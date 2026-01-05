Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Delcy Rodriguezek Venezuelako presidente karguaren zina egin du Maduroren bahiketaren ostean
author image

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

La hasta ahora vicepresidenta ejecutiva ha jurado "con honor y con dolor" como nueva líder interina del país latinoamericano, en una sesión en la Asamblea Nacional donde su presidente, Jorge Rodríguez, ha declarado como principal objetivo el regreso del presidente, capturado por Estados Unidos en una operación militar que dejó decenas de muertos en Caracas.

Venezuela Latinoamérica Internacional

