AEB - VENEZUELA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxe Zuriak ziurtatu du "erabateko eragina" duela Venezuelako behin-behineko Gobernuan 

Bien bitartean, Petroleos de Venezuela (PDVSA) enpresa publikoak iragarri du negoziazioak hasi dituela AEBrekin, petrolioa saltzeko.

Karoline Leavitt

Karoline Leavitt, gaur, Etxe Zurian. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X