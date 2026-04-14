AEBren arabera, Venezuelako 150 milioi petrolio upeletik gora saldu dira Maduro harrapatu zutenetik
Chris Wrigt AEBko Energia arloko buruak esan du petrolioaren prezioek uda honetarako behera egitea "epe oso anbiziotsua" dela, eta Ormuzko itsasarte estrategikoan "itsas trafiko esanguratsua" lortu bitartean energiaren prezio "altuak" espero ditu, baita orain baino are altuagoak ere.
Chris Wright Ameriketako Estatu Batuetako Energia idazkariak astelehen honetan ziurtatu duenez, AEBko Armadak Karibeko herrialdearen aurka urtarrilaren hasieran egindako operazio batean Nicolas Maduro Venezuelako presidentea atzeman zutenetik, gutxienez Venezuelako 150 milioi petrolio upel saldu dituzte
Wrighten esanetan, herrialde latinoamerikarreko egungo ekoizpena 1,2 milioi petrolio upel baino gehiagokoa da egunean, hau da, urtarrilaren 3an esku hartu aurretik egunero ekoizten ziren "ia milioi bat upel"-etik gora.
Azpimarratu duenez, Donald Trump AEBko presidentearen Gobernuaren helburuetako bat da Estatu Batuetako petrolio-enpresak Caracasera itzul daitezen animatzea, eta ildo horretan adieraz du AEBko bost petrolio enpresa daudela Venezuelan, bai 'offshore' ekoizleak(petrolioa eta gasa itsas-hondoan esploratzen, garatzen eta ustiatzen duten enpresak), bai lehorrekoak.
"Gatazka amaitu eta energia berriro mugitzen hasten denean, beheranzko joera ikusten hasiko gara, baina denbora beharko da", zehaztu du idazkariak, eta gaineratu duenez, "gatazka zenbat eta gehiago luzatu, orduan eta denbora gehiago beharko dugu gauzak bere onera itzultzeko".
Gogoratu behar da joan den urtarrilean, Delcy Rodríguez Venezuelako presidente arduradunak epe luzerako "elkarlan produktibo" bat iragarri zuela AEBrekin, Washingtonek Caracasi AEBko enpresei Venezuelako petrolio-merkatuan lan egiten uzteko zigorrak kendu ondoren, urtarrilaren 7an abiatuta, mundu osora petrolio gordina saldu eta garraiatzea ahalbidetzen duen prozesu baten barruan.
Horri esker, Petroleos de Venezuela estatuko konpainiak (PDVSA) hornidura-kontratu berriak sinatu ditu petrolioa eta deribatuak Estatu Batuetan merkaturatzen dituzten enpresekin.
Etxe Zuriko maizterrak berak "benetan ontzat" jo du Rodriguezek petrolio baliabideen ustiapenean egindako lana, eta "milioika petrolio upel ateratzen" ari direla nabarmendu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Libano eta Israelen arteko aurrez aurreko elkarrizketak gaur hasiko dira Washingtonen, jarrerak urrun daudela
Hezbollahko buruzagiak Libano eta Israelen arteko negoziazioak gaitzetsi ditu, Israelek 2024ko azaroan adostutako su-etenaren "klausula bakar bat ere bete ez" duela argudiatuta.
Honela gelditu da Hungariako Asanblea Nazionala hauteskundeen ostean
Parlamentu berriak indar kontserbadoreen eta eskuin muturrekoen pisua indartu du, nahiz eta Viktor Orban ultranazionalista agintaritzatik atera.
Nazioarteko Itsas Erakundea: "Inongo herrialdek ez du itsasarteetako joan-etorria oztopatzeko eskubiderik"
Arsenio Dominguez idazkari nagusiak kritika gogorrak egin dizkie AEBri eta Irani; alde batetik, Ormuzetik ontzien joan-etorria blokeatzeagatik, eta, bestetik, ingurutik pasatzeko bidesaria ezartzeagatik.
Leon XIV.a aita santuak "beldurrik gabe" erantzun dio Trumpi
"Ez diot beldurrik Trumpen administrazioari" eta "ahotsa altxatzen jarraituko dut bakea eraikitzeko". Horrela erantzun dio Leon XIV.a aita santuak Estatu Batuetako presidentearen deskalifikazioei.
Trumpek esan du Iran AEBrekin harremanetan jarri dela beste bilera-sorta bat egiteko
AEBk eta Iranek Pakistanen egin zituzten bake elkarrizketak akordiorik gabe amaitu ondoren, AEBko presidenteak Ormuzen kontrola hartzeko asmoa agertu zuen, Irango portuak helmuga edo irteera dituzten ontziei bidea itxiz.
Peter Magyarrek espero du trantsizio "labur eta azkarra" izatea
"Hungariako presidenteak, Tamas Sulyokek, Parlamentua deitu behar du 30 eguneko epean, beranduenez. Lehenbailehen egiteko eskatzen diot, maiatzaren 12ra arte ez itxaroteko", adierazi du Magyarrek hauteskundeak irabazi ostean eman duen lehen prentsaurrekoan.
Macronek iragarri du goi-bilera bat deituko duela, Erresuma Batuarekin batera, Ormuzen "nabigazioa berrezartzeko"
Frantziako liderrak adierazi du misioa “erabat defentsiboa” izango litzatekeela eta “gatazkan dauden aldeetatik bereizia”. Goi-bilera “datozen egunetan” egingo da.
Peter Magyar, Orbanen nagusitasunari amaiera eman dion kontserbadorea
Arlo ekonomikoan modernizatzaile, eta sozialean, kontserbadore, Magyar gai izan da bere inguruan biltzeko ofizialismoan jada gustura ez zeuden horiek, bai eta oposizio liberala eta, are, progresista ere, Orbanen eta haren Fideszen 16 urteko agintearen ostean, aldaketa gosez zirenak, guztiak ere. Ustelkeriaren kontrako diskurtso indartsuarekin, erakundeak "garbitzera" dator, funts europarrak berreskuratzera eta ekonomia biziberritzera.
Urkulluren ustez, Magyarren garaipena EBrako "itxaropen puntu bat" da, baina adierazi du zuhur jokatu beharko litzatekeela harekin
Iñigo Urkullu lehendakari eta eAtlantic fundazioaren presidenteak adierazi duenez, Europar Batasunaren ikuspuntutik, Magyarrek Orbanen aurrean lortutako garaipena "itxaropen puntu bat" da, baina "nondik datorren" kontuan hartuta, zer politika darabilen ikusi arte itxarotea eskatu du.