Maduro se declara inocente ante el juez de EE. UU.: "No soy culpable, soy un hombre decente"
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se han declarado inocentes en su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York después de haber sido capturado durante por fuerzas estadounidenses en Caracas, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico.
La comparecencia de Maduro ha tenido una duración de unos 15 minutos. Al finalizar, el juez ha citado para el próximo 17 de marzo al presidente y su esposa.
Maduro ha afirmado que “soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí" y se ha definido a sí mismo como “un hombre decente”. La primera dama Cilia Flores se ha declarado también "no culpable, completamente inocente".
Sus respectivos equipos legales han indicado que "en este momento" no solicitarán la libertad condicional, por lo que ambos continuarán encarcelados. El abogado de Maduro ha informado al juez de que tiene "algunos problemas de salud que requerirán atención", mientras que el de Flores ha denunciado que sufrió "lesiones importantes durante su secuestro".
El presidente venezolano ha contratado como abogado a Barry Pollack, quien representó durante varios años al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Por su parte, el abogado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia, es el que representará a Flores.
El mandatario venezolano está acusado de cargos de conspiración narco-terrorista. El pliego de cargos recoge un delito de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína. Asimismo está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.
Te puede interesar
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro
La hasta ahora vicepresidenta ejecutiva ha jurado "con honor y con dolor" como nueva líder interina del país latinoamericano, en una sesión en la Asamblea Nacional donde su presidente, Jorge Rodríguez, ha declarado como principal objetivo el regreso del presidente, capturado por Estados Unidos en una operación militar que dejó decenas de muertos en Caracas.
La UE no se ve amenazada por Estados Unidos sobre Groenlandia por tratarse de países aliados
La primera ministra de Dinamarca, por su parte, ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará".
La ONU denuncia que la intervención de EE. UU. en Venezuela no respeta el Derecho Internacional
En la reunión de urgencia que se lleva a cabo en Nueva York, Guterres ha pedido evitar una escalada bélica. Mientras EE. UU. niega la ocupación y Venezuela asegura que si no se condena lo ocurrido "se pone en entredicho la autoridad del Consejo de Seguridad".
Emotivo homenaje a las víctimas del incendio de Crans Montana
Un grupo de esquiadores de Crans Montana ha formado un corazón gigánte en una de las pistas de la estación para homenajear a las víctimas del fatídico incendio del bar Le Constellation.
Petro rechaza las "amenazas ilegítimas" de Trump y afirma que "por la patria" tomaría de nuevo las armas
Se ha mostrado convencido de que "buena parte del pueblo" colombiano que le "quiere y respeta, desatarán al jaguar popular" si se produce un episodio que como el ocurrido en la noche de pasado sábado en Caracas.
La UE ve en la intervención de EE. UU. una oportunidad para una "transición democrática" en Venezuela
Bruselas reclama un "proceso político inclusivo" que cuente con María Corina Machado y Edmundo González.
Condenados diez ciberacosadores de Brigitte Macron a penas de hasta ocho meses de cárcel
El tribunal de París ha impuesto condenas condicionales, multas e inhabilitación electoral. Los jueces consideran probado que difundieron de forma deliberada mensajes maliciosos y bulos, entre ellos que Brigitte Macron había nacido hombre.
Venezuela confirma la muerte de 32 combatientes cubanos en el ataque de Estados Unidos
El Gobierno venezolano ha rendido homenaje a los fallecidos y Cuba ha decretado dos días de duelo nacional, tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
China pide la liberación "inmediata" de Maduro y acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha advertido de que el uso de la fuerza por parte de Washington supone un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.