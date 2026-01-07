EE. UU. - VENEZUELA
EE. UU. intercepta un petrolero de bandera rusa por violar "sanciones estadounidenses"

El Ministerio de Transportes de Rusia ha denunciado la "intercepción ilegal" del petrolero, hecho que ha calificado de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.
Un miembro de la Guardia Costera de los Estados Unidos observa un petrolero. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: AEBk Errusiako banderako petrolio-ontzi bat atzeman du Karibeko uretan "AEBetako zigorrak" urratzeagatik
El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles la interceptación del petrolero 'Bella 1', de bandera rusa, en el Atlántico Norte por "violaciones de las sanciones estadounidenses" al ser parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético en Venezuela.


Según ha explicado el Mando Europeo del Ejército estadounidense, en la operación ha participado la fragata 'USS Munro' de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizó tareas de rastreo y seguimiento, tras la orden emitida por un tribunal federal estadounidense.

 "El navío había estado intentando evadir a la Guardia Costera durante semanas, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido de eludir la justicia", ha indicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un mensaje en X donde compartió imágenes de la operación.

Fuentes de la Casa Blanca han informado de que el buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre en aguas del Caribe y se adentró en el Atlántico. 

En diferentes publicaciones, Wall Street Journal y CBS News han confirmado que  Rusia había enviado un submarino y otros navíos militares para escoltar a puerto ruso al buque, vinculado a empresas con lazos con Hizbulá, ante la amenaza de que sea confiscado por Estados Unidos.  Moscú solicitó también a Washington que detuviera la persecución.

Rusia denuncia "intercepción ilegal"

Tras el abordaje, el Ministerio de Transportes de Rusia ha denunciado hoy la "intercepción ilegal" del petrolero ', hecho que ha calificado de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

"Hoy sobre las 15.00 hora de Moscú (12:00 GMT) en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, el buque fue interceptado por la Guardia Costera de EE.UU. y se perdió la comunicación con el navío", ha indicado el Ministerio en un comunicado publicado en Telegram.

Asismimo, el Kremlin ha exigido un "trato humano y digno" para los tripulantes del petrolero 'Marinera', y ha pedido "respetar inapelablemente sus derechos e intereses y no obstaculizar su pronto retorno a la patria". 

El Ministerio argumentó que el petrolero recibió el pasado 24 de diciembre de 2025 "el permiso temporal para la navegación bajo la bandera de Rusia, otorgado sobre la base de la legislación rusa y las normas del derecho internacional". 

Otro petrolero interceptado

Por otro lado, el Comando Sur de Estados Unidos ha informado de que la Guardia Costera ha interceptado un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales que, según la secretaria de Seguridad Nacional, "había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí".

