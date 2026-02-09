EEE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tubos Reunidosek Amurrioko eta Trapagaraneko lantegietako 301 langile kaleratzea proposatu du

Enpresak bideragarritasun-plan bat aurkeztu dio enpresa-batzordeari, tartean Amurrioko altzairugintzaren jarduera etetea, langileen irteerak eta zorra berregituratzea barne, industria-proiektuaren jarraipena bermatzeko.

MURRIO (ÁLAVA), 09/02/2026.- Piquetes de trabajadores concentrados en el acceso a la fábrica de Tubos Reunidos en la localidad alavesa de Murrio, este lunes, tras el inicio anoche de una huelga convocada a la espera de conocer el número de afectados por el ERE. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosek enpresa-batzordeari jakinarazi dio bideragarritasun-plan bat jarriko duela abian, Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) lantegietan 301 pertsonarentzako enplegu-erregulazioko espedientea aurreikusten duena. Horietatik 87 behin-behineko langileak dira eta 214 langile finkoak, konpainiak ordezkaritza sindikalarekin izandako lehen bileraren ostean jakinarazi duenez.

Zuzendaritzak azaldu duenez, planak hiru ardatz nagusi ditu: merkataritza dibertsifikatzea, kostuak murriztea eta zorra berregituratzea, jardueraren jarraipena ziurtatzeko eta epe ertainera bideragarritasun ekonomikoa berreskuratzeko.

Galerak eta finantza-presioa

Iragarpena 2025eko ekitaldia behin-behinean itxi ondoren iritsi da. Ekitaldi horretan, Tubos Reunidosek 71,3 milioi euroko galerak eta 22,8 milioiko ebitda negatiboa izan zituen. Azken urtean, finantza-zor garbia 234,3 milioi eurotik 263,2 milioi eurora igo zen, nahiz eta 2021eko uztailetik zor gordinaren murrizketa globala 160 milioi eurokoa izan.

Enpresak 2028an egin beharko dio aurre egungo zor-programaren mugaegunari, eta, beraz, beharrezkoa da, zuzendaritzaren arabera, finantzak berregituratzea, industriaren eta lanaren doikuntzarekin paraleloan.

Amurrioko altzairutegia ixtea eta langileen irteerak

Kostuak murrizteko atalaren barruan, planak honako hauek aurreikusten ditu: Amurrioko altzairu-fabrikaren jarduera etetea, totxoa eta lingotea egitea kanpora ateratzea, eta produkzio-prozesuari eta zeharka eragindako beste eremu batzuei lotutako langileen irteerak.

Enpresak adierazi duenez, altzairutegia geldiaraztearen arrazoia da ez dagoela behar besteko jarduerarik eskaerak jaitsi direlako, eta horrek ekoizpen-kostuak handitu ditu, eta ezinezkoa egiten du egungo baldintzetan funtzionatzea. Enpresaren arabera, enplegu-erregulazioko espedientearen prozesua progresiboki egin nahi da, eta ez traumatikoki, hornitzaile lehiakorrak bilatzen hasten diren bitartean.

Estatu Batuetako merkatuaren kolpea

Tubos Reunidosen egoera nazioarteko merkatuaren narriadurak markatzen du. 2023an eta 2024an, Estatu Batuek enpresaren fakturazioaren % 50 inguru hartu zuten. Martxoan kuotak eta salbuespenak ezabatzeak, altzairuaren muga-zergak ekainean % 50era arte igotzearekin batera, merkatu horretatik zetozen eskaerak nabarmen jaistea eragin zuen.

Konpainiak Kanadan, Alemanian, Indian eta Ekialde Ertainean bere jarduera komertziala areagotu zuen arren, muga-zerga berriak sartzeak eta mundu mailako proiektuen moteltzeak eskaera berrien sarrera mugatu dute, Estatu Batuetan galdutako bolumena konpentsatzeko gaitasunik gabe.

Amurrio Trapagaran Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

BARAKALDO (BIKZAIA), 07/02/2026.- Aspirantes de la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza, antes de entrar a la primera prueba, este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ertzaintzaren lan eskaintzarako lehen probak atzerapenarekin hasi dira, espero baino jende gehiago aurkeztu baita

Aurreikusitakoa baino ordubete eta laurden geroago hasi dira azterketak, leku eta proba gehiago prestatu behar izan dituztelako; izan ere, hautagaien % 70 aurkeztu ohi dira, eta % 85etik gora bertaratu dira gaurkoan. Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, sindikatuei eman diete jada gertatutakoaren berri, baina Legebiltzarrean agerraldia eskatu du azalpenak emateko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X