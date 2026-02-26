EMPRESAS
Stellum Capital casi triplicará sus activos en dos años, hasta los 700 millones de euros

Propiedad de la Fundación Artizarra, Stellum Capital es una organización creada por empresarios vascos con el objeto de invertir capital en empresas y garantizar su arraigo.
Euskaraz irakurri: Stellum Capitalek ia hirukoiztu egingo ditu aktiboak bi urtean, 700 milioi euroraino
Stellum Capital se prepara para crecer. La gestora independiente de fondos de capital privado lanzará dos fondos este año : uno para starups de 50 millones de euros, y otro para la industria alimentaria que podría llegar a los 150 millones. Para el año que viene prepara un tercero para el crecimiento de las empresas de 250 millones de euros. En dos años casi triplicará sus activos.

Ahora es el momento de atraer inversores, para lo que sería un salto enorme para Stellum Capital, ya que podría tomar participaciones en otras 70 empresas.

Stellum Capital es propiedad de la Fundación Artizarra una organización creada por empresarios vascos con el objeto de invertir capital en empresas y garantizar su arraigo. Se centra sobre todo en la industria alimentaria. Su operación más llamativa ha sido la compra del Grupo Uvesco junto a otros fondos y directivos.

 

 

