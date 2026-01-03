VENEZUELA-AEB GATAZKA

AEBk Venezuelako hainbat puntu bonbardatu ditu, Caracas barne

CBSk jakinarazi du Trumpek erasoak agindu dituela eta jopuntuen artean Venezuelako base militarrak daudela. Maduroren Gobernuak Washingtonek Karibeko herrialdearen aurka egindako "eraso militar larria" salatu du.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat leherketa izan dira larunbat goizaldean Caracasen, eta CBSk jakinarazi duenez, Donald Trump AEBko presidenteak Venezuelako zenbait guneri eraso egiteko agindua eman du, besteak beste, herrialdeko base militarrei. Bien bitartean, Venezuelako Gobernuak salatu du AEB "eraso militar larria" egin duela Mirandan, Araguan, La Guairan eta Caracasen.

Lehenengo erreakzioan, Venezuelako Gobernuak AEB jo du zuzenean erasoaren arduradun. Latinoamerikako agintarien arabera, "Venezuelaren baliabide estrategikoez jabetzeko, bereziki petrolioaz eta mineralez, Venezuelaren independentzia politikoa indarrez hausten" saiatzen ari da Trump.

Ohar batean, Gobernuak jakinarazi du estatuburuak "kanpo astinaldi egoera deklaratzen duen dekretua ezartzeko agindua" eman duela, "herritarren eskubideak eta erakunde errepublikarren erabateko funtzionamendua babesteko eta berehala borroka armatura igarotzeko".

Sare sozialetan leherketen irudiak zabaldu dira Venezuelako hiriburuko hainbat tokitan, eta erabiltzaile batzuek jakinarazi dute Tiuna gotorlekuan, hiriaren mendebaldean, eta La Carlota base militarrean leherketak izan direla.


"Fuerte Tiuna lehertzen ari da", entzuten zaie bideoak grabatzen ari diren jendeari.

Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak ere baieztatu du Caracas bonbardatzen ari direla. "Une honetan Caracas bonbardatzen ari dira. Mundu guztia alerta, Venezuelari eraso diote. Misilekin bonbardatzen ari dira", adierazi du Petrok Xeko bere kontuan.

 

Trump presidenteak azaroan ohartarazi zuen Venezuelan erasoak egiteko aukera zegoela, Venezuelaren eta Nicolas Maduroren Gobernuaren aurkako kanpainaren erdian.



Joan den ostiralean, Donald Trump AEBko presidenteak "instalazio handi" baten aurkako erasoa iragarri zuen, Venezuelak gidatutako narkotrafiko sare baten aurkako kanpainaren barruan, baina ez zuen zehaztu erasoa Venezuelan gertatu zen.

Ostegunean, Madurok elkarrizketa batean esan zuen bere herrialdeko defentsa sistemak Venezuelako "lurralde osotasuna bermatu eta bermatuko" duela, ustezko lurreko eraso horren inguruan galdetu ziotenean.

Venezuela Nicolás Maduro Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

