Trumpek ez du Iranekin su-etena luzatzeko asmorik, ABC katearen arabera

Donald Trump AEBko presidenteak Giorgia Meloni Italiako lehen ministroaren aurka egin du astearte honetan, Leon XIV.a aita santuaren defentsan duela gutxi esandakoagatik eta Irango gerran parte hartzeari uko egiteagatik.

Donald Trump Etxe Zurian. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak ABC telebista kate estatubatuarrari esan dionez, ez du bere herrialdearen eta Iranen arteko su-etena luzatzeko asmorik. Bi asterako su-eten hauskor baten erdian egin ditu adierazpen horiek. 

"Trump presidenteak gaur esan dit ez duela su-etena luzatzeko asmorik. Ez du uste beharrezkoa denik", idatzi du X. Jonathan Karl ABCko Washingtongo korrespontsal buruak.

Karl-en hitzetan, agintariak zer esan omen zion: "Uste dut bi egun zoragarri ikusiko dituzuela. Benetan uste dut".

Joan den otsailaren 28an AEBek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren ostean hasi zen gerra akordio batekin amaituko ote den galdetu dio kazetariak.

"Uste dut hobel litzatekeela akordioarekin itxea, horrela berreraiki ahal izango direlako. Beste erregimen bat dute orain. Ez du axola aurrerantzean zer gertatzen den, erradikalak suntsitu ditugu", erantzun zion agintariak.

Ordu batzuk lehenago, buruzagi errepublikanoak Fox News kateari adierazi zion Iranekin duen gerra "amaitzetik gertu" dagoela, Teheranek akordioa azkar lortu nahi baitu.

Joan den larunbatean, Islamabaden, Iranen eta AEBen arteko negoziazioen lehen txanda akordiorik gabe amaitu zen, eta Pakistanek bigarren txanda bat egin nahi du aste honen amaieran edo hurrengoaren hasieran.  "Gauzak norabide onean doaz, eta litekeena da delegazioek bigarren elkarrizketa txanda bat izatea aste amaieran edo hurrengoaren hasieran", baieztatu zien asteartean iturri diplomatiko batek agentziei, anonimotasun baldintzapean.

Trumpek Meloni eta Leon XIV.a aita santuaren aurka egin du

Bien bitartean, Donald Trump AEBko presidenteak Giorgia Meloni Italiako lehen ministroaren aurka egin du astearte honetan, horrek Leon XIV.a aita santuaren defentsan duela gutxi esandakoagatik eta Irango gerran parte hartzeari uko egiteagatik.

"Onartezina dena bera da, ez zaiolako axola Iranek arma nuklear bat izatea, Italia bi minututan suntsituko lukeena aukera balu", azaldu du errepublikanoak 'Corriere della Sera' rekin telefonoz egindako elkarrizketa batean.

Melonik esana zuenenez, "lagunak edo aliatuak daudenean, bereziki estrategikoak badira, ados ez daudenean esateko ausardia izan behar da" eta horixe egin omen zuen. 

Presidenteak harreman ona zuen Italiako liderrarekin, baina adierazi du "aspaldian" ez dutela hitz egin, uste zuenaren aldean "oso desberdina da" Meloni, bere hitzetan, "jada ez da pertsona bera", erantzun du errepublikanoak. 

Era berean, Trumpek aita santuaren aurkako kritikak areagotu ditu, eta horrek Iranekin gertatzen ari dena "ulertzen ez" duela esan du. "Ez du ideiarik ere zer gertatzen ari den. Ez du ulertzen joan den hilean Iranen 42.000 manifestari hil zirela", esan du. 

 

Zure interesekoa izan daiteke

Munduko fabrika izatetik, Txina lider teknologikoetako bat izatera igaro da, eta etengabe hazten ari da

Txina Irango eta Golkoko beste herrialde batzuetako petrolio eta gas inportatzaile handia da. Hala ere, bere erreserbak maximo historikoetan daude, eta auto elektrikoaren eta energia berriztagarrien aldeko apustuari esker, gerrak ez dio gehiegi eragin, momentuz. Horrela, Iran bazkide estrategikoa den arren, Txina erantzun diplomatikoa ematera mugatzen ari da, bere estrategia epe luzerakoa baita.

