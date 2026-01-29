Agricultores y ganaderos llevarán hoy sus protestas a las calles de Bilbao, Pamplona y Vitoria contra el acuerdo de la UE con Mercosur
Agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria tomarán este jueves las calles y carreteras de Álava, Bizkaia y Navarra con sus tractores, en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE con Mercosur.
Convocados por los sindicatos EHNE Bizkaia y ENBA Bizkaia, los tractores han salido a primera hora de la mañana en tres columnas desde Markina, Mungia y Karrantza en dirección Bilbao. A partir de las 10:00 horas irán llegando en tres columnas procedentes de Ibarsusi, Elorrieta y Zorrotza a la explanada de San Mamés. A las 11:00 horas partirán hacia el teatro Arriaga, recorriendo la Gran Vía de Bilbao, Plaza Circular, Navarra, Puente del Arenal y Arriaga, ¡bajo el lema “UE-MERCOSUR STOP! La alimentación no es una mercancía", donde realizarán un acto final.
El sector primario alavés vuelve a movilizarse hoy en Vitoria-Gasteiz tras la tractorada de ayer que reunió a alrededor de 130 tractores. Convocados por UAGA (Unión Agroganadera de Álava por el Campo) y ATACA (Asociación Treviño y Álava por el Campo), los tractores saldrán a las 10:30 horas desde la sede del Gobierno Vasco hasta la Delegación del Gobierno.
La protesta de agricultores y ganaderos navarros se trasladará hoy a Pamplona. A las 17:00 horas realizarán una manifestación desde la plaza de Baluarte hasta la Plaza del Castillo.
