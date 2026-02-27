Europako Batzordeak iragarri du behin-behinean aplikatuko duela EB-Mercosur akordioa
Ursula von der Leyenek gogorarazi duenez, “akordioa ezin izango da erabat burutu Europako Parlamentuak bere onespena eman arte”.
Europako Batzordeak behin-behinean aplikatuko du EB-Mercosur akordioa. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak iragarri du Europar Batasunaren (EB) eta Mercosurren arteko akordioaren merkataritza-atala behin-behinean sartuko dela indarrean, Argentinak eta Uruguaik berretsi ondoren.
Europako Batzordeko presidenteak honela azaldu du erabakia: “Lehen ere esan dut: haiek prest daudenean, gu ere prest egongo gara. Azken asteetan gai hau sakon aztertu dut estatu kideekin eta Europako Parlamentuko kideekin. Oinarri horren gainean, Batzordeak orain behin-behineko aplikazioari ekingo dio”.
Agintari alemanak gogorarazi duenez, urtarrilean Europako Kontseiluak Batzordea gaitu zuen akordioa behin-behinean aplikatzeko, Mercosurreko herrialde batek lehen berrespena eman bezain laster.
“Behin-behineko aplikazioa, berez, behin-behinekoa da. EBko tratatuen arabera, akordioa ezin izango da erabat burutu Europako Parlamentuak bere onespena eman arte”, adierazi du Von der Leyenek.
