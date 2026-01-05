El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se han declarado inocentes en su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York después de haber sido capturado durante por fuerzas estadounidenses en Caracas, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico.

La comparecencia de Maduro ha tenido una duración de unos 15 minutos. Al finalizar, el juez ha citado para el próximo 17 de marzo al presidente y su esposa.

Maduro ha afirmado que “soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí" y se ha definido a sí mismo como “un hombre decente”. La primera dama Cilia Flores se ha declarado también "no culpable, completamente inocente".

Sus respectivos equipos legales han indicado que "en este momento" no solicitarán la libertad condicional, por lo que ambos continuarán encarcelados. El abogado de Maduro ha informado al juez de que tiene "algunos problemas de salud que requerirán atención", mientras que el de Flores ha denunciado que sufrió "lesiones importantes durante su secuestro".

El presidente venezolano ha contratado como abogado a Barry Pollack, quien representó durante varios años al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Por su parte, el abogado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia, es el que representará a Flores.

El mandatario venezolano está acusado de cargos de conspiración narco-terrorista. El pliego de cargos recoge un delito de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína. Asimismo está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.