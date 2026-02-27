La Comisión Europea anuncia la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur
La Comisión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo UE-Mercosur. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay.
La presidenta de la Comisión Europea se ha expresado en estos términos: "Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Durante las últimas semanas he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional".
La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.
"La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional. De conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento", ha puntualizado Von der Leyen.
