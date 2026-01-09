Merkataritza libreko akordioa
EBko herrialdeek oniritzia eman diote Mercosurreko herrialdeekin akordioa sinatzeari

Ezezkoa eman dute Frantziak eta Hungariak, besteak beste. 

Merkataritza libreko ituna itxi dute Mercosurrek eta Europar Batasunak. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko (EB) herrialdeek oniritzia eman diote ostiral honetan, behin-behinean, Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguai eta Paraguai) elkarte-akordioari, Europar Batasuneko Kontseiluak 17:00etan (16:00 GMT) onartu aurretik, zenbait iturri diplomatikok aurreratu dutenez.

Frantzia eta Hungaria bezalako herrialdeak hitzarmen horren kontra agertu dira, baina gehiengoek enbaxadoreen mailako bilera batean eman dute oniritzia, Bruselan. Bilera horretan bertan, Europako nekazaritzako elikagaien sektorearen babesa indartzeko abenduan negoziatutako babesak formalki onartu dituzte.

Prozedura amaitu ondoren, ostiral honetako 17:00etan, ofizial egingo da Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Mercosurreko herrialdeekin (Brasil, Argentina, Uruguai eta Paraguai) elkartzeko akordioa eta merkataritza libreko ituna sinatzeko agindua. Antonio Costa Kontseilu Europarreko presidentea izango du ondoan.

Akordioak sinatzeak aukera emango du merkataritza-alderdia berehala eta behin-behinean indarrean jartzeko, bi eskualdeek ituna berresteko prozesua erabat amaitu arte, Europako Parlamentuaren (onartu edo bertan behera utzi ahal izango du, baina ez aldatu) eta estatuetako parlamentuen oniritzia barne.

Frantziak, Hungariak, Irlandak, Poloniak eta Austriak merkataritza libreko akordioaren aurka bozkatu dute, eta Belgika abstenitu egin da. Horrek, praktikan, ez du ituna eragozteko beharrezko babesa, hau da, gutxienez EBko biztanleriaren % 65 ordezkatzen duten 15 estatu kideren babesa.

2024ko abenduan iragarri zuten akordioa, eta Europako Batzordearen eta Mercosurreko herrialdeen arteko negoziazioen amaiera urtebetera baino gehiagora iritsi da. Abenduan lehen saiakera egin zuten, baina Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta Giorgia Meloni Italiako agintariak sinadura zapuztu zuten, nekazariei laguntzeko neurri gehiago eskatzeko.

Hain zuzen ere, Italiak bere jarrera aldatu du, ostiral honetan horren alde egin baitu, eta, horri esker, bi hamarkadatan aldeek negoziatu duten ituna onartu egin dute.

Horretarako, enbaxadoreek formalki onartu behar izan dituzte lehenik Europako eremuaren babesa indartzen duten babesak, Mercosur merkatura zabaltzeak eragin ditzakeen distortsio larrien aurrean, hala nola etxeko hegaztien, behi-haragiaren, arrautzen, zitrikoen eta azukrearen sektoreetan.

Horrek berariazko atalaseak ezartzen ditu Europako Batzordeak ikerketak hasi ahal izateko, Europako nekazaritza-produktuetan inpaktu handia izanez gero. Abenduan, Kontseiluak eta Parlamentuak atalase horiek % 8an finkatzea erabaki zuten, baina azkenean % 5era murriztu dira, Italiaren eskaerak asetzeko.

Horrela, produktuen inportazioak batez beste % 5 igotzen direnean eta prezioak hiru urteko epean ehuneko berean jaisten direnean jardungo du Bruselak (Batzordeak hasieran proposatu zuen % 10aren aldean). Babes-neurriei buruzko akordioak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren osoko bilkuraren onarpen bidezko formalizazioa behar du indarrean sartzeko.

Protestak akordio honen aurka

Testuinguru horretan, Frantziako Estatu osoan nekazariak egiten ari diren mobilizazioak Ipar Euskal Herrian ere eragina izaten ari dira; izan ere, nekazari horiek Baiona ingurua blokeatu dute gaur goizaldean. 80 nekazari asindikalek 60 traktore erabilita A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean. Egunsentian, ohiko trafikoa hastearekin bat, Baiona erabat kolapsatuta geratu da.

Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzak mugaz gaindiko kamioiak Euskadin zirkulatzea debekatzen duen agindu bat argitaratu du, mugan pilatu ez daitezen. Agindua indarrean egongo da Frantziako agintariek trafiko-arazoak konpondu direla jakinarazi arte.

A63ak itxita jarraitzen du Bainako tartean nekazarien protestengatik baina auto-ilarak desegiten doaz

Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak izan dira  inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du 7.500 kilotik gorako kamioientzat bi noranzkoetan. Jaurlaritzak EAEko errepideetatik igarotzeko debekatu die 7.500 kilotik gorako kamioiei Frantzia aldera. 

Nekazariek eta abeltzainek ohartarazi dute EBren eta Mercosurren arteko balizko akordioaren aurkako mobilizazioak "areagotuko" dituztela

Hala iragarri du Raul Beitia Atacako presidenteak (Trebiñuko eta Arabako nekazarien eta abeltzainen elkarte independentea), Nekazaritza Politika Komun berriaren aurkako bigarren protesta egunean. 50 bat traktorek elkarretaratzea egin dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean, Gasteizen, Gobernuaren Ordezkariordetzara eramango dituen beste martxa bat egin aurretik.

