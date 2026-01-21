El Parlamento Europeo lleva el acuerdo UE-Mercosur a la justicia. ¿Ahora qué?
El Parlamento Europeo ha acordado este miércoles llevar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur a la justicia europea para que se pronuncie sobre su legalidad, una decisión que paraliza la aplicación del pacto, pese a la firma que se celebró el pasado sábado en Paraguay.
Veinticinco años después de que se iniciasen las negociaciones, el camino del acuerdo parecía despejarse desde que los Veintisiete autorizaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Asunción para estampar su firma, pero las reticencias de la Eurocámara, en una decisión ajustada por tan solo diez votos de diferencia, han complicado de nuevo la aplicación del pacto
¿Se puede empezar a aplicar el acuerdo?
El Parlamento Europeo no puede ratificar el pacto hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara y podría empezar a aplicarlo de forma provisional, una vez se firmó en Paraguay.
El único requisito para su implementación es que alguno de los países de Mercosur lo ratifique, lo que todavía no ha ocurrido. En cuanto Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay lo hagan, el acuerdo se podría empezar a desplegar entre la UE y los países latinoamericanos que lo hayan certificado.
Sin embargo, dadas las divergencias políticas que el acuerdo genera entre los países de la UE, la Comisión prefiere esperar y saber si cuenta con el visto bueno de los líderes europeos para implementar el pacto tras el rechazo del Parlamento Europeo.
Bruselas espera que los líderes debatan mañana la cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en la capital comunitaria, convocada inicialmente para abordar las relaciones con Estados Unidos tras el conflicto de Groenlandia.
¿Por qué acude el Parlamento Europeo a la justicia?
Se trata de una decisión política que ha contado con el apoyo de los Verdes, la Izquierda Europea y los grupos de extrema derecha, además de algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo (principalmente los polacos) y de los representantes franceses de todos los grupos. Todos ellos cuestionan la legalidad del acuerdo.
En concreto, el mecanismo de reequilibrio, que permite a la UE o a los países de Mercosur reclamar compensaciones a la otra parte si cree que alguna de las leyes que aprueben en el futuro es contraria a lo pactado en el acuerdo. Los eurodiputados temen que esta cláusula limite la soberanía europea. También cuestionan la base legal, que permite que la parte comercial del acuerdo se ratifique sin el consentimiento de los parlamentos de los países de la UE.
Bruselas rechaza los argumentos
La Comisión asegura que el mecanismo de reequilibrio no restringe la capacidad regulatoria de la UE, porque ningún tribunal de arbitraje puede obligar a alguna de las partes a modificar sus leyes.
Bruselas asegura que el tribunal de arbitraje que han pactado la UE y Mercosur se basa en los previstos en la Organización Mundial de Comercio y recuerda que también está contemplado en el acuerdo que la Comisión ha firmado con Chile, en vigor desde el 1 de febrero de 2025.
Aun así, "la Comisión se pondrá en contacto con los eurodiputados y el Consejo de la UE antes de decidir sobre los siguientes pasos", ha dicho el portavoz de Comercio, Olof Gill.
El TJUE puede tardar en pronunciarse entre 18 y 24 meses.
Te puede interesar
Trump afirma en Davos que no quiere emplear la fuerza para hacerse con Groenlandia, pero insiste en querer comprarla
El presidente de EE. UU. ha aprovechado para sacar pecho del "milagro económico" de su país en el último año y ha afirmado que, por el contrario, "Europa no va por buen camino".
Las elecciones de mitad de mandato de EE.UU., la próxima ''patata caliente'' de Trump
Las elecciones mid term, o de medio mandato, son votaciones que se realizan el martes siguiente al primer lunes de noviembre en años en los que no hay elección presidencial. Se eligen todos los miembros de la Cámara de Representantes (se renueva cada dos años completamente) y una tercera parte del Senado (se eligen por periodos de seis años). Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, analiza todas las claves de estos comicios.
El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea
El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de remitir el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Sudamérica al máximo tribunal del bloque, una medida que podría retrasar el acuerdo dos años y potencialmente anularlo.
El actor Timothy Busfield será eliminado digitalmente de su próxima película tras ser acusado de abuso sexual infantil
El 9 de enero se emitió una orden de arresto contra Busfield por dos cargos de abuso sexual contra un menor y días después él mismo se presentó ante las autoridades. Mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude. Un juez ha decretado la puesta en libertad del actor bajo su responsabilidad a la espera de juicio.
Trump rechaza acudir a la cumbre del G7 propuesta por Macron porque no le queda "mucho tiempo" en el Elíseo
El presidente estadounidense ha respondido de esta manera a la propuesta del mandatario francés de celebrar una cumbre del G7 este jueves en París con la participación de Rusia, en lo que sería el primer encuentro de este tipo desde la invasión rusa en Ucrania.
Macron en Davos: "No hay que dejarse impresionar" por las amenazas de Estados Unidos
El presidente de Francia ha reconocido que la OTAN “es una instancia debilitada si no somos coherentes”.
Von der Leyen: "La respuesta de la UE sobre Groenlandia será firme, unida y proporcional"
La presidenta de la Comisión Europea ha defendido aumentar la inversión para reforzar la seguridad en el Ártico.
Donald Trump tan solo ha necesitado un año para poner patas arriba la política estadounidense y el orden mundial
Algunos expertos afirman que el gobierno personalista de Donald Trump ha hecho temblar los pilares de la democracia estadounidense. Juanma Benítez, profesor de la Universidad de Columbia, y el exasesor de Barack Obama, Brett Bruen, han valorado para EITB este año de mandato de Donald Trump.
Aranceles e intervencionismo, las claves de la política exterior de Trump
El primer año de gobierno de Trump durante su segundo mandato ha estado marcado por el proteccionismo económico y sus guerras comerciales con otras potencias. Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, repasa las claves de la política exterior de Donald Trump, cuando se cumple un año de su llegada a la Casa Blanca.