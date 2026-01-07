La Casa Blanca asegura que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino en Venezuela
La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y ha afirmado que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte de un acuerdo alcanzado con Caracas.
"Obviamente, en este momento tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela", ha explicado en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al tiempo que ha precisado que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado "muy claro" que Venezuela es un país que "ya no enviará drogas ilegales" a Estados Unidos. "(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con cárteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", ha añadido.
La portavoz ha empleado estos argumentos para subrayar que la operación que el sábado capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para llevarlo ante un tribunal Federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo está en línea con las políticas prometidas por Trump.
Asimismo, también ha explicado que "el Gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo venezolano en el mercado global en beneficio de Estados Unidos, y ha contratado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados".
Sus declaraciones llegan después de que Washington capturara hoy otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, y de que Trump asegurara que Washington ha acordado con Caracas comercializar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano.
Negociaciones en curso
Entre tanto, la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha anunciado el inicio de negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo. "PDVSA informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", ha escrito la empresa en su cuenta de la red social Facebook.
Según ha avanzado, este proceso se desarrolla "bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron", y se basa en "una transacción estrictamente comercial", con criterios de "legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes".
La firma ha ratificado su compromiso de continuar construyendo "alianzas" que impulsen el desarrollo nacional a favor de Venezuela y que contribuyan a la estabilidad energética global, según explica en el comunicado.
