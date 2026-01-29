Traktoreak aterako dituzte kalera gaur Bilbon, Iruñean eta Gasteizen, EBren eta Mercosurren akordioaren aurka
Bilbon San Mameseko zabalgunean elkartuko dira 10:00etatik aurrera, Gasteizen 10:30ean irtengo dira Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik eta Iruñean manifestazioa egingo dute, 17:00etan, Baluarteko plazatik abiatuta.
Hego Euskal Herriko abeltzain eta nekazariek traktore martxak egingo dituzte gaur Bilbon, Gasteizen eta Iruñean, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza akordioa eta Nekazaritza Politika Bateratuan (PAC) egindako murrizketak salatzeko.
EHNE Bizkaia eta ENBA Bizkaia sindikatuek deituta, traktoreak goizeko lehen orduan abiatu dira hiru zutabetan, Markinatik, Mungiatik eta Karrantzatik, Bilborantz. 10:00etarako egin dute hitzordua San Mameseko zabalgunean eta 11:00etatik aurrera Bilboko kaleak zeharkatuko dituzte Arriagaraino, "EB-MERCOSUR STOP! Elikadura ez da merkantzia" lelopean.
Gasteizen bigarren egunez jarraian egingo dute mobilizazioa, atzo 130 traktore inguru bildu ondoren. Gaur, UAGA Arabako Nekazarien Elkarteak eta ATACA Trebiñu eta Araba Landaren Alde elkarteak deituta aterako dira kalera, 10:30ean, Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzara.
Nafarroan, bertako nekazari eta abeltzainak Iruñean aterako dira protestan. 17:00etan manifestazioa egingo dute Baluarteko plazatik Gazteluko plazaraino.
