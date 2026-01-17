EBk eta Mercosurrek merkataritza akordio historikoa sinatu dute, Lula faltan zela
Bi eskualdeek ia 26 urteko negoziazio aldia amaitu dute, akordioa adostu eta harremanetarako esparru berri bat ezarrita. Europako nekazariak eta EBko dozena erdi bat estatu akordioaren kontra daudenez, ituna berresteko prozesua gogorra izango da, aurreikuspenen arabera.
Europar Batasunak eta Mercosur osatzen duten herrialdeek merkataritza libreko akordioa sinatu dute larunbat arratsaldean. Bi eskualdeek ia 26 urteko negoziazio aldia amaitu dute, akordioa adostu eta harremanetarako esparru berri bat ezarrita. Europako nekazariak eta EBko dozena erdi bat estatu akordioaren kontra daudenez, ituna berresteko prozesua gogorra izango da, aurreikuspenen arabera.
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea eta Antonio Costa Europako Kontseiluko presidentea Maros Sefcovic Merkataritza komisarioarekin batera izan dira Europar Batasunaren ordezkariak Asuncionen, Paraguaiko hiriburuan, egin den sinadura ekitaldian.
Ekitaldia 16:30ean hasi da Paraguaiko Banku Zentraleko Jose Asuncion Flores Antzoki Handian, eta bertan izan dira , besteak beste, Paraguaiko presidente Santiago Peña, Uruguaiko presidente Yamandu Orsi eta Argentinako presidente Javier Milei. Luiz Inacio Lula da Silva Brasilgo presidentea ez da bertan izan, agenda arrazoiengatik; izan ere, presidenteak barik Kanpo Gaietarako ministroak joan behar zirela esan zuten hasiera batean.
Mercosur
Akordioa Mercosurrekin: zer da eta nola eragingo dio Europari?
Europa osoko nekazariek asteak daramatzate protestan, besteak beste, EBk Mercosurrekin lortu duen eta herrialde kideek onartu duten akordioagatik. Itun ekonomiko honek Hego Amerika eta Europaren arteko merkataritza arautuko du, eta sektore batzuei mesede egiten die eta beste batzuei kalte egin diezaieke.
Von der Leyen: Muga-zergei mezu irmoa bidaltzen die itunak
Europako Batzordeko presidente Ursula von der Leyenek esan duenez, gaur hitzartutako itunak mezu irmo bat bidaltzen dio munduari, "muga-zergen eta isolamenduaren aurretik, merkataritza librearen aldeko hautua eginda".
"Argi dago zeren alde egin dugun: merkataritza librea nahi dugu, ez dugu muga-zergarik nahi. Benetako etekinak eskaini nahi dizkiegu gure enpresa eta erakundeei", adierazi du arratsaldeko ekitaldian.
Peñaren hitzetan, garbi geratu da elkarrizketa dela "bide bakarra"
Paraguaiko presidente Santiago Peñaren hitzetan, akordioa izenpetzeak argi erakusten du elkarrizketa, senidetasuna eta gizarteratzea direla bidea, eta gaurko akordioa unilateralismoa atzean uzten duen urrats bat dela.
Gainera, Brasilgo presidente Luiz Inacio Lula da Silvak prozesu honetan egindako lana goratu du.
Mileik azpimarratu du Mercosurren garaipenik handiena dela gaurkoa
Argentinako presidente Javier Mileik ere hartu du hitza ekitaldian, eta gaur hitzartutako akordioa Mercosurren lorpenik handiena dela esan du.
Merkataritza "arma geopolitiko gisa" ez erabiltzeko bidea da ituna, Costaren ustez
Europako Kontseiluko presidente Antonio Costak nabarmendu du merkataritza "arma geopolitiko gisa" ez erabiltzeko bidea dela gaur sinatutako akordioa.
26 urtez negoziatzen
2000. urtean hasi zituzten formalki negoziazioak. 2019an, akordio politiko orokor bat erdietsi zuten, baina 2024ko abenduaren 6ra arte ez zuten testua itxi.
Orain, europar laborariak protestak ari direnean sinatu dute akordioa. Protesta ugari egiten ari dira nekazariak akordioaren kontra, lehia desleiala sustatzen duela iritzita.
Akordioa sinatu duten arren, esan bezala, ituna ez da automatikoki indarrean sartuko, Atlantikoaren alde bietan tramiteak gainditu behar baititu oraindik. Den den, zenbait herrialdek, Brasilek kasu, aurreikusi dute urteko bigarren seihilekorako izango dutela indarrean.
Zure interesekoa izan daiteke
Getariako Txakolinak uzta berriaren 3,3 milioi botila merkaturatuko ditu
Jatorri Deituraren arabera, 2025eko uzta "kalitate onekoa" da, eta, kantitatez, 2024koaren "parekoa ia". 31 upategi daude deituraren baitan, eta guztira 479 hektarea dituzte landatuta, aurreko urtean baino 21 gehiago.
Enbalatze lerroa saltzea eta paperaren sektorean enplegu erregulazioko espediente bat ezartzea aztertzen ari da Papresa
Balizko erosleak, CL Grupo Industrial talde extremadurarrak, kartoizko plantan soilik du interesa, "paper salmentak izugarri jaitsi direlako". Enbalatzeek, ostera, online salmentei esker, errentagarritasun handia dutela argudiatu dute.
Nola eragingo dio EB-Mercosur merkataritza akordioak gure ekonomiari?
Haragi ekoizleen ustez, EB-Mercosur merkataritza akordioak lehia desleiala ekarriko du. Ardo eta olio ekoizleek, berriz, esportazioak handitzea espero dute. Batzuentzat aukera dena nekazaritza eta abeltzaintza sektorean mehatxua da; hori dela eta, ez dute baztertzen protestei eustea.
EBk eta Mercosurrek merkataritza akordio historikoa sinatuko dute gaur, baina akordioa berresteko prozesua gogorra izango da
Munduko merkataritza libreko eremu handienetako bat sortuko da, 700 milioi pertsonari eragingo diena.
Garai latzak bizi dituzte merkatu plazek
Herri askotako merkatu plazak erdi hutsik daude; postuetako askok pertsiana bota behar izan dute. Durangon eta Laudion, esate baterako, hainbat postu botatzen dituzte faltan. Erosketa saskia betetzeko ohiturak aldatu dira eta, gaur egun, zaila da hiriburuetan ez dauden merkatuak bezeroz lepo ikustea.
Elgoibarko Merkatu Plazak ateak itxi ditu
Amaia Mendikuteren fruta-dendak soilik eutsi dio zabalik azken egunera arte. Hunkituta eta eskertuta esan dio agur lantoki izan duen postuari. Orain, osasun-zentro berria eraikiko dute espazio horretan.
Nola eskatu behar ditut orain langabezia- eta familia-prestazioak? Hau da aldatuko dena
Aurten, herritarrek SEPEra jotzen jarraitu beharko dute prestazioa eskatzeko, eta Lanbidera enplegua bilatzeko. 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera, baina, 'leihatila bakarra' izango da Lanbiden.
Euskadiko BPG % 2,3 eta enplegua % 1,4 hazi dira 2025ean
14.000 lanpostu inguru sortu ziren iaz, Eustat euskal estatistika erakundeak ostiral honetan argitaratu duen hiruhileroko kontu ekonomikoen aurrerapenean egindako zenbatespenen arabera.
Metal Group enpresak hartzekodunen konkurtsora joko du eta Abadiño eta Legutioko lantegiak itxiko ditu
Konpainiak bi lantoki (Abadiñon eta Legution) eta 183 langile ditu.