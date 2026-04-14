AEBren arabera, Venezuelako 150 milioi petrolio upeletik gora saldu dira Maduro harrapatu zutenetik

Chris Wrigt AEBko Energia arloko buruak esan du petrolioaren prezioek uda honetarako behera egitea "epe oso anbiziotsua" dela, eta Ormuzko itsasarte estrategikoan "itsas trafiko esanguratsua" lortu bitartean energiaren prezio "altuak" espero ditu, baita orain baino are altuagoak ere. 

(Foto de ARCHIVO) March 25, 2026, Washington, Dc, United States: U.S. Energy Secretary Chris Wright, delivers remarks during the Transatlantic Gas Security Summit at the United States Institute of Peace, February 24, 2026 in Washington, D.C. Europa Press/Contacto/Lowell Whitman/Interior Depa 25/3/2026
Chris Wright, AEBetako Energia idazkaria Europa Presseko artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Chris Wright Ameriketako Estatu Batuetako Energia idazkariak astelehen honetan ziurtatu duenez, AEBko Armadak Karibeko herrialdearen aurka urtarrilaren hasieran egindako operazio batean Nicolas Maduro Venezuelako presidentea atzeman zutenetik, gutxienez Venezuelako 150 milioi petrolio upel saldu dituzte

Wrighten esanetan, herrialde latinoamerikarreko egungo ekoizpena 1,2 milioi petrolio upel baino gehiagokoa da egunean, hau da, urtarrilaren 3an esku hartu aurretik egunero ekoizten ziren "ia milioi bat upel"-etik gora. 

Azpimarratu duenez, Donald Trump AEBko presidentearen Gobernuaren helburuetako bat da Estatu Batuetako petrolio-enpresak Caracasera itzul daitezen animatzea, eta ildo horretan adieraz du AEBko bost petrolio enpresa daudela Venezuelan, bai 'offshore' ekoizleak(petrolioa eta gasa itsas-hondoan esploratzen, garatzen eta ustiatzen duten enpresak), bai lehorrekoak. 

Energia arloko buruak esan duenez, petrolioaren prezioek uda honetarako behera egitea "epe oso anbiziotsua" da, eta Ormuzko itsasarte estrategikoan "itsas trafiko esanguratsua" lortu bitartean energiaren prezio "altuak" espero ditu, baita orain baino are altuagoak ere. 

"Gatazka amaitu eta energia berriro mugitzen hasten denean, beheranzko joera ikusten hasiko gara, baina denbora beharko da", zehaztu du idazkariak, eta gaineratu duenez, "gatazka zenbat eta gehiago luzatu, orduan eta denbora gehiago beharko dugu gauzak bere onera itzultzeko". 

Gogoratu behar da joan den urtarrilean, Delcy Rodríguez Venezuelako presidente arduradunak epe luzerako "elkarlan produktibo" bat iragarri zuela AEBrekin, Washingtonek Caracasi AEBko enpresei Venezuelako petrolio-merkatuan lan egiten uzteko zigorrak kendu ondoren, urtarrilaren 7an abiatuta, mundu osora petrolio gordina saldu eta garraiatzea ahalbidetzen duen prozesu baten barruan. 

Horri esker, Petroleos de Venezuela estatuko konpainiak (PDVSA) hornidura-kontratu berriak sinatu ditu petrolioa eta deribatuak Estatu Batuetan merkaturatzen dituzten enpresekin.

Etxe Zuriko maizterrak berak "benetan ontzat" jo du Rodriguezek petrolio baliabideen ustiapenean egindako lana, eta "milioika petrolio upel ateratzen" ari direla nabarmendu du.

