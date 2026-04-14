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EE.UU. cifra en al menos 150 millones los barriles de petróleo venezolano vendidos desde la captura de Maduro

El titular estadounidense de Energía, Chris Wrigt, ha calificado de "plazo muy ambicioso" que los precios del petróleo bajen de cara a este verano, augurando en esa línea precios de la energía "altos y tal vez, incluso, al alza" hasta que se consiga un "tráfico marítimo significativo" que atraviese el estratégico estrecho de Ormuz.

(Foto de ARCHIVO) March 25, 2026, Washington, Dc, United States: U.S. Energy Secretary Chris Wright, delivers remarks during the Transatlantic Gas Security Summit at the United States Institute of Peace, February 24, 2026 in Washington, D.C. Europa Press/Contacto/Lowell Whitman/Interior Depa 25/3/2026
Chris Wright, secretario de Energía de EE.UU. Foto de archivo de Europa Press.
Euskaraz irakurri: AEBren arabera, Venezuelako 150 milioi petrolio upeletik gora saldu dira Maduro atzeman zutenetik
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Agencias | EITB

Última actualización

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha asegurado este lunes que desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de una operación llevada a cabo a principios de enero por el Ejército estadounidense contra el país caribeño, han sido vendidos, al menos, 150 millones de barriles de petróleo venezolano.

El secretario de Energía ha cifrado en más de 1,2 millones de barriles de crudo al día la producción actual del país latinoamericano, lo que supone, según ha explicado, un aumento con respecto al "poco menos de" un millón de barriles diarios antes de la intervención del 3 de enero. 

Tras recalcar que uno de los objetivos del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el de atraer a las petroleras estadounidenses para que vuelvan a Caracas, Wright ha apuntado que existen cinco empresas petroleras de su país en Venezuela, las cuales van desde productores 'offshore' --empresas que exploran, desarrollan y explotan petróleo y gas en lecho marino-- hasta productores no convencionales o convencionales en tierra.

Por otra parte, el titular de Energía ha calificado de "plazo muy ambicioso" que los precios del petróleo bajen de cara a este verano, augurando en esa línea precios de la energía "altos y tal vez, incluso, al alza" hasta que se consiga un "tráfico marítimo significativo" que atraviese el estratégico estrecho de Ormuz.

"Una vez el conflicto termine y la energía comience a fluir de nuevo, se empezará a ver una presión a la baja, aunque llevará algún tiempo", ha precisado el secretario remarcando a su vez que "cuanto más se prolongue el conflicto, más tardará la recuperación".

Cabe recordar que el pasado mes de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una "asociación productiva" a largo plazo con Estados Unidos, después de que Washington retirara las sanciones a Caracas para permitir a empresas estadounidenses operar en el mercado petrolero venezolano, como parte de un proceso iniciado el 7 de enero que permite la venta y el transporte de crudo a todo el mundo.

Ello abrió camino a que la compañía estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) haya suscrito nuevos contratos de suministro con empresas comercializadoras de petróleo y derivados, destinados al mercado estadounidense.

Tanto es así que el propio inquilino de la Casa Blanca ha calificado de "realmente bueno" el trabajo realizado por Rodríguez en materia de explotación de recursos petrolíferos, al tiempo que ha destacado que se estén "sacando millones, literalmente millones de barriles de petróleo".

Estados Unidos Venezuela Petróleo Internacional

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