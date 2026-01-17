La ceremonia para la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ha empezado este sábado pasadas las 16:30 horas en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay. La firma la han realizado con la notable ausencia de uno de los principales impulsores del acuerdo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.



El presidente paraguayo, Santiago Peña, ha sido el anfitrión de la cita, a la que también han asistido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, además de otros cuatro líderes latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá).

El acuerdo lo han firmado los cancilleres de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič.