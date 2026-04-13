Polémica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El papa León XIV responde "sin miedo" a Trump

18:00 - 20:00
Donald Trump y el papa León XIV
Euskaraz irakurri: Leon XIV.a aita santuak "beldurrik gabe" erantzun dio Trumpi

Última actualización

"No tengo miedo a la administración Trump" y "seguiré levantando la voz para construir la paz": así contestaba el papa León XIV hoy a las descalificaciones del presidente de Estados Unidos que le tildó de "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".

Donald Trump Papa León XIV Internacional

Te puede interesar

hungaria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Péter Magyar espera una transición corta y rápida en Hungría tras ganar las elecciones

"El presidente de Hungría debe convocar el Parlamento como muy tarde en 30 días. Le insto hacerlo lo antes posible, que no espere al 12 de mayo", ha señalado Magyar, quien también ha anunciado que cuando esté en el Gobierno propondrá que su país vuelva a unirse a la Corte Penal Internacional (CPI), que el hasta ahora jefe del Ejecutivo, el ultranacionalista Viktor Orbán, abandonó el año pasado.
Peter Magyar Hungaria, Hungría
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Péter Magyar, el conservador que ha logrado poner fin a la hegemonía de Orbán

Modernizador en lo económico y conservador en lo social, Magyar ha sido capaz de atraer desde el voto desencantado del oficialismo, hasta el de la oposición liberal -e incluso progresista-, ansiosa de cambio, tras 16 años de mandato de Orbán y su Fidesz. Con un discurso claro contra la corrupción, Magyar promete "limpiar" las instituciones, recuperar los fondos europeos y reactivar la economía.

Iñigo Urkullu lehendakari y presidente de la fundación eAtlantic
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Urkullu afirma que la victoria de Magyar es “un punto de esperanza”, pero pide “ser cautos” por su origen

Iñigo Urkullu, lehendakari y presidente de la fundación eAtlantic, ha asegurado que desde el punto de vista de la Unión Europea la victoria de Magyan sobre Orban se puede analizar como "un punto de esperanza", pero aboga por no olvidar la "procedencia y el origen" del candidato ganador y de ver las políticas que pueda llevar a cabo en su propio país. 
Cargar más
Publicidad
X