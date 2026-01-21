UE-Mercosur
El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea

El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de remitir el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Sudamérica al máximo tribunal del bloque, una medida que podría retrasar el acuerdo dos años y potencialmente anularlo.

(Foto de ARCHIVO) STRASBOURG, Nov. 28, 2024 -- The European Parliament holds a plenary session at its headquarters in Strasbourg, France, Nov. 27, 2024. TO GO WITH "Roundup: European Parliament approves new European Commission" Europa Press/Contacto/Zhao Dingzhe 27/11/2024
Parlamento Europeo.
Euskaraz irakurri: Europako Parlamentuak EB-Mercosur akordioa geldiarazi eta Europako justiziara bidali du
Agencias | EITB

El Parlamento Europeo ha remitido este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual, de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión. La medida podría retrasar el acuerdo dos años y, potencialmente, aunlarlo.

Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.

Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte "tiene el control total" sobre los procedimientos y "puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica".

Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.

La Unión Europea firmó el sábado su mayor pacto comercial de la historia con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros del Mercosur. 

