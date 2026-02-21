PROTESTA
Cientos de personas rechazan en Vitoria el acuerdo con Mercosur

Mercosur protesta Gasteizen
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mercosur akordioaren kontra egin dute ehunka lagunek Gasteizen
EITB

Cientos de personas, acompañadas de tractores, se han manifestado este sábado en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y a favor de la soberanía alimentaria. Este acuerdo, han advertido, pone en peligro la salud y seguridad alimentaria ya que abriría "todavía más las puertas a multinacionales que utilizan todo tipo de pesticidas, transgénicos y hormonas perjudiciales para la salud" que están prohibidos en Europa.

Agricultura Ganadería Manifestaciones Vitoria-Gasteiz Economía

