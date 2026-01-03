AEBk Venezuelako hainbat puntu bonbardatu ditu, Caracas barne
CBSk jakinarazi du Trumpek erasoak agindu dituela eta jopuntuen artean Venezuelako base militarrak daudela. Maduroren Gobernuak Washingtonek Karibeko herrialdearen aurka egindako "eraso militar larria" salatu du.
Hainbat leherketa izan dira larunbat goizaldean Caracasen, eta CBSk jakinarazi duenez, Donald Trump AEBko presidenteak Venezuelako zenbait guneri eraso egiteko agindua eman du, besteak beste, herrialdeko base militarrei. Bien bitartean, Venezuelako Gobernuak salatu du AEB "eraso militar larria" egin duela Mirandan, Araguan, La Guairan eta Caracasen.
Lehenengo erreakzioan, Venezuelako Gobernuak AEB jo du zuzenean erasoaren arduradun. Latinoamerikako agintarien arabera, "Venezuelaren baliabide estrategikoez jabetzeko, bereziki petrolioaz eta mineralez, Venezuelaren independentzia politikoa indarrez hausten" saiatzen ari da Trump.
Ohar batean, Gobernuak jakinarazi du estatuburuak "kanpo astinaldi egoera deklaratzen duen dekretua ezartzeko agindua" eman duela, "herritarren eskubideak eta erakunde errepublikarren erabateko funtzionamendua babesteko eta berehala borroka armatura igarotzeko".
Sare sozialetan leherketen irudiak zabaldu dira Venezuelako hiriburuko hainbat tokitan, eta erabiltzaile batzuek jakinarazi dute Tiuna gotorlekuan, hiriaren mendebaldean, eta La Carlota base militarrean leherketak izan direla.
"Fuerte Tiuna lehertzen ari da", entzuten zaie bideoak grabatzen ari diren jendeari.
Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak ere baieztatu du Caracas bonbardatzen ari direla. "Une honetan Caracas bonbardatzen ari dira. Mundu guztia alerta, Venezuelari eraso diote. Misilekin bonbardatzen ari dira", adierazi du Petrok Xeko bere kontuan.
Joan den ostiralean, Donald Trump AEBko presidenteak "instalazio handi" baten aurkako erasoa iragarri zuen, Venezuelak gidatutako narkotrafiko sare baten aurkako kanpainaren barruan, baina ez zuen zehaztu erasoa Venezuelan gertatu zen.
Ostegunean, Madurok elkarrizketa batean esan zuen bere herrialdeko defentsa sistemak Venezuelako "lurralde osotasuna bermatu eta bermatuko" duela, ustezko lurreko eraso horren inguruan galdetu ziotenean.
Zure interesekoa izan daiteke
Leherketak Venezuelan, AEBekiko tentsioaren erdian AEB
Hainbat leherketa entzun dira larunbat goizaldean Caracasen, baina orain arte ez dute xehetasun gehiagorik eman. Venezuelak Donald Trump AEBko presidentearen Gobernuaren "mehatxuak" salatu ditu, Kariben egindako hedapen militarragatik eta lurreko erasoen ohartarazpenengatik.
6,5 graduko lurrikara batek Mexiko erdialdea astindu du
Hegoaldeko Guerrero estatuko kostaldean izan du epizentroa lurrikarak, Ozeano Barean, baina astindua herrialdeko hainbat hiritan antzeman dute, Mexikoko hiriburua barne. Oraindik ez dute kalte material edo pertsonalik jakinarazi.
Bengala bat, Urtezahar egunean Suitzako taberna batean sua piztu izanaren arrazoi nagusia
Oraingoz, ez dago argi zenbat pertsona zeuden lokal horretan, baina hainbat lekukok adierazi dute sutea gertatu zen ordurako bengala zuten xanpain botila batzuk piztuta zeudela, eta sarrera bakarra oso estua zela deitoratu dute.
Irango protestetan "manifestariak hiltzen badituzte" herritarrak "erreskatatuko" dituela ohartarazi du Trumpek
Irango Gobernuak bere programa nuklearra berriro garatzen saiatzen ari dela adierazi du Trumpek azken egunotan, eta balizko bonbardaketekin erantzuteko prest agertu da, ekainean Israelekin egin bezala.
Zazpi pertsona hil dira Iranen, egoera ekonomikoak okerrera egin duela salatzeko deitutako hainbat manifestaziotan
Manifestazioak igandean hasi ziren Teheranen, eta dozenaka hiritara zabaldu dira azken egunotan, besteak beste, Isfahan, Kerman, Kermanshah, Hamadan eta Qom hirietara. Iran krisi ekonomiko larrian dago, urteko % 42ko inflazioarekin.
Txina medikamentuen eta antisorgailuen BEZa kobratzen hasi da, jaiotza-tasa estimulatzeko
Pekinek 30 urte baino gehiagoz indarrean egon den salbuespen fiskal bat ezabatu du krisi demografikoaren erdian.
Gutxienez 40 hildako eta 115 zauritu, gehienak larri, Suitzako Crans Montana eski-estazioan izandako sute batean
"Le Constellation" tabernan ospatzen ari ziren urte berriko festan piztu da sute bortitza, 01:30ean. Agintariek ez dute espekulaziorik egin nahi sutearen arrazoiaren inguruan baina erabat baztertu dute atentatuaren hipotesia. Bi lekukok azaldu dutenez, sua egurrezko sabaira gehiegi hurbildu ziren bengala batzuen ondorioz piztu zen, eta "oso azkar" zabaldu zen.
Sute batek eliza historiko bat kiskali du Amsterdamen Urtezahar gauean
Amsterdamgo Vondelkerk eliza historikoa, XIX. mende amaierako eraikina, erabat suntsituta geratu da bart sute baten ondorioz. Inguruko etxebizitzak hustu behar izan dituzte eta, zorionez, ez da inor zauritu ezbeharrean. Gertakariaren arrazoi ofizialak ezagutzen ez diren arren, herritar batzuek su artifizialak ikusi zituzten elizaren dorretik getu.
Moneta aldaketa Bulgarian: euroak lev moneta ofiziala ordezkatu du
Europar Batasunean (EB) duela 19 urte sartu bazen ere, Bulgaria orain arte eurogunetik kanpo egon da. 2026ko urtarrilaren 1etik, Bulgaria eurogunera sartu den 21. herrialdea da.