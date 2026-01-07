Fuentes de la Casa Blanca han informado de que el buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre en aguas del Caribe y se adentró en el Atlántico.

En diferentes publicaciones, Wall Street Journal y CBS News han confirmado que Rusia había enviado un submarino y otros navíos militares para escoltar a puerto ruso al buque, vinculado a empresas con lazos con Hizbulá, ante la amenaza de que sea confiscado por Estados Unidos. Moscú solicitó también a Washington que detuviera la persecución.



Rusia denuncia "intercepción ilegal"

Tras el abordaje, el Ministerio de Transportes de Rusia ha denunciado hoy la "intercepción ilegal" del petrolero ', hecho que ha calificado de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.



"Hoy sobre las 15.00 hora de Moscú (12:00 GMT) en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, el buque fue interceptado por la Guardia Costera de EE.UU. y se perdió la comunicación con el navío", ha indicado el Ministerio en un comunicado publicado en Telegram.



Asismimo, el Kremlin ha exigido un "trato humano y digno" para los tripulantes del petrolero 'Marinera', y ha pedido "respetar inapelablemente sus derechos e intereses y no obstaculizar su pronto retorno a la patria".



El Ministerio argumentó que el petrolero recibió el pasado 24 de diciembre de 2025 "el permiso temporal para la navegación bajo la bandera de Rusia, otorgado sobre la base de la legislación rusa y las normas del derecho internacional".