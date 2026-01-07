AEB - VENEZUELA

Errusiako petrolio-ontzi bat atzeman du AEBk, "arau estatubatuarrak urratzeagatik"

Berehala etorri da Errusiako Gobernuaren erantzuna, eta petrolio-ontzia legez kanpo atzeman dutela salatu du, Nazio Batuen 1982ko Konbentzioa —itsaso zabaleko nabigazioari buruzkoa— urratuta.

Estatu Batuetako kostazain bat, petrolio-ontziari begira. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuek baieztatu dute Errusiako bandera duen 'Bella 1' izeneko petrolio-ontzia atzeman dutela Atlantiko iparraldeko uretan, arau estatubatuarrak urratu dituela argudiatuta. Etxe Zuriak azaldu duenez, Venezuelako energia konpainiei ezarritako isunei iskin egiteko Moskuk erabiltzen duen 'flota mamua' delakoaren parte zen atzemandako ontzia. 

Zabaldutako informazioaren arabera, AEBko Itsas Zaintzako 'USS Munro' fragatak hartu du parte operazioan, eta hura aritu da petrolio-ontziari jarraipena egiten, auzitegi federal batek agindu eman eta gero. 

X sare sozialean zabaldutako mezu batean, Kristi Noem AEBko Segurtasun Nazionaleko idazkariak azaldu du hainbat aste eman dituela ontzi errusiarrak kostazain estatubatuarrei ihes egin nahian. Bandera eta izena aldatzeraino iritsi zirela gehitu du. 

Donald Trumpen Gobernuak jakinarazi du abenduan saiatu zirela petrolio-ontzia atzematen Karibeko uretan, baina ihes egitea lortu omen zuen, Atlantikoan barrrena. 

Argitalpen banatan, Wall Street Journal eta CBS News hedabideek zabaldu dute duela aste batzuk Errusiak urpeko ontzi bat eta hainbat itsasontzi militar bidali zituela petrolio-ontzia porturen bateraino babesteko, AEBk harrapatu aurretik. Washingtoni operazioa gelditzeko ere eskatu omen zion Kremlinek ofizialki. Bi iturrion arabera, Hezbollah taldearekin lotura zuzena duten enpresak daude petrolio-ontziaren atzean. 

Errusiaren salaketa

Berehala etorri da Errusiako Gobernuaren erantzuna, hango Garraio Ministerioak zabaldutako ohar batean. "Legez kanpoko esku-hartzea" izan dela salatu du, Nazio Batuen 1982ko Konbentzioa urratu delako. 

"Gaur, Moskun 15:00ak zirenean, AEBko kostazainek, beren mugetatik kanpo, ontzia geldiarazi dute, eta itsasontziarekiko komunikazioa galdu dugu", adierazi du Garraio Ministerioak Telegramen.

Petrolio-ontziko tripulazioko kideentzat "tratu duina" eskatu du Errusiako Gobernuak, eta horien "eskubideak errespetatzea". Guztiak lehenbailehen aberriratzea ere exijitu du.

Kremlinek ziurtatu du joan den abenduaren 24an petrolio-ontziak Errusiako banderapean nabigatzeko baimena eskuratu zuela, nazioarteko zuzenbidearen araudia errespetatuz. 

Beste petrolio-ontzi bat, Karibean

Bestalde, Ameriketako Estatu Batuetako Hegoaldeko Komandoak jakitera eman duenez, Kostazainek beste petrolio-ontzi bat atzeman dute Karibean. Segurtasun Nazionaleko idazkariaren arabera, ontzia "Venezuelan porturatu zen azkeneko aldiz edo harantza zihoan".

 

