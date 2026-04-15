Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán, según la cadena ABC
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en mitad de una frágil tregua de dos semanas.
"El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", ha escrito en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.
"Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl.
El periodista preguntó a continuación si la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, va a terminar con un acuerdo, tras las negociaciones fallidas del pasado fin de semana en Islamabad.
"Creo que un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse. Tienen un régimen diferente ahora. No importa qué pase, hemos aniquilado a los radicales", respondió el mandatario.
Horas antes, el líder republicano afirmó a la cadena Fox News que la guerra con Irán está "cerca de terminar", ya que Teherán busca alcanzar un acuerdo con rapidez.
La primera ronda de negociaciones entre Irán y EE.UU. del pasado sábado en Islamabad terminó sin acuerdo y Pakistán busca celebrar una segunda ronda a finales de esta semana o a principios de la siguiente. "Las cosas se están moviendo positivamente y existe la posibilidad de que las delegaciones mantengan una segunda ronda de conversaciones a finales de la semana o principios de la siguiente", confirmó el martes a agencias una fuente diplomática, bajo condición de anonimato.
Trump arremete contra Meloni y el Papa León XIV
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este martes contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su recientes palabras en defensa del Papa León XIV y su negativa a participar en la guerra de Irán, al señalar que se equivocó al pensar que la dirigente italiana "tenía coraje".
"La inaceptable es ella porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear, (que) volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad", ha explicado en una entrevista telefónica con 'Corriere della Sera', en alusión a las declaraciones de Meloni en las que tildaba de "inaceptables" sus palabras sobre el Papa.
Meloni había dicho también que "cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo".
El presidente, que mantenía sintonía con la líder italiana, ha indicado que "hace mucho" que ambos no hablan, después de afirmar que Meloni "es muy diferente" de lo que pensaba. "Ya no es la misma persona", ha replicado el magnate republicano.
Asimismo, Trump ha redoblado sus críticas contra el Papa, asegurando que el pontífice "no entiende" lo que ocurre con Irán. "No tiene ni idea de lo que está pasando. No comprende que 42 000 manifestantes murieron en Irán el mes pasado", ha sentenciado.
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