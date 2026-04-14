Trump sugiere que las conversaciones con Irán pueden reanudarse en dos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado este martes a que Washington podría reanudar las conversaciones con Irán para el fin del conflicto dentro de "dos días" en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.



El inquilino de la Casa Blanca, en unas declaraciones al diario New York Post, ha recomendado a los periodistas que permanezcan en Pakistán "porque algo podría pasar en los próximos dos días". "Deberías quedarte allí, de verdad porque algo podría pasar en los próximos dos días , y nos inclinamos más a ir allí", ha señalado.



"Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente", ha agregado en alusión al jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Asim Munir, uno de los mediadores junto al ministro de Exteriores del país asiático, Ishaq Dar.



El mandatario estadounidense ha elogiado al militar paquistaní, afirmando que es "fantástico", así que ha considerado que "es más probable" volver "allí" para retomar las negociaciones con las autoridades iraníes.

"¿Por qué ir a un país que no tiene nada que ver con esto?", se ha preguntado, después de que Pakistán haya acogido la primera tanda de conversaciones tras mediar para que Washington y Teherán alcanzaran la semana pasada un alto el fuego temporal.

Poco antes, no obstante, el propio Trump ha asegurado que tiene "otro lugar en mente" para las conversaciones con Irán, rechazando Turquía y optando a "algo más céntrico". "Europa, tal vez", ha indicado.



El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979.

Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.