia geldiaraztearen arrazoia da ez dagoela behar besteko jarduerarik eskaerak jaitsi direlako, eta horrek ekoizpen-kostuak handitu ditu, eta ezinezkoa egiten du egungo baldintzetan funtzionatzea. Enpresaren arabera, enplegu-erregulazioko espedientearen prozesua progresiboki egin nahi da, eta ez traumatikoki, hornitzaile lehiakorrak bilatzen hasten diren bitartean.
Estatu Batuetako merkatuaren kolpea
Tubos Reunidosen egoera nazioarteko merkatuaren narriadurak markatzen du. 2023an eta 2024an, Estatu Batuek enpresaren fakturazioaren % 50 inguru hartu zuten. Martxoan kuotak eta salbuespenak ezabatzeak, altzairuaren muga-zergak ekainean % 50era arte igotzearekin batera, merkatu horretatik zetozen eskaerak nabarmen jaistea eragin zuen.
Konpainiak Kanadan, Alemanian, Indian eta Ekialde Ertainean bere jarduera komertziala areagotu zuen arren, muga-zerga berriak sartzeak eta mundu mailako proiektuen moteltzeak eskaera berrien sarrera mugatu dute, Estatu Batuetan galdutako bolumena konpentsatzeko gaitasunik gabe.
Zure interesekoa izan daiteke
Basurkok etorkizuneko proiektu industrial baten alde egin du Tubos Reunidosentzat, enpleguan ahalik eta eragin txikiena izango duena
Bizkaiko Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak alde guztien arteko elkarrizketaren garrantzia azpimarratu du, enpresak bizi duen egoera "konplexua" dela eta.
Makinisten grebaren jarraipena % 100ekoa izaten ari da, sindikatu profesionalaren arabera
Zenbait zerbitzu bertan behera geratu dira eta atzerapenak ere izan dira. Renfek dioenaren arabera, % 12ra ez da heldu greba egiten ari diren langileen kopurua.
Sindikatuek nabarmendu dute Tubos Reunidosen Amurrioko lantegiko grebaren lehen txandan jarraipen "erabatekoa" izan dela
Langileek elkarretaratzea egin dute berriro goizeko zazpietatik aurrera, Arabako lantegian, eta bertan jarraituko dute langileen ordezkarien eta enpresaren artean aurreikusitako bilerak amaitu arte. Enplegu-erregulazioko espedienteak zenbat langileri eragingo dien jakinaraziko dute orduan.
Tubos Reunidosek 71,3 milioi euroko galerekin itxi du 2025eko ekitaldia, behin betiko emaitzen zain
Negozio-zifrak % 13 egin zuen gora, baina batez besteko salmenta-prezio txikiaren ondorioz, konpainiaren zorra 263,2 milioi eurora igo da. Amurrion (Araba) eta Trapagaranen (Bizkaia) lantegiak dituen enpresak ohar baten bidez adierazi duenez, AEBko jardueraren beherakadak eragindako kaltea zenbatzea falta zaie.
Makinistek greba abiatu dute, tren zerbitzuaren krisiaren ostean
Jaurlaritzak % 50eko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu puntako orduetan, eta % 25ekoak gainerako orduetan, Bilboko eta Donostiako aldirietako bost lineetan, trenbide sektoreko sindikatuek otsailaren 9an, 10ean eta 11n deitutako hiru greba egunetarako.
Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek 24 orduko lanuztea hasi dute, enplegu-erregulazio prozesuari aurre egiteko
Igandeko 22:00etan hasi da lanuztea. Astelehen honetan bilduko da zuzendaritza Amurrioko zein Trapagarango lantegietako ordezkaritza sindikalarekin, eta enplegu-erregulazioko txostenaren berri emango die. UGT beldur da kaleratzeak 130 baino gehiago izango ote diren.
Talgok 1.332 milioi euroko kontratua lortu du Saudi Arabian, abiadura handiko 20 tren egiteko
Jose Antonio Jainaga urtarrilean tren-konpainia horretako presidente izendatu zutenetik sinatutako lehen kontratu handia da. 20 tren horiek Talgok 2018an hornitu zituen 35 trenei gehitu behar zaizkie.
Ertzaintzaren lan eskaintzarako lehen probak atzerapenarekin hasi dira, espero baino jende gehiago aurkeztu baita
Aurreikusitakoa baino ordubete eta laurden geroago hasi dira azterketak, leku eta proba gehiago prestatu behar izan dituztelako; izan ere, hautagaien % 70 aurkeztu ohi dira, eta % 85etik gora bertaratu dira gaurkoan. Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, sindikatuei eman diete jada gertatutakoaren berri, baina Legebiltzarrean agerraldia eskatu du azalpenak emateko.
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte datorren asteko trenbideen sektoreko grebari begira
Trenbideko sindikatu nagusiek (CCOO, UGT eta makinisten Semaf) datorren asterako deitutako grebari eutsiko diote, otsailaren 9tik 11ra.