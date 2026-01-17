La UE y Mercosur firman el histórico acuerdo de libre comercio con la ausencia destacada de Lula
De esta manera, las dos regiones han culminado casi 26 años de negociación y han establecido un nuevo marco de relaciones que, con el campo europeo y media docena de países en contra, podrían entrar en vigor de manera interina, pero tendrían que superar un tenso proceso de ratificación para su aplicación definitiva.
La ceremonia para la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ha empezado este sábado pasadas las 16:30 horas en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay. La firma la han realizado con la notable ausencia de uno de los principales impulsores del acuerdo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente paraguayo, Santiago Peña, ha sido el anfitrión de la cita, a la que también han asistido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, además de otros cuatro líderes latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá).
El acuerdo lo han firmado los cancilleres de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič.
Von der Leyen: Manda una señal "contundente" frente a los aranceles
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este sábado, en Asunción, que la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur manda una señal "contundente" al mundo, al elegir el "comercio justo frente a los aranceles" y "el aislamiento".
"Refleja una elección clara y deliberada: elegimos el comercio justo frente a los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo frente al aislamiento; y, sobre todo, queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestras sociedades y empresas", ha dicho Von der Leyen en la ceremonia de la firma del acuerdo, en la sede del Banco Central de Paraguay.
Peña afirma que acuerdo demuestra que el diálogo es el "único camino"
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha asegurado que la firma del acuerdo demuestra que el diálogo, la fraternidad y la integración son el "el camino" y que este es un paso que deja atrás "las tinieblas del unilateralismo".
También ha puesto en valor la labor del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para lograr la firma del Tratado de Libre Comercio
El acuerdo es "el mayor logro" del Mercosur, destaca Milei
El acuerdo es "el mayor logro" del bloque de integración latinoamericano, ha afirmado el presidente de Argentina, Javier Milei.
Costa dice que acuerdo va contra el uso del comercio como "arma geopolítica"
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha sostenido que la firma es una apuesta por la apertura frente al unilateralismo y el uso del comercio como "arma geopolítica".
26 años de negociaciones
Las negociaciones empezaron formalmente en el año 2000, se alcanzó un acuerdo general de carácter político en 2019, pero solo se cerró el texto el 6 de diciembre de 2024.
Su firma se produce en medio de las protestas de los granjeros europeos, que se han manifestado de manera ferviente contra un acuerdo que consideran que promueve la competencia desleal con sus pares suramericanos.
Pese a la firma, su entrada en vigor no será automática, ya que aún tiene que superar trámites a ambos lados del Atlántico, si bien algunos países, como Brasil, esperan empezar a implementarlo a partir del segundo semestre.
