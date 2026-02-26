Stellum Capitalek ia hirukoiztu egingo ditu aktiboak bi urtean, 700 milioi euroraino
Artizarra Fundazioak sortutako eta Hego Euskal Herriko enpresaburuek sustatutako kapital pribatuko funts kudeatzaile bat da Stellum Capital. Inbertitzeko hiru tresna berri abiaraziko dituzte, egungo aktiboak hirukoizteko helburuarekin.
Stellum Capitalek hazkunde egitasmo handia dauka datozen bi urteetarako. 700 milioi euro arte handitu nahi du inbertsioa eta horretarako hiru tresna berri abiaraziko ditu: batetik, startupak sustatzera 50 milioi euroko funtsa bideratuko du; bestetik, elikadura industriara 150 milioi euro zuzenduko ditu; eta azkenik, enpresak haz daitezen 250 milioiko funtsa. Lehenengo biak urte honetan jaurtiko dituzte, eta hirugarren, datorren urtean. Guztira, gaur egungo aktiboak hirukoiztu egingo ditu.
Orain, inbertsoreak erakarri behar dituzte, eta dena ondo bidean, jauzi ikaragarria izango litzateke Stellum Capitalen kudeaketarako. Beste 90 enpresatan esku hartzeko abagunea izango luketelako, hau da, partaidetzadun enpresa kopurua bikoiztuko lukete.
Stellum Capital Artizarra Fundazioak sortutako eta EAEko eta Nafarroako enpresaburu-talde batek sustatutako kapital pribatuko funts kudeatzaile bat da. Bere helburua enpresaren hazkunderako kapitala eskaintzea da, beti ere, erabakiguneari eusteko. Elikadura industrian du bere arreta gunerik handiena eta bere operaziorik deigarriena Uvesco Taldean eginikoa izan da.
Zure interesekoa izan daiteke
Tubos Reunidoseko langileak Bilbon mobilizatu dira, lan-erregulazioko espedientearen bileran batzordeari laguntzeko
Zuzendaritzak eskaintza berria aurkeztu du, langileek borondatezko bajak onar ditzaten, eta batzordeak bere jarrera berretsi du, enpresak enplegu-erregulazioko espedientea atzera bota dezan. 300 langilek baino gehiagok parte hartu dute protestan.
Bilboko Portuak 77 milioiko fakturazioa izan zuen 2025ean, % 0,3 gehiago
Ivan Jimenez Bilboko Portu Agintaritzako presidenteak jardueraren balantzea aurkeztu du ostegun honetan, eta egoera ekonomikoa onbideratutzat jo du. Horri esker, portu-tasak izoztuta mantenduko dira.
Hauek dira 'babes sozialerako' dekretua indargabetu ondoren bertan behera geratu diren neurriak
Dekretua bigarren aldiz indargabetu izanak bertan behera utzi du familia zaurgarrien etxegabetzeak etetea, baita zerga eta enpresa arloko beste neurri batzuk ere. Hauek dira babes sozialerako dekretuak jasotzen zituen neurri nagusiak.
Danobatek 500 lanpostu sortuko ditu Euskadin, eta 50 milioi inbertituko ditu "robot industrialen belaunaldi berri bat" egiteko
Helburua da Euskadin robot industrial aurreratuen belaunaldi berri bat diseinatzea eta fabrikatzea, eta teknologia estrategiko horren ildoko tokiko balio-kate sendo bat finkatzea.
"Anbizioa dugu, eta erabakimena gure lurraldean geratzea bilatzen dugu"
Atzo zabaldu zenez, euskal inbertsore talde batek Azpeitiko Elmubas Petfood Group enpresa erosteko interesa omen du. Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak esan duenez, berri ona da, eta operazioa "gertutik" jarraituko dute.
Euskal inbertsore talde batek interesa izan lezake Azpeitiko Elmubas Petfood Group erosteko
EITBk jakin duenez, negoziazioak oso aurreratuta daude, eta baliteke, epe laburrean, enpresaren jabeak Euskadikoak izatea berriro. 300-400 milioi euro inguruko operazioa litzateke.
BIEMHek astelehenean irekiko ditu ateak, 34 herrialdetako 1.503 enpresa eta 3.350 produktu berritzaile baino gehiagorekin
Azokak "benetako ikuskizun industrial eta teknologikoa" eskainiko du, "arriskuak eta aukerak" dituen une "nahasi" batean.
Pradales lehendakariak energiaren prezioa Europakoarekin parekatzea eskatu du, euskal industriaren etorkizuna eta enplegua "bermatzeko"
Imanol Pradalesek, Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuarekin batera, Lointek enpresa bisitatu du Urdulizen (Bizkaia), 30. urteurreneko ekitaldien baitan. Bere hitzaldian, Pradalesek argindarraren prezioak euskal industriaren lehiakortasunean duen eragina azpimarratu du, bereziki enpresa elektrointentsiboen kasuan, "milaka lanpostu horien menpe baitaude".
Sidenorren arabera, Poliziak aurkitutako dokumentuak ez du frogatzen saldutako altzairua obusak egiteko erabili zela
Siderurgia enpresak ohar bidez nabarmendu duenez, Israelgo enpresak obusak egiteak eta dokumentuan obusen erreferentzia agertzeak ez du inondik inora esan nahi Sidenorrek saldutako altzairua horretarako erabili zela.