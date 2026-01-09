EBren eta Mercosurren arteko akordioak "eragin larria" duela ohartarazi dute ENBA eta UAGN abeltzaintza elkarteek
"Brasildik edo Argentinatik datorren okela merkaturatzea ahalbidetuko duen agertoki baten" ondorioen aurrean ohartarazi du erakundeak; euskal ustiategi batek dituen "ekoizpen-kostuen oso azpitik" finkatzen baitu prezioa.
ENBA nekazal erakundeak "EB-Mercosur akordio komertzialak behien abeltzaintzan izango duen zorigaiztoko eragina" kritikatu du. Gainera, Brasildik edo Argentinatik datorren okela merkaturatzea ahalbidetuko duen itunaren balizko ondorioez ohartarazi du, "euskal ustiategi batek dituen ekoizpen kostuen oso azpitik" finkatzen baitu prezioa. Era berean, Nafarroako Nekazarien eta Abeltzainen Batasunak (UAGN) akordio horren “inpaktu larriaz” ohartarazi du, eta iragarri du Europako Parlamentuaren aurrean presioa areagotuko duela horren berrespena geldiarazteko.
Ohar batean, ENBAk kritikatu du akordio horrek "gaitzespen irmoa" eragiten duela abeltzainen artean, "batez ere, haragitarako behiekin aritzen direnen artean, Mercosurreko herrialdeak behi-haragiaren ekoizle indartsuak baitira".
Testuinguru horretan, "Brasildik edo Argentinatik datorren okela merkaturatzea ahalbidetuko duen eszenatoki baten ondorioen aurrean" ohartarazi du erakundeak, "euskal ustiategi batek dituen ekoizpen kostuen oso azpitik" finkatzen baitu prezioa.
Gainera, euskal nekazal erakundeak gogora ekarri duenez, "Europar Batasunaren baitan eta kanpoan jarduten dutenen artean alde handia dago ingurumen eskakizunetan, lan eskakizunetan zein animalien ongizatean".
Testuinguru horretan, nekazarien elkarteak adierazi duenez, "ezinbestekoa da produktuen sarrera eta azalera handien lankidetza eraginkortasunez kontrolatzea, haragi horien jatorria ezkutatzeko jardunbide engainagarriak saihesteko bai ikuspegi sozial, ekonomiko zein nutrizionaletik".
Bestalde, UAGNk “kezka handia” adierazi du, gehiengo kualifikatu batek akordioa sinatzea onartu ondoren, Europako Batzordeak datorren astean ofizialki sinatzeko bidea erraztuz. Hala, berretsi du osasun publikoaren aurkako ustezko delitu batengatik legezko ekintzak aztertuko dituela akordioaren aldeko botoa ematen dutenen aurka, egungo baldintzetan.
“Oso arau zorrotzak betetzen ditugu osasunari, jasangarritasunari, animalien ongizateari eta fitosanitarioen erabilerari buruz. Eskakizun horiek betetzen ez dituzten elikagaiak merkaturatzea ez da bidezkoa, lehia desleiala baizik”, adierazi du.
UAGNk ohartarazi du akordioak erraztu egiten duela EBn debekatutako substantziekin egindako produktuak merkaturatzea, hala nola fitosanitario jakin batzuk edo hazteko hormonak dituztenak, horien trazabilitatea eta kontrola ez baitaude erabat bermatuta.
Akordioa Europako Parlamentuak berretsi behar du, eta horixe da “azken aukera” kalitatean, elikagaien segurtasunean, jasangarritasunean eta baldintza berdintasunean oinarritutako Europako nekazaritza eredua babesteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Akordioa Mercosurrekin: zer da eta nola eragingo dio Europari?
Europa osoko nekazariek asteak daramatzate protestan, besteak beste, EBk Mercosurrekin lortu duen eta herrialde kideek onartu duten akordioagatik. Itun ekonomiko honek Hego Amerika eta Europaren arteko merkataritza arautuko du, eta sektore batzuei mesede egiten die eta beste batzuei kalte egin diezaieke.
A63ak itxita jarraitzen du Baionako tartean nekazarien protestengatik baina auto-ilarak desegiten doaz
Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak izan dira inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du 7.500 kilotik gorako kamioientzat bi noranzkoetan. Jaurlaritzak EAEko errepideetatik igarotzeko debekatu die 7.500 kilotik gorako kamioiei Frantzia aldera.
Alberto Martinez, medikuen grebari buruz: "Bi urteren eta 12 zirriborroren ondoren, akordio batera iristeko unea da"
Alberto Martinez Osasun sailburuak gogorarazi duenez, langile estatutarioen harremanen esparrua ezartzen duen Estatutu Markoa "Osasun Ministerioaren eskumen esklusiboa da, eta Ministroen Kontseilura eta, ondoren, Kongresura eraman behar du, onar dezan". Horren ildotik, Osasun Saila "Estatutu Markotik kanpo ateratzen den guztia" negoziatzeko moduan dagoela esan du.
EBko herrialdeek oniritzia eman diote Mercosurreko herrialdeekin akordioa sinatzeari
Ezezkoa eman dute Frantziak eta Hungariak, besteak beste.
Nekazariek eta abeltzainek ohartarazi dute EBren eta Mercosurren arteko balizko akordioaren aurkako mobilizazioak "areagotuko" dituztela
Hala iragarri du Raul Beitia Atacako presidenteak (Trebiñuko eta Arabako nekazarien eta abeltzainen elkarte independentea), Nekazaritza Politika Komun berriaren aurkako bigarren protesta egunean. 50 bat traktorek elkarretaratzea egin dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean, Gasteizen, Gobernuaren Ordezkariordetzara eramango dituen beste martxa bat egin aurretik.
Balizko akordio bati azken zertzeladak ematen ari dira EB eta Mercosur, nekazarien protesten artean
Frantziak, Hungariak eta Irlandak publikoki esan dute uko egingo diotela itunari, baina azken orduetan Italiako Atzerri ministro Antonio Tajanik adierazi du begi onez ikusi dutela Europako Batzordeak egindako azken askaintza.
Langile bat hil eta beste bat zauritu da Urruñan, eraikuntza-lanetan ari zirela
Istripua goizeko 09:15ak inguruan izan da, ur-biltegi bat eraikitzeko lanetan.
Mercosur akordioaren kontra, traktoreak kalera atera dituzte nekazariek Iruñean eta Gasteizen
Bihar sinatzekoa den Mercosur akordioaren kontra traktoreak kalera atera dituzte nekazariek. Iruñean eta Gasteizen traktoreak baliatuz egin dute protesta, haien kalterako izango omen den merkatu librearen akordioari aurre egiteko.
EAEko industria-jarduera % 0,8 hazi da urte batetik bestera azaroan, baina % 1,0 jaitsi da hiletik hilera
Eustaten datuen arabera, ekipo-ondasunek gora egin dute urterik urte, nahiz eta Araban hilean behera egin eta jarduerak behera egin.